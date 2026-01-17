ETV Bharat / state

మహిళలకు 50 శాతం - ఖరారైన కార్పొరేషన్ల మేయర్లు, మున్సిపల్ ఛైర్‌పర్సన్‌ల రిజర్వేషన్లు

జీహెచ్‌ఎంసీ కార్పొరేషన్‌ రిజర్వేషన్‌ జనరల్‌ మహిళకు కేటాయింపు - కార్పొరేషన్లలో రిజర్వేషన్లు ఒకటి ఎస్సీ, ఒకటి ఎస్టీ, 3 బీసీలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 17, 2026 at 1:38 PM IST

Municipal Election Reservation Finalized :

  • కార్పొరేషన్ల మేయర్లు, మున్సిపల్ ఛైర్‌పర్సన్‌ల రిజర్వేషన్లు ఖరారు
  • కార్పొరేషన్లలో రిజర్వేషన్లు ఒకటి ఎస్సీ, ఒకటి ఎస్టీ, 3 బీసీలు
  • కొత్తకూడెం కార్పొరేషన్ రిజర్వేషన్ ఎస్టీ జనరల్‌కు కేటాయింపు
  • రామగుండం కార్పొరేషన్ రిజర్వేషన్‌ ఎస్సీ జనరల్‌కు కేటాయింపు
  • మహబూబ్‌నగర్‌ కార్పొరేషన్ రిజర్వేషన్ బీసీ మహిళకు కేటాయింపు
  • మంచిర్యాల కార్పొరేషన్ రిజర్వేషన్ బీసీ జనరల్‌కు కేటాయింపు
  • కరీంనగర్‌ కార్పొరేషన్ రిజర్వేషన్ బీసీ జనరల్‌కు కేటాయింపు
  • ఖమ్మం, నల్గొండ కార్పొరేషన్ల రిజర్వేషన్‌ జనరల్‌ మహిళలకు కేటాయింపు
  • నిజామాబాద్‌ కార్పొరేషన్‌ రిజర్వేషన్‌ జనరల్‌ మహిళకు కేటాయింపు
  • జీహెచ్‌ఎంసీ కార్పొరేషన్‌ రిజర్వేషన్‌ జనరల్‌ మహిళకు కేటాయింపు

