ఆదాయ వనరులు సరిగా ఉంటేనే పంచాయతీల అభివృద్ధి సాధ్యం : ఆర్బీఐ
RBI analysis financial statistics of Gram Panchayats: గ్రామ పంచాయతీలు ఆర్థికంగా బలోపేతం కావాలంటే సొంత ఆదాయ వనరులను పెంచుకోవడంతో పాటు పన్నుల వసూళ్ల సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలని రిజర్వ్ బ్యాంక్ నివేదికలో పేర్కొంది.
Published : November 20, 2026 at 6:29 PM IST
గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలకు ఆర్థిక అధికారాలు, నిధులు, పరిపాలనా సామర్థ్యం పెరిగినప్పుడే పంచాయతీల అభివృద్ధి మరింత వేగవంతమవుతుందని రిజర్వ్ బ్యాంకు పేర్కొంది. స్థానిక సంస్థల ఆర్థిక పరిస్థితి, పంచాయతీల ఆదాయ వనరులు, నిధుల వినియోగంపై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నివేదిక విడుదల చేసింది. దేశ వ్యాప్తంగా పంచాయతీల స్థితిగతులతో పాటు రాష్ట్రంలో పంచాయతీలకు సంబంధించిన వివిధ అంశాలను వెల్లడించింది.
సొంత ఆదాయ వనరుల సమీకరణలో తెలంగాణ భేష్
2022-23 నుంచి 2024-25 వరకు దేశవ్యాప్తంగా రెండు లక్షల 25 వేల గ్రామ పంచాయతీల ఆర్థిక గణాంకాలను ఆర్బీఐ విశ్లేషించింది. అందులో తెలంగాణకు చెందిన 12,994 గ్రామ పంచాయతీల్లో 11,025 పంచాయతీల గణాంకాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంది. రాష్ట్రంలోని గ్రామ పంచాయతీలు సొంత ఆదాయంలో, స్థానిక పన్నుల వాటాను పెంచుకోవడంలో సానుకూల పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వ గ్రాంట్లపై ఆధారపడే పరిస్థితి నుంచి బయటపడాల్సిన అవసరం ఉందని రిజర్వ్ బ్యాంకు సూచించింది.
గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలకు ఆర్థిక అధికారాలు, నిధులు, పరిపాలనా సామర్థ్యం పెరిగినప్పుడే గ్రామీణ అభివృద్ధి మరింత వేగవంతమవుతుందని తెలిపింది. సొంత ఆదాయ వనరుల సమీకరణలో తెలంగాణ పంచాయతీలు మెరుగైన పనితీరు కనబరుస్తున్నా ప్రభుత్వ గ్రాంట్లపై ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి కొనసాగుతోందని విశ్లేషించింది. దేశవ్యాప్తంగా గ్రామ పంచాయతీలకు వస్తున్న మొత్తం ఆదాయంలో దాదాపు 90 శాతం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి వచ్చే గ్రాంట్ల రూపంలోనే ఉంటుందని వెల్లడించింది.
మౌలిక సదుపాయాల కల్పనతో మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల ఎదుగుదల
ఉపాధి హామీ పథకం నిధుల వినియోగంలోనూ గ్రామీణ మౌలిక వసతులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు నివేదిక ఆర్బీఐ తెలిపింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మహిళల యాజమాన్యంలో ఉన్న సంస్థల వాటా 40 శాతానికి మించి ఉన్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఒకటిగా నిలిచింది. మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలు, ఆర్థిక సహకారం, మౌలిక సదుపాయాలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల ఎదుగుదలకు దోహదపడుతున్నాయని రిజర్వ్ బ్యాంకు నివేదిక విశ్లేషించింది.
వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న గ్రామ పంచాయతీలను టౌన్ పంచాయతీలు, పట్టణ స్థానిక సంస్థలుగా మార్చే విషయంలో కీలకమైన సూచనలు చేసింది. పట్టణ ప్రాంత స్థానిక సంస్థలుగా మారినప్పుడు ఆస్తి పన్ను వంటి ఆదాయ వనరులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, పారిశుద్ధ్యం, ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ, రహదారులు, సిబ్బంది తదితర ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయని తెలిపింది.
సొంత ఆదాయ వనరులే మేలు
గ్రామ పంచాయతీలు ఆర్థికంగా బలోపేతం కావాలంటే సొంత ఆదాయ వనరులను పెంచుకోవడంతో పాటు పన్నుల వసూళ్ల సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచాలని సూచించింది. తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీలు సమకూర్చుకుంటున్న సొంత ఆదాయంలో 53.6 శాతం స్థానిక పన్నుల రూపంలోనే వస్తోందని తెలిపింది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీలు తమ సొంత ఆదాయ వనరుల్లో స్థానిక పన్నుల ద్వారా ఎక్కువ ఆదాయం సమకూర్చుకుంటున్నట్లు నివేదిక పేర్కొంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో సొంత ఆదాయంలో స్థానిక పన్నుల వాటా 60.4 శాతం, తెలంగాణలో వాటా 53.6 శాతంగా ఉందని నివేదించింది. ఆస్తుల వివరాలను డిజిటలైజ్ చేయడం, పన్నుల విధింపు, వసూళ్లలో పారదర్శకత, నిధుల వినియోగంపై జవాబుదారీతనం పెంచాలని సూచించింది. రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘాలను సకాలంలో ఏర్పాటు చేయడం, వాటి సిఫార్సుల మేరకు నిధుల కేటాయింపులు జరగడం కూడా కీలకమని రిజర్వ్ బ్యాంకు స్పష్టం చేసింది.
నిధుల వినియోగంపై జవాబుదారీతనం పెరగాలి
గ్రామీణ పథకాల ద్వారా లభించే ప్రయోజనాలు తగ్గే అవకాశం ఉండటంతో పాటు పట్టణ అవసరాలకు అనుగుణంగా నిధులు, పరిపాలనా వ్యవస్థ సిద్ధంగా లేకపోతే ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయని ఆర్బీఐ హెచ్చరించింది. అందువల్ల గ్రామ పంచాయతీలను పట్టణ స్థానిక సంస్థలుగా మార్చే ముందు ఆర్థిక, పరిపాలనా సన్నద్ధతను అంచనా వేయాలని సూచించింది.
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