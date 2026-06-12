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తప్పించుకునేందుకు అనేక ఎత్తుగడలు - OLX​ మోసగాడి ఆటకట్టించిన పోలీసులు

తమిళనాడుకూ పాకిన OLX మోసాలు - దాక్కునే స్థలాలు మార్చడం, గుండు గీయించుకోవడం, రకరకాల ఎత్తుగడలు వేయడం - ఆ కుయుక్తులు పన్నే అజిత్ తీరు

Bhimudu Ajith Kumar Arrest
Bhimudu Ajith Kumar Arrest (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 1:19 PM IST

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Bhimudu Ajith Kumar Arrest : భారీ OLX మోసాలకు తెర తీసి అనేక కేసుల్లో నాలుగు రాష్ట్రాల పోలీసులకు చుక్కలు చూపించిన ఒక నిందితుడు అజిత్​ కుమార్​. గుంటూరు GGH నుంచి తప్పించుకుని తమిళనాడుకు పారిపోయిన తర్వాత, OLXలో ఒకరిని మోసం చేస్తూ చివరకు పోలీసులకు చిక్కాడు. అనుమానం రాకుండా గుండు గీయించుకోవడం, తరచుగా దాక్కునే స్థలాలు మార్చడం, చట్టం నుంచి తప్పించుకోవడానికి రకరకాల ఎత్తుగడలు వేసినప్పటికీ, బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు అతని మోసాలకు అడ్డుకట్ట వేశారు.

అతను ఎలా పట్టుబడ్డాడు: అజిత్ కుమార్ తమిళనాడుకు చెందినవాడు. రేపల్లె సబ్-జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నప్పుడు అనారోగ్యంతో ఉన్నట్లు నటించి గుంటూరు GGHలో చేరాడు. అదే అదునుగా మార్చుకుని అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని తమిళనాడుకు పారిపోయాడు. అక్కడ బంధువుల సహాయంతో తలదాచుకున్నాడు. కొంతకాలం అజ్ఞాతంలో ఉన్న తర్వాత, మళ్లీ తన OLX మోసాలను మొదలుపెట్టాడు. రూ.11 లక్షలకు కారు అమ్ముతానని ఒక వ్యక్తిని నమ్మించి మోసం చేశాడు. ఆ డబ్బును తిరుప్పూర్‌లోని ఒక బంగారు దుకాణం యజమాని ఖాతాలో జమ చేయమని బాధితుడికి సూచించి, వెంటనే తన ఫోన్‌ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాడు.

తాను మోసపోయానని గ్రహించిన బాధితుడు తిరుప్పూర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టి, డబ్బు స్వీకరించిన బంగారు దుకాణం యజమానిని గుర్తించారు. మరుసటి రోజు పెద్ద మొత్తంలో బంగారం కొంటానని, నగదును నేరుగా తన బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ చేస్తానని చెప్పి నిందితుడు తన వివరాలు సేకరించాడని ఆ యజమాని పోలీసులకు తెలిపాడు. డబ్బు జమ అయిన తర్వాతే బంగారం తీసుకున్నట్లు చెప్పాడు. పోలీసులు CCTV ఫుటేజీలో అజిత్ కుమార్ కదలికలను గుర్తించి, అతను ఉపయోగించిన కారు డ్రైవర్‌ను విచారించారు. అలాగే అప్రమత్తం చేయడానికి అజిత్ ఫొటోలను వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లకు పంపారు.

లక్షల ఆశ చూపి : తమిళనాడు పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్న తర్వాత, తనను విడిచిపెడితే అక్కడికక్కడే లక్షల రూపాయలు ఇస్తానని వారితో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాడని సమాచారం. OLX మోసాల ద్వారా సంపాదించిన డబ్బును అతను విలాసవంతమైన జీవనశైలి కోసం ఖర్చు చేశాడు. అద్దె కార్ల డ్రైవర్లకు మంచి వేతనం, భోజన వసతి కల్పించడం ద్వారా వారికి ఎలాంటి అనుమానం రాకుండా చూసుకున్నాడు.

పగలు ప్రయాణం-రాత్రి విశ్రాంతి : పోలీసుల కళ్లుగప్పేందుకు అజిత్ కుమార్ ఒక ప్రత్యేక వ్యూహాన్ని అనుసరించేవాడు. అతను పగటిపూట అద్దె కార్లలో ప్రయాణించి, రాత్రికి ఏదైనా పట్టణానికి చేరుకుని లాడ్జిలో విశ్రాంతి తీసుకునేవాడు. పట్టణానికి 8 నుంచి 10 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే కారు దిగి, స్థానిక రవాణా సాధనాల ద్వారా లాడ్జికి వెళ్లేవాడు. అక్కడ రాత్రి గడిపిన తర్వాత, మరుసటి రోజు ఉదయం 9 గంటలకు మళ్లీ అద్దె కారు తీసుకుని బయలుదేరేవాడు. అతను తరచుగా తన సిమ్ కార్డులను మార్చేవాడు. అలాగే OLX వెబ్‌సైట్‌ను యాక్సెస్ చేసి తన మోసాలకు పాల్పడటానికి డ్రైవర్ల మొబైల్ ఫోన్లను ఉపయోగించేవాడు. విలాసవంతమైన జీవనశైలిని గడపడమే కాకుండా, తన డ్రైవర్‌కు రూ.10,000 జీతం కూడా ఇచ్చేవాడు. OLX ద్వారా కారు కొనుగోలు చేసే వ్యక్తి నుంచి డబ్బు తన బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ కాగానే అతను అప్పటివరకు వాడుతున్న కారును వదిలేసి, వేరే ప్రాంతానికి వెళ్లి మరో వాహనాన్ని తీసుకునేవాడు.

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TAGGED:

OLX SCAMS IN STATE
అజిత్​ కుమార్​ క్రిమినల్​ కేస్​
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BHIMUDU AJITH KUMAR ARREST

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