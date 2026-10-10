ప్రశాంతంగా ముగిసిన ఆర్టీసీ ఎన్నికలు - విజయం దిశగా ఈయూ కూటమి!
Telangana RTC Elections 2026 : తెలంగాణలో పదేళ్ల తర్వాత ఆర్టీసీ గుర్తింపు సంఘం ఎన్నికలు నిర్వహించారు. ఎన్నికల్లో 98 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. ఎంప్లాయిస్ యూనియన్ కూటమి విజయం దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.
Published : October 10, 2026 at 7:30 AM IST
Telangana RTC Elections 2026 : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన ఆర్టీసీ గుర్తింపు సంఘం ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. పదేళ్ల తర్వాత ఎన్నికలు జరగడంతో కార్మిక సంఘాలు అధికారంలోకి వచ్చేందుకు విస్తృత ప్రచారాలు నిర్వహించాయి. కార్మిక సంఘాలకు రాజకీయ పార్టీలు మద్దతు తెలిపాయి. ఎన్నికల్లో 98 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. మూడు ప్రధాన కూటములు పోటీ చేయగా, ఎంప్లాయిస్ యూనియన్ (ఈయూ) కూటమి విజయం దిశగా దూసుకెళ్తోంది.
గెలుపు ఖాయమని ఈయూ కూటమి ధీమా
దశాబ్ద కాలం తర్వాత జరిగిన ఆర్టీసీ గుర్తింపు సంఘం ఎన్నిక తుది ఘట్టానికి చేరింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరిగిన ఎన్నికల్లో 98 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. బరిలోకి దిగిన మూడు కూటముల్లో ఎంప్లాయిస్ యూనియన్ కూటమి విజయం దిశగా దూసుకెళ్తోంది. మొత్తం 11 రీజియన్లలో ఎనిమిదింటిలో ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ పూర్తైంది. ఇందులో 5 రీజియన్లలో ఈయూ కూటమి, 3 రీజియన్లలో తెలంగాణ మజ్దూర్ యూనియన్ విజయం సాధించాయి. ఎన్నికల ఫలితాలు ఈయూ కూటమికే అనుకూలంగా ఉండడంతో తమ గెలుపు ఖాయమని ఈయూ కూటమి ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.
సంఘంపై వారికున్న నమ్మకానికి ప్రతీక
ఆర్టీసీ గుర్తింపు ఎన్నికల్లో ఏఐటీయూసీ అనుబంధ ఈయూ కూటమి విజయబావుట ఎగురవేయనుండడంతో సీపీఐ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కూనంనేని సాంబశివరావు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అతి పెద్ద సంస్థలైన సింగరేణి, ఆర్టీసీ గుర్తింపు సంఘం ఎన్నికల్లో ఏఐటీయూసీ మద్దతు సంఘాలు విజయం సాధించడం సంఘంపై ప్రజలకు ఉన్న నమ్మకాన్ని తెలియజేస్తుందని కూనంనేని స్పష్టం చేశారు.
ఎంప్లాయిస్ యూనియన్ భారీ విజయం
ఆర్టీసీ గుర్తింపు సంఘం ఎన్నికల్లో సికింద్రాబాద్ రీజియన్లో ఎంప్లాయిస్ యూనియన్ భారీ విజయం నమోదు చేసింది. మొత్తం 26 డిపోలకు గానూ 23 డిపోలలో విజయభేరీ మోగించింది. మూడు డిపోల్లో టీఎంయూ విజయం సాధించింది. వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి ఆర్టీసీ కార్మికుల ఎన్నికల్లో ఎంప్లాయిస్ యూనియన్ విజయం సాధించింది. మెదక్ డిపోలో జరిగిన ఆర్టీసీ గుర్తింపు ఎన్నికల్లో ఎంప్లాయిస్ యూనియన్ ఘన విజయాన్ని నమోదు చేసింది. నిర్మల్లో ఈయూ కూటమి విజయ బావుటా ఎగురవేసింది. నిర్మల్లోని రెండు స్థాయిల్లో కూటమి అభ్యర్థులు విజయం పొందడంతో కార్మికులు సంబురాలు చేసుకున్నారు. పెద్దపల్లి జిల్లా మంథనిలోనూ ఈయూ కూటమి అభ్యర్థికే ఆర్టీసీ కార్మికులు పట్టం కట్టడంతో సంబురాలు మిన్నంటాయి.
అధికారికంగా ఈ నెల 17న ఫలితాలు
దూర ప్రాంత సర్వీసులకు డ్యూటీకి వెళ్లిన సిబ్బంది 14, 15 తేదీల్లో పోస్టల్ బ్యాలెట్ల ద్వారా ఓటు వేయనున్నారు. ఆ సంఖ్య వందలలోనే ఉంటుందని, ఫలితాలపై ప్రభావం చూపదని ఈయూ తెలిపింది. ఈ నెల 17న ఫలితాలు అధికారికంగా వెలువడనున్నాయి.
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