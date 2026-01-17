మహిళలకు 50 శాతం - ఖరారైన కార్పొరేషన్ల మేయర్లు, మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ల రిజర్వేషన్లు
జీహెచ్ఎంసీ కార్పొరేషన్ రిజర్వేషన్ జనరల్ మహిళకు కేటాయింపు - కార్పొరేషన్లలో రిజర్వేషన్లు ఒకటి ఎస్సీ, ఒకటి ఎస్టీ, 3 బీసీలు
Municipal Election Reservation Finalized (Eenadu)
Published : January 17, 2026 at 1:38 PM IST
- కార్పొరేషన్ల మేయర్లు, మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ల రిజర్వేషన్లు ఖరారు
- కార్పొరేషన్లలో రిజర్వేషన్లు ఒకటి ఎస్సీ, ఒకటి ఎస్టీ, 3 బీసీలు
- కొత్తకూడెం కార్పొరేషన్ రిజర్వేషన్ ఎస్టీ జనరల్కు కేటాయింపు
- రామగుండం కార్పొరేషన్ రిజర్వేషన్ ఎస్సీ జనరల్కు కేటాయింపు
- మహబూబ్నగర్ కార్పొరేషన్ రిజర్వేషన్ బీసీ మహిళకు కేటాయింపు
- మంచిర్యాల కార్పొరేషన్ రిజర్వేషన్ బీసీ జనరల్కు కేటాయింపు
- కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ రిజర్వేషన్ బీసీ జనరల్కు కేటాయింపు
- ఖమ్మం, నల్గొండ కార్పొరేషన్ల రిజర్వేషన్ జనరల్ మహిళలకు కేటాయింపు
- నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ రిజర్వేషన్ జనరల్ మహిళకు కేటాయింపు
- జీహెచ్ఎంసీ కార్పొరేషన్ రిజర్వేషన్ జనరల్ మహిళకు కేటాయింపు