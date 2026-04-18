మోసపోయానని, మోసగించడం ప్రారంభించాడు - చివరకు హైదరాబాద్ పోలీసులకు దొరికిపోయాడు
కంబోడియాలో ఉంటూ డిజిటల్ అరెస్ట్ల పేరుతో మోసాలకు పాల్పడుతున్న వ్యక్తి అరెస్టు - సైబర్ ముఠాల చేతిలో చిక్కి మోసాలు చేయడం నేర్చుకున్న అవినాశ్ - తవ్వుతున్న కొద్దీ బయటకు వస్తున్న మోసాలు
Published : April 18, 2026 at 2:55 PM IST|
Updated : April 18, 2026 at 3:10 PM IST
Digital Arrest Scam Accused Arrest : సైబర్ నేరగాళ్ల ముఠాలో చిక్కి మోసగించడం నేర్చుకున్నాడు. ఆ అనుభవంతో డబ్బు సంపాదించేందుకు అదే అడ్డదారిని ఎంచుకున్నాడు. డిజిటల్ అరెస్ట్ల పేరుతో ఎంతో మంది అమాయకులను బెదిరించి రూ.లక్షలు కొల్లగొట్టాడు. విదేశాల్లో ఉన్న తనను ఎవరూ గుర్తించలేరు, పట్టుకోలేరనే ధీమాలో ఉన్నాడు. ఈ క్రమంలోనే రెండేళ్ల తర్వాత కంబోడియా నుంచి హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చి పోలీసులకు చిక్కాడు. సైబర్ క్రైంలతో సంబంధమున్న నిందితుడు గాజర్ల అవినాశ్(26) అనే వ్యక్తిని అరెస్టు చేసినట్లుగా సైబరాబాద్ సైబర్ క్రైం డీసీపీ టి.సాయిమనోహర్ వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ఏసీపీ రవీందర్ రెడ్డితో కలిసి డీసీపీ సాయిమనోహర్ మీడియాకు వివరాలను వెల్లడించారు.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం : జగిత్యాల జిల్లాలోని మేడిపల్లి మండలం కట్లకుంటకు చెందిన గాజర్ల అవినాశ్ అనే యువకుడు బీటెక్ చదువును మధ్యలోనే ముగించాడు. 2024లో ఖతార్లో ఉద్యోగం చేస్తున్న శశి అనే వ్యక్తి పరిచయమై కంబోడియాలో డేటా ఎంట్రీ జాబ్స్ నమ్మించాడు. అతడు చెప్పింది నిజమేనని భావించిన అవినాశ్ పాస్పోర్టు సంపాదించి కంబోడియా చేరాడు. అక్కడ సైబర్ నేరగాళ్ల ముఠా చేతికి చిక్కాడు. చివరికి తాను మోసపోయినట్టు గ్రహించి బయటపడే దారిలేక వారు చెప్పినట్టు భారతీయుల ఫోన్ నంబర్లకు ఫోన్చేసి పెట్టుబడులు, ఓటీపీ, నల్లా బిల్లులు, డిజిటల్ అరెస్ట్, ఏపీకే ఫైల్స్, పేరిట భయపెట్టడం, వచ్చిన సొమ్మును మ్యూల్ బ్యాంకు అకౌంట్లలో జమ చేయటం చేసేవాడు.
మొదట్లో కాస్త ఇబ్బంది పడ్డాడు. ఆ తర్వాత పోలీసులు దాడులు నిర్వహించడంతో అక్కడ పనిచేస్తున్న చాలామంది వారివారి స్వదేశాలకు వెళ్లిపోయారు. అవినాశ్ మాత్రం అక్కడే ఉండి సైబర్ మోసాలకు పాల్పడటమే వృత్తిగా ఎంచుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణకు చెందిన కొందరికి కమీషన్ ఆశచూపి ఏజెంట్లుగా మార్చుకున్నాడు. సైబర్ గ్యాంగ్లతో సంబంధం లేకుండా తానే డిజిటల్ అరెస్ట్ మోసాలతో రూ.లక్షలు సంపాదించటం ప్రారంభించాడు. వచ్చిన నగదును మ్యూల్ అకౌంట్లో జమ చేయించేవాడు. వారికి కమీషన్ ఇచ్చి మిగిలిన సొమ్మును బ్యాంక్ నుంచి డబ్బులు డ్రా చేయించి ఏజెంట్ల ద్వారా తన కుటుంబసభ్యులకు అందజేసేవాడు. 15 రోజుల వ్యవధిలోనే తండ్రికి రూ.16లక్షలు అప్పగించాడు. తన ఆనవాళ్లు తెలియకుండా సైబర్ క్రైం దందా సాగిస్తూ పట్టుబడననే ధీమాకు వచ్చాడు.
లింక్లు ఎలా బయటపడ్డాయంటే : ఇటీవల డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరిట సైబర్ మోసగాళ్ల చేతిలో మోసపోయిన బాధితుడి ఫిర్యాదుతో సైబరాబాద్ సైబర్క్రైమ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు నగదు జమ చేసిన బ్యాంకు ఖాతా విశాఖకు చెందిన కృష్ణ అనే వ్యక్తి పేరిట ఉన్నట్టుగా గుర్తించారు. అతడిని అదుపులోకి తీసుకొని ప్రశ్నించగా శశి, ధనుంజయమూర్తి పేర్లు బయటకొచ్చాయి. వారిని ప్రశ్నించినపుడు కంబోడియాకు చెందిన గ్యాంగ్ చెప్పినట్టు చేస్తున్నామని, తమ కమీషన్ తీసుకుని మిగిలిన రూ.10 లక్షలు అవినాశ్ సూచించిన వ్యక్తికి అందజేసినట్టుగా వెల్లడించారు.
ఆ వివరాలతో పోలీసులు కూపీ లాగితే అవినాశ్ మోసాల చిట్టా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇతడి కదలికలపై నిఘా ఉంచిన పోలీసులు శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టు చేరినట్టు సమాచారం అందగానే అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఊహించని ఘటనతో ఉలికిపాటుకు గురైన నిందితుడు పోలీసుల విచారణలో అసలు విషయం బయటపెట్టాడు. నిందితుడి నుంచి రూ.12 లక్షల నగదు, పాస్పోర్టు, స్మార్ట్ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడిని పోలీసు కస్టడీకి తీసుకొని కంబోడియా లింక్లను గుర్తిస్తామని డీసీపీ వెల్లడించారు.
