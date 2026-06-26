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సీఈవోనంటూ మహిళలకు టోకరా - నిత్య పెళ్లికొడుకు అరెస్ట్

పెళ్లి చేసుకుంటానని ఒంటరి మహిళలకు వల - ఏలూరు జిల్లాలో నిత్య పెళ్లికొడుకు దందా - పక్కా నిఘాతో అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు

Man Arrested For Multiple Marriages Fraud In Eluru District
Man Arrested For Multiple Marriages Fraud In Eluru District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 10:03 AM IST

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Man Arrested For Multiple Marriages Fraud In Eluru District : తాను ప్రముఖ పత్రికకు సీఈవోనని, సంపన్న కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తినని, తల్లిదండ్రులు ఉన్నత ఉద్యోగాల్లో ఉన్నారని, సోదరి ఆస్ట్రేలియాలో స్థిరపడిందంటూ మహిళలను నమ్మించి నగదు, బంగారు నగలు కాజేసిన నిత్య పెళ్లికొడుకును ఏలూరు జిల్లా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అతడి మోసాల జాబితాలో 2020 నుంచి ఇప్పటి వరకు 40 మందికి పైగా మహిళలు ఉన్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

మ్యాట్రిమోనీ వెబ్‌సైట్లే వేదిక : గుంటూరులోని పాండురంగానగర్‌కు చెందిన వక్కలగడ్డ సాంబశివరావుకు ఇప్పటికే భార్య, పిల్లలు ఉన్నారు. గతంలో ఓ పత్రికలో పనిచేసిన అతడు విలాసాలకు అలవాటుపడి మోసాల బాట పట్టాడు. ఉద్యోగం కోల్పోయినప్పటికీ అదే సంస్థకు సీఈవోనని చెప్పుకుంటూ మ్యాట్రిమోనీ వెబ్‌సైట్లలో ఖరీదైన కార్లు, బంగ్లాలు, బంగారు ఆభరణాలతో కూడిన తప్పుడు వివరాలు పోస్ట్ చేసేవాడు. భర్తను కోల్పోయిన లేదా విడాకులు తీసుకుని ఒంటరిగా ఉంటున్న మహిళలను లక్ష్యంగా చేసుకుని పరిచయం పెంచుకుని పెళ్లి పేరుతో వారిని నమ్మించేవాడు.

లక్షల రూపాయల టోకరా : అత్యవసర అవసరాలు అంటూ మహిళల నుంచి రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు నగదు, బంగారు నగలు తీసుకుని అనంతరం వారి ఫోన్ నంబర్లను బ్లాక్ చేసేవాడు. బ్యాగులో ఎప్పుడూ పెళ్లి వస్త్రాలు, బాసికాలు సిద్ధంగా ఉంచుకునేవాడు. తాడేపల్లిగూడెం, జంగారెడ్డిగూడెం, విశాఖపట్నం జిల్లా పరవాడ, తెలంగాణలోని కోదాడ తదితర ప్రాంతాల్లో ఇదే తరహాలో మోసాలకు పాల్పడ్డాడు. కొందరిని వివాహం చేసుకుని కూడా వదిలేశాడని పోలీసులు తెలిపారు.

ఫిర్యాదుతో బయటపడిన మోసం : ఇటీవల ఏలూరు జిల్లా ముదినేపల్లి మండలానికి చెందిన ఓ మహిళ నుంచి 10 కాసుల బంగారు నగలు, రూ.లక్ష తీసుకుని పరారయ్యాడు. బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు సాంకేతిక ఆధారాలతో నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. అతడి వద్ద నుంచి 8 కాసుల బంగారం, 6 మొబైల్ ఫోన్లు, 10 సిమ్ కార్డులు, 9 ఏటీఎం కార్డులు, రోల్డ్ గోల్డ్ ఆభరణాలు, పెళ్లి బాసికాలు, వివాహ దుస్తులు, ఓ కారును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

మహిళలకు పోలీసులు సూచించిన జాగ్రత్తలు :

  • మ్యాట్రిమోనీ వెబ్‌సైట్లలో పరిచయమైన వ్యక్తుల వివరాలను పూర్తిగా ధృవీకరించాలి.
  • ఉద్యోగం, ఆస్తులు, కుటుంబ నేపథ్యాన్ని స్వతంత్రంగా నిర్ధారించుకోవాలి.
  • పెళ్లికి ముందే నగదు, బంగారం లేదా విలువైన వస్తువులు ఇవ్వకూడదు.
  • అనుమానం వచ్చిన వెంటనే కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలి.
  • సోషల్ మీడియా లేదా మ్యాట్రిమోనీ ప్రొఫైల్‌ను మాత్రమే నమ్మి నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదని పోలీసులు హెచ్చరించారు.

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TAGGED:

MAN ARRESTED TO MULTIPLE MARRIAGES
MULTIPLE MARRIAGES CHEATING CASE
MARRIAGES FRAUD IN ELURU DISTRICT
నిత్య పెళ్లికొడుకు అరెస్ట్
MULTIPLE MARRIAGES CHEATING CASE

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