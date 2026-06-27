ఒకటి, రెండు కాదు ఏకంగా ఐదు పెళ్లిళ్లు - నిత్య పెళ్లికూతురు అరెస్ట్
పోలీసుల అదుపులో నిందితురాలు మణి ఎలియాస్ శ్వేతారెడ్డి - ఐదుగురిని వివాహం చేసుకుని మోసం - ఆమెకు ఒక కుమారుడు, ఒక కుమార్తె ఉన్నట్లు గుర్తించిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 1:21 PM IST
Woman Arrested For Multiple Marriages Fraud In Anantapur District : ఇటీవల కాలంలో తరచుగా అనేక మంది యువతులను ప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో మోసం చేసి డబ్బు, బంగారు నగలు కాజేస్తూ వారి జీవితాలతో ఆడుకున్న నిత్య పెళ్లికొడుకు మనకు వినిపిస్తూనే ఉంది కదా! అయితే ఈ విషయంలో కూడా అబ్బాయిలకి థీటుగా అక్కడక్కడ అమ్మాయిలు కూడా నిత్య పెళ్లికూతుర్లుగా మారుతున్నారు. తాజాగా ఒకటి, రెండు కాదు ఏకంగా ఐదు పెళ్లిళ్లు చేసుకుని పలువురు వరులను మోసం చేసిన నిత్య పెళ్లికూతురు వజ్రపు మణి అలియాస్ శ్వేతారెడ్డి అలియాస్ కీర్తి(27)ని అనంతపురం జిల్లా పెద్దవడుగూరు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోపాలపురం మండలం దొండపూడికి చెందిన వజ్రపు పాండు కుమార్తె మణి, విజయవాడకు చెందిన మధ్యవర్తులు సుమప్రియ, అశోక్, శశికళ, రామకృష్ణల సహకారంతో వివాహాలు కుదుర్చుకుంటూ మోసాలకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. పెళ్లి పేరుతో వరుల నుంచి భారీ మొత్తంలో ఎదురుకట్నం తీసుకుని, కొద్ది రోజుల్లోనే అదృశ్యమవడం ఆమె నేరపద్ధతిగా గుర్తించారు. మధ్యవర్తులు వరుల నుంచి లక్షల్లో డబ్బు వసూలు చేసి, అందులో రూ.20 వేల నుంచి రూ.30 వేల వరకు మాత్రమే నిందితురాలికి ఇచ్చేవారని దర్యాప్తులో తేలింది.
నంద్యాల నుంచి పరార్ - కర్ణాటకలో పట్టివేత : ఈ క్రమంలో 2025వ సంవత్సరంలో పెద్దవడుగూరు మండలం కాశేపల్లికి చెందిన యాపర్ల సుధీర్రెడ్డితో రూ.3.8 లక్షల ఎదురుకట్నంతో మణి వివాహం చేసుకుంది. పెళ్లి అనంతరం మూడు రోజుల పాటు భర్త ఇంట్లో ఉన్న ఆమె, ఆరోగ్యం బాగోలేదని చెప్పి పుట్టింటికి వెళ్లాలని కోరింది. దీంతో సుధీర్రెడ్డి ఆమెతో కలిసి రైలులో బయలుదేరాడు. నంద్యాల రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకోగానే మణి రైలు దిగి పరారైంది. ఎంత వెతికినా ఆచూకీ లభించకపోవడంతో బాధితుడు మోసపోయినట్లు గుర్తించి పెద్దవడుగూరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.
దర్యాప్తులో తేలిన విషయాలు : దర్యాప్తులో మణి ఇప్పటికే ఐదుగురిని వివాహం చేసుకుని వారిని మోసం చేసినట్లు, ఆమెకు ఒక కుమారుడు, ఒక కుమార్తె కూడా ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అనంతరం ఆమె కర్ణాటకలోని మల్లెకుప్ప గ్రామానికి చెందిన మరో వ్యక్తిని కూడా వివాహం చేసుకున్నట్లు సమాచారం అందింది. మల్లెకుప్ప నుంచి మదనపల్లెకు వస్తున్నట్లు సమాచారం అందడంతో ఎస్సై ఆంజనేయులు తన బృందంతో వెళ్లి నిందితురాలిని అరెస్టు చేశారు. ఈ వ్యవహారంలో వివాహాలు కుదిర్చిన మధ్యవర్తులపై కూడా కేసులు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనతో వివాహాల పేరుతో జరుగుతున్న మోసాలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు ప్రజలకు సూచించారు.
తాజాగా అనేక మంది యువతులను పెళ్లి పేరుతో మోసం చేసి డబ్బు, బంగారు నగలు కాజేస్తూ వారి జీవితాలతో ఆడుకున్న నిత్య పెళ్లికొడుకు మూడే విజయకుమార్నాయక్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అనంతపురం జిల్లా కొత్తచెరువు మండలం అప్పలవాండ్లపల్లికి చెందిన అశ్విని ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో ఈ వ్యవహారం బయటపడింది. తనను నమ్మించి 2024వ సంవత్సరంలో పెళ్లి చేసుకుని దాదాపు రూ.6.90 లక్షలు తీసుకుని మోసం చేశాడని, వారికి అనుమానం వచ్చి ప్రశ్నించగా చంపుతానని బెదిరింపులకు దిగాడని ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో నాలుగు నెలల క్రితం అతడిపై కేసు నమోదు చేశారు.
సీఈవోనంటూ మహిళలకు టోకరా - నిత్య పెళ్లికొడుకు అరెస్ట్
ప్రేమ పేరుతో మోసాలు - చివరకు పోలీసులకు చిక్కిన ‘నిత్య పెళ్లికొడుకు’