డ్రగ్స్​ ముఠాల 'స్మార్ట్'​ దందా - మత్తుపదార్థాల సరఫరాకు యాప్​లను వాడేస్తూ

రోజురోజుకు పెచ్చుమీరుతున్న డ్రగ్స్​ ముఠాల ఆగడాలు - మత్తుపదార్థాల సరఫరాకు కొత్త మార్గాలను ఎంచుకొంటున్న మత్తుముఠాలు - డ్రగ్స్​ దందాకోసం ప్రత్యేక యాప్​లు వినియోగిస్తున్నట్లు గుర్తించిన అధికారులు

Gangs Supplying Drugs Through Apps
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 10, 2026 at 10:31 PM IST

Gangs Supplying Drugs Through Apps : డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్లో ముఠాలు తమ దందాల కోసం రోజురోజుకూ కొత్త మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నాయి. వాట్సాప్, ఫేస్​బుక్​ లావాదేవీలతో పట్టుబడుతుండటంతో వారు రూటుమార్చారు. సిగ్నల్, సెషన్ యాప్ల ద్వారా లావాదేవీలను కొనసాగిస్తున్నారు. అక్కడ జరిగే చీకటి కార్యకలాపాలు గుర్తించటం పోలీసులకు సవాల్​గా మారింది. గతంలో నైజీరియన్లు, సానిక ఏజెంట్లు, డెడ్ ప్ పద్ధతిలో సరుకు కొనుగోలుదారులకు అందించేవారు. పోలీసు నిఘా పెరడటంతో ప్రస్తుతం యాప్​లను వేదికగా మలచుకున్నారు. ప్రస్తుతం గంజాయి, సింథటిక్ డ్రగ్స్​లో 90శాతం యాప్​ ద్వారానే నగరానికి చేరుతున్నట్టు గుర్తించారు. విదేశాల్లోని కొంతమంది నైజీరియన్లు డ్రగ్స్ దందా కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన యాప్లను ఉపయోగిస్తున్నట్టు పోలీసులు అంచనాకు వచ్చారు. తాజాగా మాదాపూర్, బంజారాహిల్స్, కొంపల్లి ప్రాంతాల్లో పట్టుబడిన మత్తుబాబుల స్మార్ట్​ఫోన్లను పరిశీలించినపుడు లోగుట్టు వెలుగులోకి వచ్చింది.

సరఫరాకు కొత్త మార్గాలు ఎంచుకుంటున్న ముఠాలు : దేశ, విదేశాల కంపెనీల్లో మూడు పదుల వయసులోనే లక్షల్లో వేతనాలు. పని ఒత్తిడిని అధిగమించేందుకు పార్టీల పేరుతో వారాంతం వచ్చిందంటే చాలు, పబ్​లు, రిసార్ట్స్, పామహౌస్లు ప్రయివేటు పార్టీలతో కళకళలాడుతుంటాయి. నోరూరించే రుచులు మత్తులో ముంచెత్తే మద్యం సీసాలు డీజేల హోరు. ఒక్కరోజు ఆనందాన్ని ఆస్వాదించేందుకు ఎంతైనా ఖర్చుపెట్టేందుకు కుర్రకారు వెనుకాడట్లేదు. అర్థరాత్రి నుంచి తెల్లవారుజాము 4 గంటల వరకు పార్టీలో మునిగి తేలేందుకు గోల్డ్, సిల్వర్, ప్లాటినం పేర్లతో ఆఫర్లు ఒక్కోకరి నుంచి 50వేల నుంచి లక్షన్నర వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. అక్కడ మరింత కిక్ కావాలంటే డ్రగ్స్ రుచి చూపుతున్నారు. గతంలో గంజాయికి ఎన్నడూ లేనంత డిమాండ్ ప్రస్తుతం ఉండటంతో సరుకు చేరవేసేందుకు స్మగ్లరు పోటీపడుతున్నారని పోలీసు అధికాధి తెలిపారు. ఇప్పటికే మత్తుకు బానిసలైన వారు ఎంత ధరకైనా కొనేందుకు సిద్ధపడుతున్నట్టు వివరించారు. ఈ అవకాశాన్ని సొమ్ము చేసుకునేందుకు సరఫరాకు కొత్త మార్గాలు ఎంచుకున్నాయని స్పష్టం చేశారు.

హైదరాబాద్ హైటెక్ సిటీ పరిధిలో ఇటీవల పోలీసులు నిర్వహించిన రైడ్‌లో ఇద్దరు సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్స్ డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డారు. వీరు ఒక ఐటీ కంపెనీలో పనిచేస్తూ వీకెండ్ పార్టీ పేరుతో తమ ఫ్లాట్‌లో స్నేహితులతో కలిసి గ్యాదరింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు అకస్మాత్తుగా దాడలు నిర్వహించి తనిఖీలు చేయగా, అక్కడ కొకైన్, గంజాయి, ఎల్‌ఎస్డి స్ట్రిప్స్ లభ్యమయ్యాయి. విచారణలో వీరు మొదట ఫన్ కోసం డ్రగ్స్ తీసుకుని తరువాత అలవాటుగా మారిందని వెల్లడించారు. అధిక జీతాలు, నైట్ లైఫ్, స్ట్రెస్ కారణంగా డ్రగ్స్ వైపు ఆకర్షితులవుతున్నారని పోలీసులు గుర్తించారు.

డ్రగ్స్​ కొనుగోలు చేసే వారితో గ్రూపులు : కార్పోరేట్ అయితే ప్రధాన సెషన్స్, సిగ్నల్ యాప్ లో జరిగే లావాదేవీలు గోప్యంగా ఉంటాయి. వీటిని డౌన్లోడ్ చేసుకునేందుకు ఎటువంటి షరతుల్లేవు. ఎవరి పేరుతోనైనా ఉపయోగించుకునే వెసులుబాటు ఉండటంతో మత్తు దందాకు వీటిని వేదికగా మలచుకున్నారు. మాదకద్రవ్యాలు కొనుగోలు చేసేవారితో స్మగ్లర్లు యాప్ గ్రూపులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఒక్కోకరికి ఐడీ, పాస్వర్డ్ కేటాయిస్తున్నారు. ఇక్కడ చాటింగ్ తో కావాల్సిన సరుకు ఆర్డరివ్వవచ్చు. నగదు చెల్లింపులకు యాప్లనే అడ్డాగా చేసుకున్నారు. క్రిప్టో కరెన్సీ చెల్లించిన వారికే గంజాయి, ఓజీ, కొకైన్, హెరాయిన్, ఎల్ఎస్ఓ బ్లాట్స్ ఏది కావాలన్నా నిర్దేశించిన సమయంలో చేరవేసేలా నెట్వర్ను సిద్ధం చేసుకున్నారు. కొరియర్ పార్శిల్, ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్స్, అత్యవసర మందులు, ఆయుర్వేద, సౌందర్య ఉత్పత్తులు, డిక్షనరీ రూపంలో మాదకద్రవ్యాలు కొనుగోలుదారుల చేతికి చేరుతున్నాయి. సరుకు కొన్నవారిని పట్టుకున్నా యాప్ ల్లో ఎవరి ద్వారా మాల్ వచ్చిందని గుర్తించేందుకు ఆధారాలుండట్లేదు. పోలీసులు వివరాలు కోరినా యాప్ల నిర్వాహకుల నుంచి స్పందన కరవవుతోంది.

అధిక జీతాలు, కార్పొరేట్ జీవనశైలి ఉన్నప్పటికీ, స్ట్రెస్, పార్టీ కల్చర్ పేరుతో డ్రగ్స్ వైపు అడుగులు వేస్తున్న ఐటీ యువత సంఖ్య పెరుగుతోంది. పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నా, అవగాహన లేకపోతే ఈ సమస్య మరింత తీవ్రమయ్యే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

