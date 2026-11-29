ప్రశాంతంగా ముగిసిన ఎస్సై ప్రిలిమినరీ పరీక్ష - 90.44 శాతం హాజరు నమోదు
Telanagana SI Preliminary Exam : తెలంగాణలో టీఎస్ఎల్పీఆర్బీ 275 ఎస్సై ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం నిర్వహించిన ప్రిలిమినరీ పరీక్ష ఇవాళ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. రాష్ట్రవ్యాప్త్గంగా పరీక్షకు 1,45,342 మంది అభ్యర్థులు పరీక్షకు హాజరయ్యారు.
Published : November 29, 2026 at 10:16 PM IST
తెలంగాణలో ఎస్సై ఉద్యోగాల నియామకానికి సంబంధించిన ప్రిలిమినరీ రాత పరీక్ష ప్రశాంతంగా ముగిసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 335 కేంద్రాల్లో పరీక్షను నిర్వహించారు. ఇవాళ ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు జరిగిన ఈ ప్రిలిమినరీ పరీక్షకు 90.44 శాతం మంది అభ్యర్థులు హాజరయ్యారు. మొత్తం 275 ఎస్సై పోస్టుల భర్తీ కోసం తెలంగాణ స్టేట్ లెవల్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు (టీఎస్ఎల్పీఆర్బీ) ఈ పరీక్షను నిర్వహించింది. మొత్తంగా 1,60,712 మంది దరఖాస్తు చేసుకోగా 1,45,342 మంది అభ్యర్థులు పరీక్షకు హాజరయ్యారు.
పరీక్షా కేంద్రాల్లో ఆధార్ ఫేషియల్ అథెంటికేషన్ అమలు
కరీంనగర్ రీజినల్ సెంటర్ పరిధిలో అత్యధికంగా 92.69 శాతం మంది అభ్యర్థులు ఎస్సై ప్రిలిమినరీ పరీక్షకు హాజరయ్యారు. కాగా మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి రీజియన్లో అత్యల్పంగా 88.25 హాజరు శాతం మాత్రమే నమోదైంది. పరీక్ష నిర్వహణ కోసం ఈసారి టీఎస్ఎల్పీఆర్బీ బోర్డు కట్టుదిట్టమైన సాంకేతిక చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా బయోమెట్రిక్ హాజరు, డిజిటల్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ సేకరణతో పాటు పరీక్షా కేంద్రాల్లో మొదటిసారిగా అభ్యర్థులకు ఆధార్ ఫేషియల్ అథెంటికేషన్ (ముఖ గుర్తింపు ప్రక్రియ)ను కూడా అమలు చేశారు. ఈ పరీక్షకు సంబంధించిన ప్రాథమిక కీని అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.tgprb.in/ అందుబాటులో ఉంచనున్నట్లు బోర్డు ఛైర్మన్ వీవీ శ్రీనివాసరావు వెల్లడించారు.
పరీక్షకు 3 నిమిషాలు ఆలస్యం - అనుమతించని పోలీసులు
పరీక్షా కేంద్రాల్లో పలు సంఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. సంగారెడ్డిలో ఓ మహిళా అభ్యర్థి పసిబడ్డితో పరీక్ష కేంద్రానికి వచ్చారు. దీంతో అక్కడే ఉన్న ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్ చిన్నారిని లాలించారు. విధి నిర్వహణతో పాటు మాతృప్రేమ చాటుకున్న సదరు కానిస్టేబుల్ను స్థానికులు ప్రశంసించారు. ఇదిలా ఉండగా పరీక్ష రాసేందుకు వచ్చిన మరో మహిళా అభ్యర్థికి చేదు అనుభవం ఎదురైంది. సుల్తాన్పూర్ జేఎన్టీయూ కళాశాలలో నిర్వహిస్తున్న పరీక్ష కేంద్రానికి సదరు మహిళా అభ్యర్థి 3 నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చారు. ట్రాఫిక్ వల్ల ఆలస్యమైందని వేడుకున్నా పోలీసులు పరీక్ష రాసేందుకు ఆమెను అనుమతించలేదు.
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