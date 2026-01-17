ETV Bharat / state

తెలంగాణ పురపాలక ఎన్నికలు - నేడు తేలనున్న రిజర్వేషన్లు

నేడు తేలనున్న మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్ల రిజర్వేషన్లు - మున్సిపల్ ఛైర్మన్లు, మేయర్లు, డివిజన్‌, వార్డు రిజర్వేషన్లపై రానున్న స్పష్టత - 121 మున్సిపాలిటీల్లో ఎస్టీలకు 5, ఎస్సీలకు 17, బీసీలకు 38 స్థానాలు కేటాయింపు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 17, 2026 at 7:33 AM IST

Municipalities and Corporations Reservations : పురపాలక, కార్పొరేషన్ ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా ఇవాళ మరో కీలక ఘట్టం పూర్తి కానుంది. మేయర్, కార్పొరేటర్, మున్సిపల్ ఛైర్‌పర్సన్, కౌన్సిలర్ స్థానాల రిజర్వేషన్లను ఇవాళ ప్రకటించనున్నారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మహిళ, జనరల్ రిజర్వేషన్ల స్థానాల సంఖ్యను పురపాలక శాఖ ఈ నెల 14న ఖరారు చేసింది. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం, బీసీలకు డెడికేటెడ్ కమిషన్ సిఫార్సుల మేరకు రిజర్వేషన్ల సంఖ్యను ఖరారు చేశారు.

రాష్ట్రంలోని 121 మున్సిపాలిటీల చైర్‌పర్సన్ స్థానాల్లో జనరల్‌ కేటగిరీకి 30, జనరల్‌ మహిళకు 31 కేటాయించారు. ఎస్టీ జనరల్‌కు 3, ఎస్టీ మహిళకు 2, ఎస్సీ జనరల్‌కు 9, ఎస్సీ మహిళకు 8 స్థానాలు కేటాయించారు. బీసీ జనరల్‌కు 19, బీసీ మహిళకు 19 స్థానాలు రిజర్వ్ చేశారు. జీహెచ్‌ఎంసీ సహా 10 మేయర్ స్థానాల్లో జనరల్‌ కేటగిరీకి 1, జనరల్‌ మహిళకు 4 ఖరారు చేశారు. బీసీ జనరల్‌కు రెండు, బీసీ మహిళకు ఒకటి, ఎస్సీ జనరల్, ఎస్టీ జనరల్ కేటగిరీలకు ఒకటి చొప్పున కేటాయించారు.

ఏ వార్డు ఎవరికి? : ఏ మున్సిపాలిటీ, కార్పొరేషన్, వార్డు ఎవరికి రిజర్వ్ అవుతుందనే ప్రక్రియను ఇవాళ నిర్వహిస్తారు. మున్సిపల్ వార్డుల రిజర్వేషన్లను కలెక్టర్లు ఖరారు చేసి గెజిట్ ఇస్తారు. జీహెచ్‌ఎంసీ డివిజన్ల రిజర్వేషన్లను కమిషనర్ నిర్ణయిస్తారు. జీహెచ్‌ఎంసీ సహా 10 కార్పొరేషన్ల మేయర్లు, రాష్ట్రంలోని 121 మున్సిపల్ ఛైర్‌పర్సన్‌ స్థానాల రిజర్వేషన్లను రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ కమిషనర్ ప్రకటిస్తారు.

రేపు కేబినెట్​లో రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై తుది నిర్ణయం : మహిళ రిజర్వేషన్లను రాజకీయ పార్టీల సమక్షంలో లాటరీ ద్వారా ఖరారు చేస్తారు. ఇవాళ రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేసిన తర్వాత మున్సిపల్ ఎన్నికలపై ఆదివారం కేబినెట్‌లో తుది నిర్ణయం తీసుకొనే అవకాశం ఉంది. మున్సిపల్ ఎన్నికలకు సిద్ధమంటూ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి ప్రభుత్వం నివేదిక ఇవ్వనుంది. ఈ నెల 20వ తేదీ నుంచి ఎప్పుడైనా పురపోరుకు నోటిఫికేషన్ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

శరవేగంగా సిద్ధమవుతున్న ఎన్నికల సంఘం : రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కూడా మున్సిపల్ ఎన్నికలకు శరవేగంగా సిద్ధమవుతోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 32 జిల్లాల్లోని ఆరు కార్పొరేషన్లు, 366 డివిజన్లు, 117 మున్సిపాల్టీలు, 2 వేల 630 వార్డుల్లో తుది ఓటర్ల జాబితాలను ప్రచురించారు. వీటన్నింటిలో కలిపి పురుష ఓటర్లు 25,62,369 ఉండగా, మహిళలు 26,80,14 మంది, థర్డ్‌ జెండర్లు 640 ఓటర్లు ఉన్నట్లు ఎస్‌ఈసీ వెల్లడించింది. ఎన్నికలు జరగనున్న మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లలో 8,195 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఖరారు చేసింది. పోలింగ్ కేంద్రాల వారీగా ఫొటోలతో కూడిన ఓటరు జాబితాలను శుక్రవారం ప్రచురించింది.

సీట్ల కేటాయింపు విధానమిలా :

  • రిజర్వేషన్ల కోసం 2024 సామాజిక, ఆర్థిక, విద్య, ఉపాధి, రాజకీయ, కులగణన సర్వే ప్రకారం ఉన్న గణాంకాలను ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటారు. వార్డుల రిజర్వేషన్​ మొదట ఎస్టీ, తర్వాత ఎస్సీ, అనంతరం బీసీ క్రమంలో జరుగుతుంది.
  • డెడికేటెడ్‌ కమిషన్‌ సిఫార్సుల మేరకు బీసీ రిజర్వేషన్లు నిర్ణయిస్తారు.
  • ఎస్టీ, ఎస్సీ రిజర్వేషన్లు ఆయా పురపాలికల్లోని జనాభా ప్రాతిపదికన కేటాయిస్తారు. జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారం ఒక్క సీటు రాకపోయినా, వీరికి కనీసం ఒక వార్డును కేటాయించాలి.
  • ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, జనరల్​ విభాగాల్లోని మహిళా రిజర్వేషన్లు మొత్తం సీట్లలో 50 శాతం కేటాయిస్తారు. రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధుల సమక్షంలో జిల్లా కలెక్టర్​ డ్రా తీసి మహిళలకు వార్డులను ఖరారు చేయాలి.

