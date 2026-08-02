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భోగాపురానికి వేగవంతమైన అనుసంధానం - ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి కోస్టల్‌ కారిడార్‌ కీలకం

88 మలుపులు, 31 వంతెనలతో కోస్టల్‌ కారిడార్‌కు ప్రణాళిక - భూసేకరణ ఖర్చు రూ.1,331 కోట్లు - ఎన్‌హెచ్‌-16కు అనుసంధానం అయ్యేలా కోస్టల్‌ కారిడార్‌

Coastal Corridor Project From Visakhapatnam To Bhogapuram
Coastal Corridor Project From Visakhapatnam To Bhogapuram (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 10:50 AM IST

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Coastal Corridor Project From Visakhapatnam To Bhogapuram : ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి కొత్త ఊపునిచ్చే ప్రతిష్ఠాత్మక కోస్టల్‌ కారిడార్‌ ప్రాజెక్టు రూపుదిద్దుకుంటోంది. విశాఖపట్నంలోని జోడుగుళ్లపాలెం నుంచి భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వరకు ఆరు వరుసలతో నిర్మించనున్న ఈ రహదారి, తీరప్రాంత రవాణా వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పులకు దారి తీయనుంది. సముద్ర తీరాన్ని ఆనుకుని నిర్మించనున్న ఈ కారిడార్‌ వల్ల విశాఖ నగరం నుంచి భోగాపురం విమానాశ్రయానికి అత్యంత తక్కువ సమయంలో చేరుకునే అవకాశం కలగనుంది.

ప్రస్తుతం జాతీయ రహదారి-16పై ఉన్న ట్రాఫిక్‌ ఒత్తిడి కూడా గణనీయంగా తగ్గుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన ఎలైన్‌మెంట్‌ను జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ) ఇప్పటికే ఖరారు చేయగా, విశాఖ మహాప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ (వీఎంఆర్‌డీఏ) మాస్టర్‌ప్లాన్‌లోనూ పొందుపరిచింది. పర్యాటకం, పారిశ్రామిక అభివృద్ధి, విమానాశ్రయ అనుసంధానం వంటి అంశాల్లో ఈ రహదారి కీలక పాత్ర పోషించనుంది.

జోడుగుళ్లపాలెం నుంచి భోగాపురం వరకు : కోస్టల్‌ కారిడార్‌ మొత్తం పొడవు 37.882 కిలోమీటర్లు. ఇందులో కొంత భాగాన్ని ఇప్పటికే ఉన్న రహదారులను విస్తరించే బ్రౌన్‌ఫీల్డ్‌ పద్ధతిలో, మిగిలిన భాగాన్ని పూర్తిగా కొత్తగా గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ పద్ధతిలో నిర్మించనున్నారు. జోడుగుళ్లపాలెం వద్ద ప్రారంభమయ్యే ఈ మార్గం సాగర్‌నగర్‌, రుషికొండ, మంగమారిపేట మీదుగా సాగి ఐఎన్‌ఎస్‌ కళింగ సమీపంలోని ఎర్రమట్టిదిబ్బల వద్ద నుంచి నేరెళ్లవలస మీదుగా భోగాపురం విమానాశ్రయం సమీపంలో ఎన్‌హెచ్‌-16కు అనుసంధానం కానుంది.

మొత్తం మార్గంలో 18.717 కిలోమీటర్ల మేర ఇప్పటికే ఉన్న రహదారులను విస్తరించనున్నారు. ఇందులో 4.806 కిలోమీటర్లను 35 మీటర్ల వెడల్పుతో ఆరు వరుసలుగా అభివృద్ధి చేయనుండగా, మరో 4.282 కిలోమీటర్లను 45 మీటర్ల వెడల్పుతో విస్తరించనున్నారు. అదనంగా 9.629 కిలోమీటర్ల మేర 35 మీటర్ల వెడల్పుతో ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్లు నిర్మించేందుకు ప్రణాళిక రూపొందించారు. మిగిలిన 19.165 కిలోమీటర్లను గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ తరహాలో పూర్తిగా కొత్త మార్గంగా అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఈ మార్గం ద్వారా విశాఖ బీచ్‌ రోడ్డుకు ప్రత్యామ్నాయంగా వేగవంతమైన రవాణా సౌకర్యం ఏర్పడనుంది.

ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్లతో ట్రాఫిక్‌కు చెక్‌ : ఈ ప్రాజెక్టులో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్లు నిలవనున్నాయి. తెన్నేటి పార్క్‌ నుంచి భీమిలి వరకు రాడిసన్‌ బ్లూ హోటల్‌, ఐఎన్‌ఎస్‌ కళింగ, తొట్లకొండ ప్రాంతాల్లో మూడు ప్రధాన ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్లను నిర్మించాలనే ప్రతిపాదన ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్న రహదారులపై వీటిని నిర్మించడం ద్వారా ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం లేకుండా వేగవంతమైన ప్రయాణం కల్పించాలన్నది లక్ష్యం.

అలాగే తెన్నేటి పార్క్‌ నుంచి ఐఎన్‌ఎస్‌ కళింగ వరకు 35 మీటర్ల వెడల్పుతో రహదారిని అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రజల ఇళ్లు, ప్రైవేటు ఆస్తులకు వీలైనంత తక్కువ నష్టం కలిగేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. ప్రభుత్వ భూములు అందుబాటులో ఉన్న చోట పూర్తి స్థాయిలో విస్తరణ చేపట్టగా, ప్రైవేటు ఆస్తులు ఉన్న ప్రాంతాల్లో పరిమిత విస్తరణకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. ప్రజల నుంచి వచ్చిన అభ్యంతరాల నేపథ్యంలో మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్లు నిర్మించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్‌హెచ్‌ఏఐను కోరినట్లు సమాచారం. అయితే ఆ ప్రతిపాదనలకు ప్రస్తుతానికి జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ అనుమతి ఇవ్వలేదని తెలుస్తోంది.

కోస్టల్‌ కారిడార్‌ పూర్తయితే విశాఖ నగరం, భీమిలి, భోగాపురం విమానాశ్రయం మధ్య వేగవంతమైన రాకపోకలు సాధ్యమవుతాయి. అంతేకాదు పర్యాటక రంగానికి కొత్త ఊపు రావడంతో పాటు ఉత్తరాంధ్రలో పెట్టుబడులు, పారిశ్రామిక అభివృద్ధి, ఉపాధి అవకాశాలు కూడా పెరుగుతాయని అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు భవిష్యత్తులో ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి ప్రధాన చోదకశక్తిగా నిలవనుందని భావిస్తున్నారు.

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COASTAL CORRIDOR PROJECT IN AP
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కోస్టల్‌ కారిడార్‌ ప్రాజెక్టు
COASTAL CORRIDOR PROJECT IN AP

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