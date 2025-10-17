ఆ ఏరియాలో ఉన్న వారికి కంపు ఫ్రీ, బోనస్గా చర్మవ్యాధులు
జవహర్నగర్ డంపింగ్ యార్డు పరిసర ప్రజల తీవ్ర అవస్ధలు - పరిసర ప్రాంతాలు కాలుష్య కోరల్లో చిక్కుకుని విషమంగా మారుతున్న పీల్చేగాలి - కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నా కాలుష్యం నుంచి లభించని ఉపశమనం
Published : October 17, 2025 at 1:31 PM IST
Jawahar Nagar Dumping Yard is Dire : జవహర్నగర్ డంపింగ్ యార్డుతో ప్రజల ప్రాణాలు హరించుకుపోతున్నాయి. పరిసర ప్రాంతాలు కాలుష్య కోరల్లో చిక్కుకుని పీల్చేగాలి విషమంగా మారుతోంది. దీంతో అక్కడ బతకడం గగనంగా మారిందని ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రూ.వందల కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నా డంపింగ్ యార్డు కాలుష్యం నుంచి ఉపశమనం లభించడం లేదు. ప్రభుత్వాలు మారుతున్నా శాశ్వత పరిష్కారం దిశగా అడుగులు పడటం లేదు. ఈ మహానగరంలో కోటిన్నర ప్రజల నుంచి వచ్చే చెత్తను ఒకే ఒక్క డంపింగ్ యార్డులో నెట్టుకొస్తున్నారు.
''ఇటీవల ఇక్కడ ఈగలు, దోమలు ఎక్కువయ్యాయి. డంపింగ్ యార్డు నుంచి తీవ్ర దుర్గంధం వస్తుంది. రాత్రి పూట కనీసం నిద్రపోలేని పరిస్థితి ఉంది. అటు మున్సిపల్ అధికారులు, డంపింగ్ యార్డు నిర్వాహకులు మా సమస్యలు పట్టించుకోవడం లేదు'' - అరుణ, గబ్బిలాలపేట
తీవ్ర ప్రభావిత ప్రాంతాలు ఇవే? : ఘట్కేసర్, ఉప్పల్, కీసర, కాప్రా మండల పరిధిలోని సుమారు 20 ప్రాంతాలకు పైగా డంపింగ్ యార్డు కాలుష్యంతో సతమతమవుతున్నాయి. జవహర్నగర్, అంబేడ్కర్నగర్, ప్రగతినగర్, కార్మికనగర్, రాజీవ్గాంధీనగర్, గబ్బిలాలపేట, చీర్యాల, మల్కారం, హరిదాస్పల్లి, అహ్మద్గూడ, తిమ్మాయిపల్లి, బండ్లగూడ, రాజీవ్ స్వగృహ, దమ్మాయిగూడ, డబుల్బెడ్ రూం నివాసాలు, నాగారం, రాంపల్లి ప్రాంతాల్లో సమస్య తీవ్రంగా ఉంది.
''డంపింగ్ యార్డు పరిసర ప్రాంతాల నుంచి శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు, జ్వరంతో పదుల సంఖ్యలో నిత్యం ఆసుపత్రికి వస్తున్నారు. మరికొందరు తీవ్రమైన చర్మ సంబంధిత వ్యాధులతో బాధపడుతున్న కేసులు ఇటీవలే గుర్తించాం. విషవాయువుల గాఢత ఎక్కువగా ఉండడంతో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి.'' -డా.విజయ్, వైద్యాధికారి, ఆరోగ్యకేంద్రం
ఇక రాత్రిళ్లు అయితే విషవాయువులతో సతమతం యార్డు నుంచి రాత్రిళ్లు గాఢమైన దుర్గంధం వెలువడుతోందని పరిసర ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వ్యర్థాల శాస్త్రీయ నిర్వహణ సామర్థ్యం తగ్గిపోవడంతో ఇబ్బందులు మరింత పెరుగుతున్నాయి. పక్కనే ఉన్న మరో గుట్టపై తాజాగా వ్యర్థాలను వేస్తున్నారు. దీంతో వాయు కాలుష్య తీవ్రత అధికమవుతుంది. దుర్వాసనలతో ఊపిరి పీల్చలేని పరిస్థితి వల్ల చర్మ సంబంధిత వ్యాధులు, శ్వాసకోస ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి.
''రాత్రి సమయాల్లో విష రసాయనాలు వెలువడుతున్నాయని తరచూ ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. జీహెచ్ఎంసీ, రాంకీ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి ఉపశమన చర్యలు తీసుకునేలా చూస్తాం'' - వసంత, మున్సిపల్ కమిషనర్
శుద్ధి కేంద్రాల ఏర్పాటుకు అనుమతులు : గత ఏడాది హైదరాబాద్కు అతి సమీపంలో ఉన్న మేడ్చల్, యాదాద్రి, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి జిల్లాలో అధికారుల బృందం పర్యటించి డంపింగ్ యార్డుల కోసం స్థలాలను గుర్తించింది. సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఇది వరకే గుర్తించిన ప్యారానగర్లోని 152 ఎకరాల స్థలంలో వినూత్న, ఆధునిక పద్దతైన యూరోపియన్ టెక్నాలజీ ఆధారిత శుద్ధి కేంద్రాల ఏర్పాటుకు అనుమతులు లభించాయి.
ఇక్కడ 15 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ను, 270 టన్నుల బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. పూర్తిగా మూసి ఉండే ట్రక్కుల ద్వారా రవాణా చేసిన వ్యర్థాలను అండర్ గ్రౌండ్ బంకర్లో వేసి తడి పొడిగా వేరు చేసిన అనంతరం తడి వ్యర్థాల నుంచి సీబీజీ గ్యాస్, పొడి వ్యర్థాల నుంచి విద్యుత్తును తయారు చేస్తారు. ఈ డంపింగ్ యార్డ్లను ఏర్పాటు చేస్తే కాస్తయినా కాలుష్యం తగ్గి ప్రజల ఆరోగ్యం మెరగవుతుంది.
