ప్రేమ పేరుతో మోసాలు - చివరకు పోలీసులకు చిక్కిన ‘నిత్య పెళ్లికొడుకు’

ఓ మహిళను నమ్మించి దాదాపు రూ.6.90 లక్షలు కాజేసిన కేటుగాడు - పక్కా నిఘాతో అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు - పాఠశాల నిర్వహిస్తున్నానని అడ్మిషన్ల పేరుతో మోసం

Man Arrested For Multiple Marriages Fraud In Anantapur District
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 1:18 PM IST

Man Arrested For Multiple Marriages Fraud In Anantapur District : అనేక మంది యువతులను ప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో మోసం చేసి డబ్బు, బంగారు నగలు కాజేస్తూ వారి జీవితాలతో ఆడుకున్న నిత్య పెళ్లికొడుకు మూడే విజయకుమార్‌నాయక్‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అనంతపురం జిల్లా కొత్తచెరువు మండలం అప్పలవాండ్లపల్లికి చెందిన అశ్విని ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో ఈ వ్యవహారం బయటపడింది. తనను నమ్మించి 2024వ సంవత్సరంలో పెళ్లి చేసుకుని దాదాపు రూ.6.90 లక్షలు తీసుకుని మోసం చేశాడని, వారికి అనుమానం వచ్చి ప్రశ్నించగా చంపుతానని బెదిరింపులకు దిగాడని ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో నాలుగు నెలల క్రితం అతడిపై కేసు నమోదు చేశారు.

పక్కా నిఘాతో అరెస్ట్‌ : కేసు నమోదైన తర్వాత నుంచి పరారీలో ఉన్న విజయకుమార్‌నాయక్‌ కదలికలపై పోలీసులు ప్రత్యేక నిఘా ఉంచారు. మామిళ్లకుంట క్రాస్‌ వద్ద పుట్టపర్తికి వెళ్తుండగా పోలీసులు విజయకుమార్​ను గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఎస్‌ఐ వెంకటరాముడు, మధుసూదన్‌ నేతృత్వంలో చేపట్టిన ఈ ఆపరేషన్‌ విజయవంతమైంది.

చదువుకున్నవాడే, మోసాల బాట : నల్లమాడ మండలం నీరాలవంకతండాకు చెందిన విజయకుమార్‌నాయక్‌ బీఈడీ, పీజీ చదివాడు. 2010వ సంవత్సరంలో వివాహం చేసుకున్న భార్యను గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడే వివాహేతర సంబంధం ఆరోపణలతో వదిలేశాడు. అనంతరం వివిధ ప్రాంతాల్లో ఒంటరిగా లేదా భర్తలకు దూరంగా ఉంటున్న మహిళలను లక్ష్యంగా చేసుకుని వారికి మాయమాటలు చెప్పి పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటూ వారి నుంచి అధికంగా డబ్బులు దోచుకున్నాడు.

స్కూల్‌ పేరుతో భారీ మోసం : కళ్యాణదుర్గంలో ప్రైవేటు పాఠశాల నిర్వహిస్తున్నానని చెప్పి అడ్మిషన్ల పేరుతో తల్లిదండ్రుల నుంచి విజయకుమార్‌ భారీగా డబ్బు వసూలు చేశాడు. అనంతరం బోర్డు తిప్పేసి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. బాధితులు వెతుకుతున్నారని తెలుసుకుని తాను చనిపోయినట్లు వాట్సప్‌ స్టేటస్‌లు, సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టి కొంతకాలం వారిని మభ్యపెట్టాడు.

భర్తలకు దూరంగా ఉన్న మహిళలే టార్గెట్‌ : భర్తతో విడిపోయి అనంతపురంలో నర్సుగా పని చేస్తున్న మహిళను కూడా ఇదే తరహాలో మోసం చేసి ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. పాఠశాలను నడుపుతున్నానంటూ మాయమాటలు చెప్పి ఆమెకు దగ్గరయ్యాడు. జులాయిగా తిరుగుతున్న విజయకుమార్‌నాయక్‌పై ఆమెకు అనుమానం రావడంతో అతడిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించి విచారణ చేయగా అసలు నిజాలు బయటపడ్డాయి. మోసపోయినట్లు తెలుసుకుంది. అనంతరం అనంతపురం త్రీటౌన్‌లో బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేశారు. ఆమె ఫిర్యాదుతో అనంతపురం త్రీటౌన్‌, కదిరి పోలీస్‌స్టేషన్లలో కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇదే మహిళ కదిరిలో జీవనం సాగిస్తుండగా అక్కడికి వెళ్లి డబ్బు కోసం వేధించడంతో రెండు కేసులు నమోదు చేశారు. నల్లమాడలో ఓ మహిళపై దాడి చేసిన కేసు కూడా అతనిపై ఉంది.

కోర్టు రిమాండ్‌ : పలువురు మహిళలను మోసం చేసిన విజయకుమార్‌నాయక్‌ను కోర్టులో హాజరుపరచగా రిమాండ్‌ విధించినట్లు కొత్తచెరువు యూపీఎస్‌ సీఐ రాజశేఖర్‌ తెలిపారు.

