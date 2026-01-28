ETV Bharat / state

30 అంగుళాల మందం, 40 అడుగుల పొడవు - కదిరి శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామికి తాళ్లరేవు తాడు

50 ఏళ్లుగా తాళ్ల పరిశ్రమకు ప్రసిద్ధి చెందిన తాళ్లరేవు - రెండు సంవత్సరాలకి ఒకసారి 30 అంగుళాల మందం, 40 అడుగుల పొడవుతో, 2 టన్నుల బరువు ఉండే రథ తాడు తయారీ

Rope For Kadiri Lakshmi Narasimha Swamy Chariot Has Made
Rope For Kadiri Lakshmi Narasimha Swamy Chariot Has Made (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 1:41 PM IST

Rope For Kadiri Lakshmi Narasimha Swamy Chariot Has Made : శ్రీసత్యసాయి జిల్లా కదిరిలో కొలువైవున్న శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి కళ్యాణ ఉత్సవాలలో భాగంగా నిర్వహించే స్వామివారి రథయాత్ర అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన మహోత్సవం. ఈ రథానికి కట్టిన తాడును పట్టుకుని లాగేందుకు వేలాది మంది భక్తులు పోటీ పడుతుంటారు. అంతటి విశిష్టత కలిగిన తాడును తయారు చేయడానికి 300 మంది యువకులు వారం రోజులపాటు శ్రమిస్తారు. దీనిని తయారు చేసేది మాత్రం మత్స్యకార కుటుంబాలకు చెందినవారే కావడం గమనార్హం.

50 ఏళ్లుగా ప్రసిద్ధి : కాకినాడ జిల్లాలోని తాళ్లరేవు మండలం 50 ఏళ్లుగా తాళ్ల పరిశ్రమకు ప్రసిద్ధి. ఇప్పుడంటే నైలాన్ తాళ్లు యంత్రాలు మీద తయారై మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయి కానీ తాళ్లరేవులో పూర్వీకులు కొబ్బరి పీచు, తాటిపీచుతో తయారుచేసిన తాళ్లను సముద్రంలో వేటకు వెళ్లే పెద్దపెద్ద బోట్లు, లంగర్ వేసేందుకు ఈ తాళ్లనే ఉపయోగించేవారు. ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏ రథానికి తాడు అవసరమైనా తాళ్లరేవు నుంచే తీసుకు వెళ్లేవారు.

30 అంగుళాల మందం, 40 అడుగుల పొడవు - కదిరి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామికి తాళ్ళరేవు రథ తాడు (ETV)

30 అంగుళాల మందం, 40 అడుగుల పొడవు : తాళ్లరేవుకు చెందిన వ్యాపారి సామా సూర్య ప్రకాశ్​ కదిరి నరసింహస్వామి రథం కొరకు ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి 30 అంగుళాల మందం, 40 అడుగుల పొడవుతో, 2 టన్నుల బరువు ఉండే తాడును తయారు చేయించి ఆలయానికి పంపుతారు. తొలుత సన్నటి పొడవైన 220 కొబ్బరి తాళ్లను ఒక తాడుగా చుడతారు. అలాంటివి నాలుగు తయారైన తర్వాత ఆ నాలుగింటినీ కలిపి ఒకతాడుగా మెలి పెడతారు. ఇదంతా పూర్తిగా పూర్వికుల నుంచి వస్తున్న సంప్రదాయ పద్ధతిలో ఏ విధమైన యంత్రాలు వాడకుండా తయారు చేయడం విశేషం. వచ్చే నెలలో జరగనున్న స్వామివారి ఉత్సవాల నాటికి ఈ తాడును ప్రత్యేక వాహనంలో తరలించనున్నారు.

కదిరి లక్ష్మీనరసింహ స్వామి రథం ముఖ్య విశేషాలు:

  • దేశంలోనే మూడవ అతిపెద్ద రథం: కదిరి స్వామి వారి రథం భారతదేశంలోనే మూడవ అతిపెద్ద రథంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది సుమారు 540 టన్నుల బరువు, 37.5 అడుగుల ఎత్తు కలిగి ఉంటుంది.
  • మత సామరస్యానికి ప్రతీక: ఈ రథోత్సవంలో హిందువులతో పాటు వేల సంఖ్యలో ముస్లిం భక్తులు కూడా పాల్గొంటారు. ముస్లిం భక్తులు స్వామివారికి "దవనం" (ఒక రకమైన సుగంధ ద్రవ్యం) సమర్పించడం ఇక్కడ తరతరాలుగా వస్తున్న ఆచారం.
  • భక్తుల విశ్వాసం: రథం వెళ్తున్న సమయంలో భక్తులు మిరియాలు, దవనం, పండ్లను రథంపైకి విసురుతారు. వీటిని ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తే దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు నయమవుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.

కుటాగుల, మూర్తిపల్లి, గజ్జల రెడ్డిపల్లి వాస్తవ్యులు : దేశంలోనే అతిపెద్ద రథాల్లో ఒకటి ఈ శ్రీ కదిరి లక్ష్మీనరసింహ స్వామి రథం. ఈ రథోత్సవాన్ని చూడడానికి దేశం నలుమూలల నుంచి అనేక మంది భక్తులు వస్తారు. అయితే ఈ అతి పెద్ద రథం సులభంగా భక్తులు ఇరువైపులా లాగితే వచ్చేస్తుంది అనుకుంటే మనం పొరపాడినట్లే. ఈ రథం సులభంగా, ఏ ఇబ్బందులు పడకుండా, భక్తులు గాయాలపాలు కాకుండా రావడానికి కదిరి ప్రాంతాలు అయినటువంటి కుటాగుల, మూర్తిపల్లి, గజ్జల రెడ్డిపల్లి వాస్తవ్యులు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. వీళ్లు చక్రాల వెనుక భాగం నుంచి మోద్దులు వేయడం వల్ల ఈ రథం సులభంగా తిరు వీధులు తిరుగుతూ భక్తులకు దర్శనమిస్తుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

