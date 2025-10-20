నక్సల్ రహితంగా మారిన అబూజ్మడ్, ఉత్తరబస్తర్ - మిగిలిన మావోయిస్టులంతా దక్షిణ బస్తర్లోనే?
అగ్రనేతలతోపాటు తెలంగాణ కమిటీ అక్కడే - తాజాగా అటువైపు దృష్టిసారించిన కేంద్ర బలగాలు - త్వరలోనే దక్షిణ బస్తర్లోనూ మావోయిస్టులను తుడిచిపెట్టేస్తాం అని ప్రకటించిన అమిత్ షా
Published : October 20, 2025 at 7:40 AM IST
Encounters And Surrenders Cause Serious Problems For The Maoists : ఓవైపు ఎన్కౌంటర్లు, మరోవైపు పెద్ద ఎత్తున లొంగుబాట్లతో మావోయిస్టు పార్టీ ఉనికి రోజురోజుకూ పరిమితమైపోతోంది. ఒకప్పుడు దండకారణ్యంలో జనతన సర్కార్ పేరిట సమాంతర పాలన సాగించిన మావోయిస్టులు, ప్రస్తుతం ప్రాణాలతో ఉంటే చాలనుకునే పరిస్థితి ఏర్పడిందంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు. పార్టీలో నంబర్-2 స్థానంలో కొనసాగిన పొలిట్బ్యూరో సభ్యుడు మల్లోజుల వేణుగోపాల్ రావు, దాడుల వ్యూహకర్త ఆశన్నల లొంగుబాటుతో పార్టీకి తీవ్రమైన నష్టం వాటిల్లింది.
మావోయిస్టుల ఉనికి కేవలం సౌత్ బస్తర్ : వారిద్దరూ ఆయుధాలతో సహా దాదాపు 280 మంది కేడర్ను తమ వెంట జనజీవన స్రవంతిలోకి తీసుకురావడంతో దండకారణ్యంలో పలు ప్రాంతాలు ఖాళీ అయినట్లైంది. ఛత్తీస్గఢ్-మహారాష్ట్ర సరిహద్దుల్లోని ఇంద్రావతి జాతీయ పార్క్ ప్రాంతంలోని కేడర్ మల్లోజుల వేణుగోపాల్రావు వెంట వెళ్లగా, ఉత్తర బస్తర్లోని కేడర్ దాదాపుగా ఆశన్నతో కలిసి నడిచింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం మావోయిస్టుల ఉనికి కేవలం సౌత్ బస్తర్ ప్రాంతానికే పరిమితమైంది. మావోయుస్టులకు మద్దతిస్తున్న నాయకులు వారితో సంబంధాలను తెంచుకోవాలని కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ ఆదివారం ట్వీట్ చేశారు.
తెలంగాణలోని కర్రెగుట్టలను కేంద్ర స్థావరంగా చేసుకొని : బస్తర్ జిల్లా కేంద్ర స్థానమైన జగదల్పుర్కు దక్షిణాన ఉన్న సుక్మా, బీజాపుర్, బాకావండ్, లోహండిగూడ, తోకపాల్, దర్భ ప్రాంత అడవుల్లో ప్రస్తుతం తలదాచుకున్నట్లు ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు అనుమానిస్తున్నాయి. తెలంగాణను ఆనుకొని ఉన్న కర్రెగుట్టలను కేంద్ర స్థావరంగా చేసుకొని ఉంటారని భావిస్తూ అటువైపే భద్రతా బలగాలు దృష్టిసారించినట్లు కనిపిస్తోంది. ఛత్తీస్గఢ్లో ఒకప్పుడు మావోయిస్టులకు బేస్గా ఉన్న అబూజ్మడ్, ఉత్తర బస్తర్ ఇప్పుడు నక్సల్ రహితమైపోయాయని, దక్షిణ బస్తర్లో మాత్రమే వారి ఉనికి ఉందని, త్వరలోనే అక్కడ కూడా మావోయిస్టులను తుడిచిపెట్టేస్తామని రెండు రోజుల క్రితం కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా ప్రకటించారు.
హిడ్మా నేతృత్వంలోనే అగ్రనేతలు : ప్రస్తుతం మావోయిస్టు పార్టీకి అగ్రనేత తిప్పిరి తిరుపతి అలియాస్ దేవ్జీ, మాజీ సుప్రీం ముప్పాళ్ల లక్ష్మణ్రావు అలియాస్ గణపతిలు మాత్రమే పెద్దదిక్కుగా మిగిలారు. పీపుల్స్వార్తో కలిసి మావోయిస్టు పార్టీ అవతరించినప్పటి నుంచి కేంద్ర కమిటీలో కొనసాగుతున్న మరో కీలకనేత మిసిర్బెస్రా అలియాస్ సునిర్మాల్ కేవలం ఝార్ఖండ్ గిరిధ్ ప్రాంతానికే పరిమితమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో పీపుల్స్ లిబరేషన్ గెరిల్లా ఆర్మీ(పీఎల్జీఏ) కార్యకలాపాల్లో సిద్ధహస్తుడిగా ముద్రపడిన మడావి హిడ్మా నేతృత్వంలోనే దేవ్జీ, గణపతిలాంటి అగ్రనేతలు దక్షిణ బస్తర్లో ఆశ్రయం పొందుతున్నారని నిఘావర్గాలు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
- తెలంగాణ కమిటీకి మార్గనిర్దేశం చేస్తున్న కేంద్ర కమిటీ మరో సభ్యుడు పుల్లూరి ప్రసాద్రావు అలియాస్ చంద్రన్నతోపాటు తెలంగాణ కమిటీ సభ్యులు బడే దామోదర్ అలియాస్ చొక్కారావు, కొయ్యడ సాంబయ్య అలియాస్ ఆజాద్, కంకణాల రాజిరెడ్డి అలియాస్ వెంకటేశ్ తదితరులు తమ కేడర్లతో అక్కడ ఆశ్రయం పొందుతున్నట్లు భావిస్తున్నారు.
- హిడ్మా నేతృత్వం వహిస్తున్న పీపుల్స్ లిబరేషన్ గెరిల్లా ఆర్మీ బెటాలియన్తోపాటు తెలంగాణ కమిటీకి చెందిన సుమారు 60 మంది కలిపి మొత్తం 500 మంది వరకు సాయుధులు దక్షిణ బస్తర్లో ఉన్నారనేది నిఘా వర్గాల అంచనా.
