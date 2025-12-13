Telangana Panchayat Elections Results2025

GSDPలో దేశంలోనే తెలంగాణ టాప్ - ఆర్బీఐ తాజా నివేదికలో వెల్లడి

రిజర్వు బ్యాంకు తాజా నివేదికలో తెలంగాణ మేటి - వార్షిక తలసరి విద్యుత్‌ లభ్యత 2,503 యూనిట్ల - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వార్షిక ఆర్థిక ద్రవ్యలోటు అధికం

RBI Statistical Report - 2024-25
RBI Statistical Report - 2024-25 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 13, 2025 at 8:41 AM IST

RBI Statistical Report - 2024-25 : పలు రంగాల్లో తెలంగాణ ముందున్నట్లు రిజర్వు బ్యాంకు ఆఫ్​ ఇండియా పేర్కొంది. గత ఆర్థిక సంవత్సరం (2024-25)లో తలసరి రాష్ట్ర స్థూల జాతీయోత్పత్తి (జీఎస్​డీపీ)లో దేశంలో పెద్ద రాష్ట్రాల అన్నింటిల్లో రూ.3.87 లక్షలతో తెలంగాణ టాప్​ ర్యాంకులో ఉంది. తర్వాత వరుసగా కర్ణాటక రూ.3.80 లక్షలు, తమిళనాడు రూ.3.61 లక్షలతో 2, 3 స్థానాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలను కూడా చూస్తే దిల్లీ రూ.4.93 లక్షల జీఎస్​డీపీతో ముందు వరుసలో ఉంది.

ఇందులో ఏపీ తలసరి జీఎస్​డీపీ రూ.2.66 లక్షలే. తలసరి జీఎస్​డీపీనే వార్షిక తలసరి ఆదాయంగా కూడా చెబుతారు. పలు రంగాల్లో తెలంగాణలో స్థూల జాతీయోత్పత్తి గతేడాది అధికంగా ఉన్నందున, దేశంలోనే పెద్ద రాష్ట్రాల్లో టాప్​ ర్యాంకులో నిలిచిందని ఆర్​బీఐ తాజాగా విడుదల చేసిన గణాంకాల నివేదిక-2024-25లో పేర్కొంది.

ముఖ్యాంశాలు :

  • వార్షిక తలసరి విద్యుత్‌ లభ్యత 2,503 యూనిట్లతో పంజాబ్, 2,306 యూనిట్లతో తెలంగాణ, 2,293తో హరియాణా తొలి 3 ర్యాంకుల్లో నిలిచాయి. జాతీయ సగటు 1,208 యూనిట్లు.
  • మొత్తం జీఎస్‌డీపీ విలువ ఆధారంగా చూస్తే మహారాష్ట్ర రూ.45.31 లక్షలు, తమిళనాడు రూ.31.18 లక్షలు, కర్ణాటక రూ.29.83 లక్షలతో తొలి 3 ర్యాంకుల్లో ఉండగా, రూ.16.40 లక్షలతో తెలంగాణ 7, రూ.15.93 లక్షలతో ఏపీ 8వ ర్యాంకులలో ఉన్నాయి.
  • వినియోగదారుల ధరల సూచిక (సీపీఐ) ఆధారంగా తెలంగాణ ద్రవ్యోల్బణం 3.7 శాతంగా నమోదై, దేశంలో 29వ స్థానంలో ఉంది. ఏపీ 4.4 శాతంతో 16వ ర్యాంకులో ఉంది. కానీ జాతీయ సగటు 4.6 శాతం. అత్యధికంగా మణిపుర్‌లో 6.5, బిహార్‌లో 6 శాతం ఉంది.
  • వరి సాగు విస్తీర్ణంలో ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌(యూపీ) 73.90 లక్షల హెక్టార్లు, పశ్చిమ బెంగాల్‌ 55.92 లక్షల హెక్టార్లు, తెలంగాణ 48.09 లక్షల హెక్టార్లతో తొలి 3 ర్యాంకులలో నిలిచాయి.
  • గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో శీతల గాలులు వీచిన రోజులు తెలంగాణలో ఒక్కటి కూడా లేదు.
  • వడగాలులు వీచిన రోజులు ఏపీలో 10 ఉన్నాయి. తెలంగాణలో ఒకటి ఉంది.
  • సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల(సస్టెయినబుల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ గోల్స్‌- ఎస్‌డీజీ) సాధనలో 2023లో తెలంగాణ, ఏపీ సమానంగా 74 మార్కులతో 10వ ర్యాంకులో ఉన్నాయి. 79 మార్కులతో కేరళ, ఉత్తరాఖండ్, 78తో తమిళనాడు తొలి ర్యాంకుల్లో ఉన్నాయి.

ద్రవ్యలోటు అధికం : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వార్షిక ఆర్థిక ద్రవ్యలోటు అంతకంతకు పెరుగుతూ ఉంటుంది. గతేడాది ఏపీలో ఈ లోటు రూ.68,743 కోట్లు కాగా, తెలంగాణ రూ.49,255 కోట్లు ఉన్నట్లు ఆర్​బీఐ స్పష్టం చేసింది. ఈ విషయంలో ఏపీ 6, తెలంగాణ 9వ ర్యాంకులో కొనసాగుతున్నాయి. అత్యధికంగా మహారాష్ట్రలో రూ.1.10 లక్షల కోట్లు, తమిళనాడులో రూ.1.08 లక్షల కోట్ల ఆర్థిక ద్రవ్యలోటు నమోదైంది. దీన్ని అధిగమించడానికి ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కొత్త రుణాలను సేకరించే పనిలో పడ్డాయి.

  • గతేడాది చివరికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేరుగా తీసుకున్న రుణాల మొత్తం రూ.4.42 లక్షల కోట్లు, ఏపీ రూ.5.40 లక్షల కోట్లు. అత్యధికంగా తమిళనాడు రూ.9.55 లక్షల కోట్లు, యూపీ రూ.8.57 లక్షల కోట్లు, మహారాష్ట్ర రూ.8.12 లక్షల కోట్లతో తొలి మూడు స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
  • రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూచీకత్తు ఇవ్వడంతో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు తీసుకున్న రుణాలు తెలంగాణలో మరో రూ.2.20 లక్షల కోట్లు ఉన్నాయి. ఇంకా ఏపీ వివరాలను ఆర్​బీఐ వెల్లడించలేదు.

మనిషి జాతీయ సగటు జీవితకాలం 70 ఏళ్లు : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 2019-23 జనన, మరణ వివరాల ప్రకారం మనిషి సగటు జీవిత కాలం 70 ఏళ్లు కాగా, అందులో పురుషులది 68, మహిళలది 73 ఏళ్లుగా ఉంది. పురుషుల కంటే మహిళలు ఐదేళ్లు ఎక్కువగా జీవిస్తున్నారు. జాతీయ సగటు 70 ఏళ్లతో సమానంగా తెలుగు రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. పురుషుల జాతీయ సగటు ఆయుర్దాయం 68.5 ఏళ్లు కాగా, మహిళలది 72.5 ఏళ్లుగా ఉంది. అత్యధిక జీవితకాలం ఉన్న రాష్ట్రాల వారీగా చూస్తే తెలుగు రాష్ట్రాలు 9వ ర్యాంకులో ఉండగా, కేరళలో 75, హిమాచల్​ప్రదేశ్​, జమ్ము-కశ్మీర్​లలో 74.4 ఏళ్ల వరకు జీవనం సాగిస్తున్నారు.

సహజ జనాభా వృద్ధి రేటు : సహజ జనాభా వృద్ధిరేటు తెలంగాణలో 2023లో 9.9 కాగా, ఏపీలో 8.3 శాతం నమోదు అయింది. ఈ విషయంలో బిహార్ 15, ఉత్తరప్రదేశ్ 14.6 శాతం, రాజస్థాన్​ 14.4 శాతంతో వరుసగా తొలి మూడు ర్యాంకుల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

