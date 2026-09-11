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క్యూర్​ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇల్లు రాలేదా? - అయితే నేటి నుంచి మీ అకౌంట్లలోకి డబ్బులు

హైదరాబాద్​లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకానికి అప్లై చేసే సమయంలో లబ్ధిదారులు రూ.10 వేలను చెల్లించిన సంగతి తెలిసిందే. డ్రాలో ఎంపిక కాని వారికి ఆ నగదు నేటి నుంచి రిఫండ్​ చేయనున్నారు.

INDIRAMMA HOUSING SCHEME
హైదరాబాద్​లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2026 at 8:29 AM IST

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Telangana Housing Board Refund : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకానికి ఎంపిక కాని దరఖాస్తుదారులు చెల్లించిన రూ.10 వేల మొత్తాన్ని హౌసింగ్‌ బోర్డు నేటి నుంచి వారి ఖాతాలో వేయనుందని బోర్డు వర్గాలు తెలిపాయి. అప్లై చేసే సమయంలో ఒక్కో దరఖాస్తుదారుడు రూ.10 వేలు ధరావతుగా చెల్లించిన సంగతి తెలిసిందే.

రెవెన్యూ, రవాణా, జీహెచ్‌ఎంసీ తదితర శాఖల నుంచి తెప్పించుకున్న రిపోర్టుల ఆధారంగా హౌసింగ్‌ బోర్డు 360 డిగ్రీల తనిఖీ పేరిట వడపోసి తొలి విడతలోనే చాలా మందిని ఈ పథకానికి అనర్హులుగా ప్రకటించింది. 16 నియోజకవర్గాలకు మొత్తం 60,720 దరఖాస్తులు రాగా వాటిని పరిశీలించి సుమారు 40 వేల మందిని అనర్హులుగా తేల్చింది. ఇప్పుడు వీరందరికీ డబ్బులను తిరిగి తమ ఖాతాల్లో జమ చేయనుంది.

ఫోన్‌ నంబర్లు మార్చుకునే అవకాశం

క్యూర్​లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు ఎంపికైన వారిలో చాలా మంది తమ ఫోన్‌ నంబర్లను తప్పుగా నమోదు చేసుకున్నట్లు క్షేత్రస్థాయికి వెళ్తున్న ఆ శాఖ అధికారులు గుర్తించారు. సోషల్‌ మీడియా వేదికగానూ ఫోన్‌ నంబర్లు మార్చుకునే అవకాశం ఇవ్వాలని చాలా మంది విజ్ఞప్తి చేశారు. దీంతో https://tghb.telangana.gov.in/లో ఈ అవకాశాన్ని లబ్ధిదారులకు కల్పించారు. ఎంపికైన వారు దరఖాస్తు లేదా ఆధార్‌ నంబరు సాయంతో అప్లికేషన్‌లోకి వెళ్లి అక్కడ మార్పులు చేసుకునే వీలును అధికారులు కల్పించారు.

క్షేత్రస్థాయి సర్వే

హైదరాబాద్​లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు ఎంపికైన వారి కోసం చేపట్టిన క్షేత్రస్థాయి సర్వేలో 5,500 కుటుంబాలను క్షుణ్నంగా పరిశీలించినట్లు తెలిసింది. సర్వే పూర్తయ్యేందుకు మరో రెండు రోజులు పట్టనున్నట్లు అధికార వర్గాల సమాచారం. ఇది పూర్తయ్యాక తుది నిర్ణయం మేరకు జాబితాను హౌసింగ్ బోర్డు వెబ్‌సైట్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేయనున్నారు.

ఖైరతాబాద్‌ జాబితా ప్రత్యక్షం

హైదరాబాద్​లోని 16 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఆగస్టు 31వ తేదీతో లాటరీ ప్రక్రియ పూర్తయింది. మరుసటి రోజు నుంచే ఖైరతాబాద్‌ మినహా 15 నియోజకవర్గాల్లో ఎంపికైన వారి పేర్లు, పూర్తి వివరాలను వెబ్‌సైట్‌లో అప్​లోడ్​ చేశారు. అప్పటి నుంచి ఆ నియోజకవర్గ దరఖాస్తుదారులు లిస్ట్​ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బుధవారం రాత్రి ఆ జాబితాను అప్‌లోడ్‌ చేశారు.

లాటరీ రోజు ఖైరతాబాద్‌ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్​ వచ్చి బోర్డు అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడం, లాటరీకి హాజరైన ప్రజలూ ఇతర నియోజకవర్గాల వారికి ఖైరతాబాద్‌లో ఇళ్లు కేటాయిస్తున్నారని ఆరోపణలు చేయడంతో అధికారులు వెంటనే ఈ ఘటనపై అప్రమత్తమయ్యారు. జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గానికి చెందిన వారూ ఖైరతాబాద్‌లోని ఇళ్లకు దరఖాస్తు చేశారని భావించిన అధికారులు, క్షుణ్నంగా పరిశీలించి స్థానికతను సరి చూసుకొని జాబితాను అప్‌లోడ్‌ చేసినట్లు తెలిసింది.

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