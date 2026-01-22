ETV Bharat / state

మేడారం మహాజాతరలో వ్యాపారుల జోరు​ - ఒక్కసారిగా పెరిగిన ధరలు

మేడారం జాతరలా భారీగా పెరిగిన సామగ్రి ధరలు - ఒక్కో కొబ్బరికాయ రూ.50 - మేడారంలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ - రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి తల్లుల దర్శనానికి భక్తులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 22, 2026 at 8:22 AM IST

3 Min Read
Goods Prices are Increased in Medaram Jatara : వనదేవతలు సమక్క-సారలమ్మలను దర్శించుకునేందుకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. దేవతల మండమెలిగే పండగ జరుగుతుండటంతో తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన భక్తులు వేలాదిగా తరలివచ్చారు. ఈ మహా జాతరలో పర్యాటకులు, భక్తులు సామగ్రి ధరలను చూసి దిగ్భ్రాంతికి గురవుతున్నారు. వ్యాపారులు జాతరను అదనుగా చేసుకొని వాటర్​ బాటిల్​ నుంచి మొదలు పెడితే విడిది చేసే సత్రాల వరకు ఆ ధరలను అమాంతం పెంచేశారు. దేశం నలుమూలల నుంచి వచ్చే భక్తులు సామగ్రి తప్పనిసరి కావడంతో చేసేదేమి లేక అధిక రేట్లకు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. బెల్లం, నీళ్లు, కొబ్బరికాయలు, బొమ్మల ధరలన్నీ దాదాపు రెట్టింపయ్యాయి.

భక్తుల రద్దీతో వ్యాపారులకు అధిక లాభం : ఈ మేడారం జాతరకు వచ్చేవారి భక్తుల భక్తిని ఆసరాగా చేసుకుని వ్యాపారులు రేట్లను పెంచి అధిక లాభం పొందుతున్నారు. ఆ సామగ్రి తప్పనిసరిగా కావడంతో భక్తులు అధిక రేట్లు పెంచిన కొనుగోలు చేస్తారనే నమ్మకం వ్యాపారుల్లో నెలకొంది. దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వారు త్వరగా దేవతల దర్శనం చేసుకొని గమ్యస్థానాలకు వెళ్లాలనే ఆలోచన ఉండటంతో వ్యాపారులతో బేరమాడాలనే ఆలోచన చేయడం లేదు.

చర్యలు తీసుకోని అధికారులు : మరి కొందరు దైవ సన్నిధిలో ఖర్చులకు వెనకాడదనుకుంటూ చెప్పిన ధరలకే కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఈ మహాజాతర వ్యాపారులకు కలిసొస్తుంది. ఇవన్నీ తెలిసిన అధికారులు మాత్రం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. ఈ మేరకు మేడారానికి వచ్చే భక్తులు ముందుగా వెళ్లిన వారి నుంచి సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. పూజా సామగ్రి, ఆహార పదార్థాలు వెంట తీసుకెళ్లడమే ఉత్తమం. భక్తులు వచ్చే దారిలో కావాల్సిన వస్తువులు కొనుగోలు చేసుకుంటే కొంత వరకు ఉపశమనం పొందొచ్చు.

ఈ నెల 29 నుంచి ఘనంగా జనజాతర : దక్షిణ దేశ కుంభమేళాగా పేరొందిన మేడారం మహా జాతరకు భక్తజనం పోటెత్తుతున్నారు. వచ్చే బుధవారం నుంచి వనంలో ఘనంగా జనజాతర ఆరంభమవుతుంది. ఈ నెల 28 నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. మేడారంలో జాతర రద్దీ ఇప్పటికే మొదలుకాగా ప్రతిరోజు లక్షకు పైగా భక్తులు తల్లులను దర్శించుకుంటున్నారు. వారాంతాల్లో నాలుగైదు లక్షల మంది దర్శనాలకు విచ్చేస్తున్నారు. జంపన్నవాగులో స్నానాలు చేసి గద్దెలకు వెళుతున్నారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలనుంచి వచ్చిన భక్తులతో గద్దెల పరిసరాలు కిటికటలాడుతున్నాయి.

మేడారం భక్తులకు బ్యాడ్​ న్యూస్​ - మహాజాతరలో కొండెక్కిన ధరలు (ETV)

జాతరకు సేవలు అందిస్తున్న సింగరేణి సంస్థ : బుధవారం మేడారంలో మండమెలిగే పండుగ ఆద్యంతం కోలాహలంగా సాగింది. డప్పు డోలు వాయిద్యాలతో మేడారం గద్దెల పరిసరాలు మార్మోగాయి. దుష్టశక్తులు రాకుండా దిష్టితోరణాలు కట్టి పూజారులు సంప్రదాయ పూజలు చేశారు. మేడారం మహా జాతరకు సింగరేణి ప్రతీ సారిలాగే ఈ సారీ తన వంతు సేవలందిస్తోంది. కోటి రూపాయల నిధులివ్వడమే కాకుండా మహా జాతరకు వచ్చే భక్తులకూ సాయం అందించేందుకు అవసరమైతే ఆసుపత్రి తరలించేందుకు 39 మంది రెస్య్కూ బృందాలను ఇప్పటికే మహాజాతరకు పంపించారు.

కొత్తగా వాట్సాప్‌ సేవలను ప్రారంభం : 20 మంది స్కౌట్ అండ్ గైడ్స్‌తో పాటు జంపన్నవాగు వద్ద ప్రమాదాల బారిన పడకుండా 17 మంది గజ ఈతగాళ్లను మేడారానికి పంపించినట్లు భూపాలపల్లి సింగరేణి జీఎం వెల్లడించారు. ఇదిలా ఉంటే మేడారం జాతరకు వెళ్లే భక్తుల సౌకర్యార్థం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తొలిసారిగా వాట్సాప్ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. భక్తులు 76589 12300 నంబర్‌కు 'హాయ్​' అని మెసేజ్ పంపితే జాతర రూట్ మ్యాప్, ట్రాఫిక్ అప్‌డేట్స్ , పార్కింగ్ , వైద్య కేంద్రాలు, స్నానఘట్టాలు తదితర సమాచారం నేరుగా వాట్సాప్‌ లో లభించనుంది. ఈ సేవలతో భక్తులకు మరింత సౌకర్యం కలగనుంది.

