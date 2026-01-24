ETV Bharat / state

మేడారం పరిసరాల్లో మొదలైన సందడి - గద్దెనెక్కేందుకు ముస్తాబవుతున్న పగిడిద్దరాజు

ఈ నెల 28 నుంచి 31 వరకు జరగనున్న వనదేవతల జాతర - దేవుళ్ళను గద్దెలపై ప్రతిష్టించేందుకు పూజారుల ఏర్పాట్లు - పోనుగొండ్లలో పెండ్లికొడుకుగా పడిగిద్దరాజు ముస్తాబు

To Install Pagididdaraju and Govindaraja at Medaram
To Install Pagididdaraju and Govindaraja at Medaram (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 24, 2026 at 8:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Medaram Jathara Arrangements : ఆసియాలోనే అతి పెద్ద ఆదివాసీ గిరిజన జాతర సమ్మక్క-సారలమ్మ వనదేవతల జాతరకు ఇప్పటికే మేడారం పరిసరాల్లో సందడి మొదలైంది. సమ్మక్క, సారలమ్మ, పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజులు గద్దెలపై ప్రతిష్టించే సమయం దగ్గర పడుతుండటంతో దేవతలను మేడారానికి తరలించేందుకు పూజారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. పోనుగొండ్ల నుంచి పగిడిద్దరాజును తరలించేందుకు వారం రోజుల ముందు నుంచే ముస్తాబు చేస్తున్నారు. గ్రామమంతా పండుగ వాతావరణం నెలకొంది.

రెండేళ్లకు ఒకసారి వచ్చే సమ్మక్క-సారలమ్మ మహా జాతరకు మేడారం ముస్తాబైంది. ఈ నెల 28 నుంచి 31 వరకు వనదేవతల జాతర వైభవంగా జరగనుంది. మహోత్సవానికి సమ్మక్క, సారలమ్మ, పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజును తమ గ్రామాల నుంచి మేడారం తరలించేందుకు పూజారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. తొలి రోజున సారలమ్మను కన్నెపల్లి నుంచి, పగిడిద్దరాజును పోనుగొండ్ల నుంచి, గోవిందరాజును కొండాయి నుంచి తెచ్చి గద్దెలపై ప్రతిష్టించనున్నారు. ఆ తర్వాత చిలకలగుట్ట నుంచి అధికార లాంఛనాలతో సమ్మక్కను తీసుకొచ్చి గద్దెలపై ప్రతిష్టించనున్నారు. ఈ మహాఘట్టం జరగడం కోసం ఆ వనదేవతల స్వగ్రామాల్లో ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు ప్రారంభమయ్యాయి.

మేడారంలో సమ్మక్క-సారలమ్మ మహాజాతర హంగామా (ETV)


పగిడిద్దరాజును పెళ్లికుమారుడిగా ముస్తాబు : మహబూబాబాద్ జిల్లా గంగారం మండలం పోనుగొండ్లలోని పెనక వంశానికి చెందిన పగిడిద్దరాజును మేడారం తరలించేందుకు పూజారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. గ్రామంలోని పగిడిద్దరాజు దేవాలయానికి రంగులు వేసి అందంగా ముస్తాబు చేశారు. ఈ నెల 27న పెనక వంశీయులు తమ పూర్వీకుల ఆచారం ప్రకారం పగిడిద్దరాజును పెళ్లికుమారుడిగా ముస్తాబు చేసి మేడారానికి అటవీ మార్గంలో కాలినడకన తరలిస్తారు. పోనుగొండ్ల నుంచి బయలుదేరి కన్నెపల్లి, గుండ్లవాగు ప్రాజెక్టు మీదుగా గోవిందరావుపేట మండలం లక్ష్మిపురం చేరుకుంటారు. ఆ రాత్రి అక్కడే బస చేసి మరుసటి రోజు రాత్రికి స్వామివారిని మేడారంలోని గద్దెపైకి చేరుస్తారు. మహాజాతర అనంతరం స్వామి వారిని మళ్లీ మేడారం నుంచి పోనుగొండ్లకు తీసుకొచ్చి, ఫిబ్రవరి 4న ఆలయంలో ప్రతిష్టించి, 3 రోజుల పాటు తిరుగువారం జాతర వైభవంగా జరుపుతామని పూజారులు చెబుతున్నారు.

ఈ పోనుగొండ్ల గ్రామంలో మండవెలుగు కార్యక్రమం జరుపుకోవడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి గుడికి రంగులు వేయడం, ఇళ్లను అలంకరించుకోవడం, ముగ్గులు పెట్టుకోవడం వంటివి చేస్తుంటారు. ఈ నెల 27వ తేదీన ఇక్కడి నుంచి స్వామి వారు లక్ష్మీపురం, అక్కడి నుంచి మేడారంనకు చేరుకోవడం జరుగుతుంది. 28వ తేదీన స్వామి వారు గద్దెపైకి చేరుతారు. మరుసటి రోజు సమ్మక్కను తీసుకురావడం జరుగుతుంది. శనివారం నాడు వనప్రవేశం జరుగుతుంది. పోనుగొండ్లకు మళ్లీ తిరిగి చేరుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్లి నాగవళ్లి కార్యక్రమం, జాతర జరుగుతుంది. - పెనక సురేందర్‌, పగిడిద్దరాజు పూజారి

పగిడిద్దరాజు తిరుగువారం జాతర : మేడారం సమ్మక్క-సారక్క జాతరలో రూ.కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్న ప్రభుత్వం సమ్మక్క భర్త పగిడిద్దరాజు తిరుగువారం జాతరకు నామమాత్రపు నిధులతో సరిపెడుతోందని పోనుగొండ్ల గ్రామస్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పగిడిద్దరాజును మేడారంలో దర్శించుకోలేని భక్తులు తిరుగు వారం జాతరకు తరలివస్తారని తెలిపారు. ఆ జాతరలో భక్తులకు కనీసం నీటి వసతి, చలవ పందిళ్లు లేక ప్రతిసారి ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తోందని చెబుతున్నారు. మేడారం జాతరకు చేసిన ఖర్చులో కనీసం 10 శాతమైనా వెచ్చించి పగిడిద్దరాజు దేవాలయాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని గ్రామస్థులు కోరుతున్నారు.

''పోనుగొండ్లలో వెలసిన పగిడిద్దరాజును 65 కి.మీ కాలినడకన తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది. మా తాతల కాలం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా, ఆయన ఆశీస్సులతో ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఇది విజయవంతంగా చేస్తున్నాము. ఇక్కడ పెళ్లి తంతు ముగించుకుని పోనుగొండ్లలో ఫిబ్రవరి 4వ తేదీ రోజున జాతర జరుగుతుంది.'' - పెనక రామస్వామి, పగిడిద్ద రాజు పూజారి

మేడారం మహాజాతరకు సర్వం సిద్ధం - ఈ రూట్లలో వెళితే మరింత సులువుగా చేరుకోవచ్చు!

మేడారం మహాజాతరలో వ్యాపారుల జోరు​ - ఒక్కసారిగా పెరిగిన ధరలు

TAGGED:

SAMMAKKA SARAKKA JATARA
PAGIDIDDA RAJU IN MEDARAM
MEDARAM JATARA PAGIDIDDA RAJU
పగిడిద్దరాజు మేడారం జాతర
MEDARAM JATARA 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.