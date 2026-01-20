ETV Bharat / state

ఆ దొంగల ముఠా కోసం విశాఖలో పోలీసుల గాలింపు - బొకారో ఎక్స్​ప్రెస్​లో పరారైనట్లు గుర్తింపు

విశాఖ రైల్వే స్టేషన్​లో సీసీ కెమెరాల పుటేజీ పరిశీలన- విజయవాడలో చోరీకి పాల్పడింది ఆరుగురు బిహార్‌ సభ్యుల ముఠాగా అంచనాకు వచ్చిన అధికారులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 12:10 PM IST

Mobile Phone Theft Case In Bezawada: విజయవాడ నగరంలోని ఓ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ షోరూమ్‌లో చోరీకి పాల్పడిన దొంగల ముఠా కోసం పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు. చోరీకి పాల్పడింది ఆరుగురు సభ్యుల బిహార్‌ ముఠాగా పోలీసులు ప్రాథమికంగా అంచనాకు వచ్చి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. వీరు వెళ్లేందుకు అవకాశం ఉన్న అన్ని ప్రాంతాలకు వాయు, రైలు మార్గాల్లో ప్రత్యేక బృందాలను పంపించారు.

రత్నాచల్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ఎక్కి విశాఖలో దిగి: బెజవాడలో మొబైల్స్‌ను చోరీ చేసి రత్నాచల్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ఎక్కి విశాఖలో దిగారు. అక్కడి నుంచి మరో రైలు ఎక్కినట్లు గుర్తించారు. కేసు దర్యాప్తు కోసం నాలుగు ప్రత్యేక బృందాలను సీపీ రాజశేఖర్‌బాబు ఏర్పాటు చేశారు. ఓ బృందం విశాఖపట్నం చేరుకుంది. అక్కడి రైల్వేస్టేషన్‌లో సీసీ కెమెరా దృశ్యాలను పరిశీలించగా దొంగలు రత్నాచల్‌ దిగిన తర్వాత, గంటపాటు మరో రైలు కోసం ఎదురు చూశారని పోలీసులు గుర్తించారు. బొకారో ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రావడంతో అందులో ఎక్కినట్లు నిఘా కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యింది. దీంతో ఒక బృందాన్ని ఆగమేఘాలపై విమానం ద్వారా పట్నాకు పంపించారు. మరో మూడు బృందాలను దొంగల ముఠా దిగేందుకు ఆస్కారం ఉన్న కాన్పూర్, గోరఖ్‌పూర్, తదితర ప్రాంతాలకు రైలులో పంపారు. అక్కడకు వెళ్లిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాలు రైల్వేస్టేషన్లు, బస్టాండ్లలోని సీసీ కెమెరాల్లో నమోదైన దృశ్యాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నాయి. వీటితోపాటు అక్కడి క్రైమ్‌ పోలీసుల సమన్వయంతో పనిచేస్తూ స్థానికంగా కూడా గాలిస్తున్నారు.

న్యాట్‌గ్రిడ్‌లో చిత్రాల వడపోత: చోరీకి పాల్పడిన ముఠాలో ఆరుగురు సభ్యుల చిత్రాలు సీసీ కెమెరాల్లోని ఫుటేజీ ద్వారా పోలీసులు తీసుకున్నారు. వీరి ఫొటోలను న్యాట్‌గ్రిడ్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేసి వడపోస్తున్నారు. గతంలో వీరిపై నమోదైన కేసులు ఉంటే వీరి వివరాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కోణంలో పోలీసులు నిర్విరామంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. మరోవైపు దొంగల ముఠా చేసిన ఫోన్‌ కాల్‌ వివరాల కోసం వందలాది కాల్స్‌ను విశ్లేషిస్తున్నారు. ఇలా అన్ని మార్గాల్లో ముఠా ఆచూకీ రాబట్టేందుకు పోలీసు అధికారులు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు.

అసలేం జరిగింది:
ఎలక్ట్రానిక్స్‌ షోరూమ్‌లో చోరీ కోసమే రైల్లో వచ్చారు. నేరుగా దుకాణం వద్దకు వెళ్లి మూడో అంతస్తులోకి చొరబడి ఖరీదైన మొబైళ్లను చోరీ చేశారు. బయటకు వచ్చి ఆటోలో రైల్వేస్టేషన్‌ చేరుకున్నారు. తెల్లారేసరికి రైలెక్కి విశాఖపట్నం వెళ్లిపోయారు. కేవలం మూడు గంటల్లో పని పూర్తి చేసుకుని అంతే వేగంతో దొంగలు పారిపోయారు. ఎక్కడా వేలిముద్రలు పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. సీసీ కెమెరా వైర్లను కట్‌ చేశారు. వారి ఆనవాళ్లు నిఘా కెమెరాల్లో చిక్కక్కుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. అక్కడ నిర్మాణంలో భాగంగా ఉన్న సామగ్రిని తొలగించి లోపలకు వెళ్లి రూ.18లక్షల విలువైన 52 సెల్‌ఫోన్లను చోరీ చేశారు. మొబైళ్లను తమ వెంట తెచ్చుకున్న బ్యాగుల్లో సర్దుకుని శనివారం ఉదయం 5.45 గంటలకు బయటపడ్డారు. షోరూమ్‌లో పనిచేసి మానేసిన వారి వివరాలను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. గతంలో కొందరు బిహార్‌కు చెందిన వారు పనిచేసినట్లుగా గుర్తించారు. శనివారం ఉదయం విజయవాడ పటమటలోని ఓ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ షోరూమ్‌లో ఈ చోరీ జరిగింది.

