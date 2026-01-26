తిరుమలలో కన్నులపండువగా రథసప్తమి వేడుకలు
శ్రీవారి నామస్మరణలతో మార్మోగిన తిరుమాడ వీధులు - ఏడు విభిన్న వాహన సేవల్లో భక్తులకు అభయమిచ్చిన సప్తగిరీశుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 26, 2026 at 9:18 AM IST
Ratha Saptami In Tirumala: టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో తిరుమలలో రథసప్తమి వేడుకలు వైభవోపేతంగా నిర్వహించారు. సూర్యోదయం నుంచి చంద్రోదయం వరకు సప్తగిరీశుడు ఏడు విభిన్న వాహన సేవల్లో భక్తులకు అభయమిచ్చారు. సుమారు 3 లక్షల మందికి పైగా భక్తులు స్వామివారి దివ్య మంగళరూపాన్ని దర్శించి పునీతులయ్యారు. "ఏడు కొండల వాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవిందా" అనే నామస్మరణలతో తిరుమాడ వీధులు మార్మోగాయి. మినీ బ్రహ్మోత్సవాలకు టీటీడీ కల్పించిన సౌకర్యాలపై భక్తులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
కన్నులపండువగా వాహనసేవలు: మాఘ శుద్ధ సప్తమినాడు సూర్యజయంతిని పురస్కరించుకుని ఆదివారం శ్రీవారి సన్నిధిలో రథసప్తమి వేడుకలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించింది. ఉదయం ఐదున్నర గంటలకు ప్రారంభమైన వాహనసేవలు రాత్రి 9 గంటల వరకూ కన్నులపండువగా సాగాయి. మొదటగా స్వామివారు సూర్యప్రభవాహనంపై సూర్యనారాయణమూర్తిగా ఊరేగుతూ వాయువ్య దిశకు చేరుకున్నారు. అక్కడ స్వామివారిపై సూర్యకిరణాలు తాకిన అనంతరం అర్చకులు కర్పూర హారతులు, నైవేద్యాలు సమర్పించడంతో వాహన సేవలు ప్రారంభమయ్యాయి.
మంగళవాయిద్యాలు, వేదమంత్రోచ్చరణల మధ్య: సూర్యప్రభవాహన సేవ అనంతరం చిన్నశేష, గరుడ, హనుమంత వాహన సేవల్లో మలయప్పస్వామి దర్శనమిచ్చారు. చిన్నశేష వాహనం ప్రారంభంలోనే వర్షం కురవడంతో ఘాత్తోటోపం కింద వాహన సేవ సాగింది. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు శ్రీవారి పుష్కరిణిలో చక్రస్నానం కార్యక్రమాన్ని అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. మంగళవాయిద్యాలు, వేదమంత్రోచ్చరణల మధ్య చక్రతాళ్వార్లకు అభిషేకాలు, దూపదీప నైవేధ్యాలను సమర్పించి పుష్కరస్నానం చేయించారు. ఈ సమయంలో వేలాది మంది భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు. మధ్యాహ్నం నుంచి కల్పవృక్ష, సర్వభూపాల వాహన సేవల్లో విశేష తిరువాభరణాలు, పరిమలభరిత పూలమాలలతో అలంకిృతులైన శ్రీదేవీ, భూదేవీ సమేత శ్రీవారు తిరుమాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులను కటాక్షించారు. సాయంత్రం సంధ్యవేళలో చల్లని వెన్నెల సమయంలో చంద్రప్రభను అధిరోహించిన తిరువేంకటేశుడు తిరువీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు అభయమిచ్చారు. వాహనసేవల్లో కళాబృందాల ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి. మహిళల కోలాటాలు, చక్కభజనలు, వివిధ దేవతామూర్తులు వేషధారణలతో తిరుమాడవీధుల్లో ఆడిపాడారు.
భారీ బందోబస్తు చర్యలతో ఎక్కడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా రథసప్తమి వేడుకలు ప్రశాంత వాతావరణంలో విజయవంతంగా ముగిశాయి.-బి.ఆర్. నాయుడు, టీటీడీ ఛైర్మన్
భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు: రథసప్తమి వేడుకలను తిలకించేందుకు భారీ సంఖ్యలో వచ్చిన భక్తులతో తిరుమాడవీధుల్లోని గ్యాలరీలు పూర్తిగా నిండిపోయాయి. రింగురోడ్డు కూడా కార్లతో నిండిపోయి కొంతసేపు ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. ఉదయం నుంచి రాత్రి చంద్రప్రభ వాహనసేవ ముగిసేవరకు ప్రశాంత వాతావరణంలో ఉత్సవమూర్తులను భక్తులు దర్శించుకున్నారు. భక్తులు ఇబ్బందులు పడకుండా అన్నప్రసాదాలు, మంచినీరు, మజ్జిగ అందించారు. గ్యాలరీల వద్ద సీనియర్ అధికారులతో నిరంతరం పర్యవేక్షించారు. సర్వభూపాల వాహనంపై స్వామి ఊరేగుతుండగా టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఈవో అనిల్కుమార్ సింఘాల్, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి గ్యాలరీల వద్దకు వచ్చి వేడుకలకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లపై భక్తులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రథసప్తమి వాహనసేవలను అత్యద్భుతంగా నిర్వహించామని బి.ఆర్. నాయుడు తెలిపారు.
అరసవల్లిలో సూర్య భగవానుడికి వైభవంగా మహాక్షీరాభిషేకం: శ్రీకాకుళం జిల్లా అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామి క్షేత్రంలో రథసప్తమి వేడుకలు వైభవంగా జరిగాయి. "రథసప్తమి సప్తాహ్" పేరుతో నిర్వహించిన ఉత్సవాలకు భక్తులు పోటెత్తారు. ఉత్సవాల్లో చివరి రోజైన ఆదివారం సూర్యభగవానుడి జయంతి కావడంతో శనివారం అర్ధరాత్రి నుంచి ఆదివారం ఉదయం వరకూ ఆలయంలో మహాక్షీరాభిషేకం నిర్వహించారు. కన్నులపండువగా సాగిన ఈ వేడుకలో భక్తులు పెద్దసంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, ఎమ్మెల్యే గొండు శంకర్ స్వామికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించారు. స్వామి నిజరూపం దర్శనాన్ని చూసి భక్తులు తరించారు.
అమరావతికి చట్టబద్ధత - సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన టీడీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం