ఈ 'రియల్' కష్టాలు మాకొద్దు ! - ఇరుక్కుపోయి లబోదిబోమంటున్న ఎఫ్టీఎల్, బఫర్ జోన్ ప్లాట్ల కొనుగోలుదారులు
Plight Real Estate Buyers : లేఅవుట్లో ప్లాట్లు కొనే వరకు రియల్టర్ వెంటపడి కొనిపిస్తారు. తీరా ఆ ప్లాటు ఎఫ్టీఎల్, బఫర్ జోన్లోకి ఉందని తెలుసుకున్న కొనుగోలుదారులు ఆవేదన చెందుతున్నారు.
Published : November 20, 2026 at 1:53 PM IST
హైదరాబాద్ శివారు కొత్తూరు సమీపంలోని ఒక లేఅవుట్లో, డీటీసీపీ అనుమతులు మంజూరు చేస్తామని హామీ ఇచ్చి ఒక రియల్టర్ ప్లాట్లను అమ్మాడు. కొనుగోలుదారుడు 'ఎల్పీ నంబర్' అడిగినప్పుడు, అతను సాకులు చెబుతూ, ఆలస్యం చేశాడు. అతని మాట నమ్మి, చాలా మంది కొనుగోలుదారులు ఎల్ఆర్ఎస్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అయితే, ఆ భూమి ఒక చెరువు బఫర్ జోన్లో ఉందని, అందువల్ల ఎల్ఆర్ఎస్ కింద క్రమబద్ధీకరణకు అనర్హమైనదని హెచ్ఎండీఏ నిర్ధారించింది.
అమ్మకానికి అడ్డంకులు
రియల్టర్లు, బ్రోకర్ల హామీలను నమ్ముకుని, అనధికార లేఅవుట్లలో ప్లాట్లు కొనడానికి ప్రతి పైసా పొదుపు చేసిన చాలా మంది ఇప్పుడు ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు. ఎఫ్టీఎల్ ప్రాంతాలు, బఫర్ జోన్లు లేదా ఇతర వివాదాస్పద భూములకు ఎల్ఆర్ఎస్ వర్తించదు. అందుకే ఈ కొనుగోలుదారులు ఇప్పుడు హెచ్ఎండీఏ కార్యాలయానికి పదేపదే వెళ్లవలసి వస్తోంది. హెచ్ఎండీఏ ఇప్పటికే తన ఆరు జోన్లలో ఇటువంటి 2,407 దరఖాస్తులను తిరస్కరించింది. కొన్ని సందర్భాల్లో డీటీసీపీ ఆమోదం పొందినవిగా విక్రయించబడిన లేఅవుట్లు కూడా ఇప్పుడు 'నిషేధిత' జాబితాలో చేర్చబడ్డాయి. యజమానులు ఇప్పుడు ఈ ప్లాట్లను అమ్ముకోలేకపోతున్నారు, దీని వల్ల వారు తమ పెట్టుబడులను కోల్పోవడంతో పాటు తీవ్ర నిరాశకు గురవుతున్నారు. అంతేకాకుండా, ఎల్ఆర్ఎస్ కోసం సాంకేతికంగా అర్హత ఉన్న దరఖాస్తులు చేసుకున్న వారు కూడా వివిధ సాంకేతిక అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటున్నారు.
ఇవీ సవాళ్లు !
- సెక్షన్ 22ఎ జాబితా కిందకు వచ్చే ప్లాట్ల కోసం దరఖాస్తులు—ఈ జాబితాలో వక్ఫ్ ఆస్తులు, దేవాదాయ భూములు ఉంటాయి.—ప్రక్రియ మొదటి దశలోనే నిలిచి పోతున్నాయి. ఈ జాబితాలో ఉన్న భూములకు ఎన్ఓసీ పొందడం ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది.
- ఆగస్టు 26, 2020కి ముందు రిజిస్టర్ చేయబడిన అమ్మకపు దస్తావేజుల విషయంలో, అవసరమైన లింక్ డాక్యుమెంట్లు, మార్కెట్ విలువ సర్టిఫికెట్లు, లేఅవుట్ ప్లాన్లను సరిగ్గా అప్లోడ్ చేయనందున, దరఖాస్తుదారులు షార్ట్ఫాల్స్ అందుకుంటున్నారు.
- 2020లో ఎల్ఆర్ఎస్కు దరఖాస్తు చేసినప్పటికీ షార్ట్ఫాల్స్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్లు దరఖాస్తుదారుల మొబైల్ నంబర్లకు చేరడం లేదు. ఫలితంగా, ప్రస్తుతం సుమారు 35 వేలు దరఖాస్తులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి.
- ఒక లేఅవుట్లో తప్పని సరి అయిన 10 శాతం ఖాళీ స్థలం లేకపోతే, ప్లాట్ మార్కెట్ విలువపై 14శాతం అదనపు రుసుము విధిస్తున్నారు. దీనివల్ల ఎల్ఆర్ఎస్ ఫీజులు గణనీయంగా పెరిగాయి, దీంతో దరఖాస్తుదారులు చెల్లించడానికి వెనుకాడుతున్నారు. ఫలితంగా, 50వేల దరఖాస్తులకు సంబంధించిన ఫీజులు చెల్లించ లేదు.
- కొన్ని సందర్భాల్లో ప్లాట్ వైశాల్యం, మార్కెట్ విలువను సాఫ్ట్వేర్ తప్పుగా లెక్కించడం వల్ల తప్పుడు నోటీసులు జారీ అయ్యాయి.
- రెవెన్యూ, నీటిపారుదల, పట్టణ ప్రణాళిక ఎల్1, ఎల్2, ఎల్3 విభాగాల మధ్య సమన్వయం క్షేత్రస్థాయి తనిఖీల నిర్వహణలో గణనీయమైన జాప్యం జరుగుతోంది. ఈ జాప్యాల కారణంగా ప్రస్తుతం 15 వేలకు పైగా దరఖాస్తులు వివిధ దశలలో నిలిచి పోయాయి.
|జోన్
|దరఖాస్తులు
|ఫీజు చెల్లింపులు
|ఆమోదించినవి
|తిరస్కరించినవి
|ఘట్కేసర్
|1,12,792
|32,995
|14,891
|286
|మేడ్చల్-1
|7,947
|3,464
|1,669
|17
|మేడ్చల్-2
|9,926
|3,700
|1,426
|01
|శంషాబాద్
|99,606
|29,222
|9,698
|974
|శంకర్పల్లి -1
|13,106
|3,381
|1,286
|1051
|శంకర్పల్లి -2
|29,745
|14,034
|7,849
|78
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