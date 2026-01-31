ETV Bharat / state

ఆకాశాన్ని తాకుతోన్న బంగారం ధర - తాకట్టుకు బ్యాంకుల బాట పడుతున్న ప్రజలు

కర్నూలు జిల్లాలో బ్యాంకుల్లో పెరిగిన నగల తాకట్టు - అమాంతం ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయిన బంగారు రుణాలు తీసుకునే వారి సంఖ్య, ప్రస్తుతం రెండు తులాలను బ్యాంకులో తాకట్టు పెడితే రూ.2 లక్షలు

Pledging gold Increased in Kurnool District
Pledging gold Increased in Kurnool District (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 11:47 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Increased Pledging of Jewelry in Banks At Kurnool District: బంగారం ధర ఆకాశాన్ని తాకుతోంది. ఇదే మంచిసమయమని ప్రజలు బ్యాంకుల బాట పడుతున్నారు. తమ వద్ద ఉన్న తమ వద్దనున్న బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి రుణం తీసుకుని వచ్చిన నగదులో తిరిగి పసిడి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో 32 ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు బ్యాంకులు ఉన్నాయి. వీటి పరిధిలో 1,321 శాఖలు ఉన్నాయి.

వ్యవసాయ సీజన్​తోపాటు విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం నేపథ్యంలో ఎక్కువగా ఈ లావాదేవీలు ఉంటాయి. మిగతా అవసరాలకు తీసుకునే రుణాలు 30 శాతం వరకు ఉంటాయి. ప్రస్తుతం పరిశీలిస్తే బంగారు రుణాలు తీసుకునే వారి సంఖ్య అమాంతం పెరిగిపోయింది. పొలం ఉంటే గ్రాముపై రూ.10,000, పొలం లేకుంటే రూ.8,800 వరకు బ్యాంకులు రుణంగాఇస్తుండటంతో జనం భారీగా తరలివస్తున్నారు. ప్రధానంగా ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలోని వివిధ బ్యాంకు శాఖల్లో బంగారు తాకట్టు రుణాలను విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి.

కర్నూలు నగరంతోపాటు నంద్యాల, ఆదోని, ఎమ్మిగనూరు, డోన్, ఆళ్లగడ్డ తదితర పట్టణాల్లోని సగటున రోజుకు గతంలో మూడు నుంచి నాలుగు వరకు బంగారు రుణాల లావాదేవీలు జరిగేవి. ప్రస్తుతం చిన్నపాటి బ్యాంకు శాఖల్లోనూ 15 వరకు లావాదేవీలు ఉండటం గమనార్హం. ఇందులో 80 శాతానికి పైగా రుణం తీసుకునేవారే ఎక్కువగా ఉంటున్నారు. గతంతో పోలిస్తే చెల్లించేవారి సంఖ్య 50 శాతం వరకు తగ్గగా రెన్యువల్స్‌ 30 శాతం వరకు పెరగడం గమనార్హం.

వెల్లువలా వస్తోన్న కొత్త ఖాతాలు: గతేడాది నవంబరు నెలలో కర్నూలు జిల్లాలో మొత్తం 4,38,740, నంద్యాల జిల్లాలో 3,19,078 ఖాతాలు ఉండేవి. ప్రస్తుతం కర్నూలు జిల్లాలో 4,42,865, నంద్యాల జిల్లాలో 3,27,987 ఖాతాలున్నాయి. ఏ బ్యాంకులోనైనా రుణాలను తీసుకోవాలంటే తప్పనిసరిగా ఖాతా తెరవాల్సిందే. దీంతో రుణాల కోసమే ప్రత్యేకంగా ఖాతాలు తెరుచుకుంటున్నాయి. ఉమ్మడి జిల్లాలో చిన్న, పెద్ద దుకాణాలతో సహా షోరూంలు 2,000 వరకు ఉన్నాయి. సగటున బంగారు వ్యాపారం రూ.100 కోట్ల వరకు ఉంది. వివాహాలు, ఇతర శుభకార్యాల సమయంలో రెట్టింపు వ్యాపారం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం నగల దుకాణాల కంటే హోల్‌సేల్‌ వ్యాపారం, బిస్కెట్‌ కొనుగోళ్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

తిరిగి మళ్లీ పెట్టుబడిగా పెడుతూ: గతేడాది ఆగస్టులో తులం (10 గ్రాములు) రూ.95,000 మాత్రమే ఉండేది. అక్టోబరులో రూ.1.22 లక్షలు, డిసెంబరులో రూ.1.49 లక్షలుండగా ప్రస్తుతం రూ.1.75 లక్షలకు చేరుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉమ్మడి జిల్లాలో గత కొద్ది నెలలుగా మధ్య తరగతి నుంచి ఉన్నత కుటుంబాలకు చెందినవారు బంగారంపై పెట్టుబడి పెట్టేవారి సంఖ్య పెరిగింది. ప్రస్తుతం రెండు తులాలను బ్యాంకులో తాకట్టు పెడితే రూ.2 లక్షల వరకు వస్తుంది. ఆ మొత్తంతో మరో 15 గ్రాముల వరకు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. కొద్ది రోజుల్లోనే విక్రయించి లాభాలను అందిపుచ్చుకుంటున్నారు.

సాధారణంగా తాకట్టు పెట్టుకున్న బంగారాన్ని విడిపించుకునేందుకు దాదాపు ఏడాది సమయం ఉంటుంది. గతేడాది జూన్‌లో బంగారం తాకట్టు పెట్టే సమయంలో రూ.80,000 వరకు ధర ఉంది. కానీ ప్రస్తుతం పసిడి ధర రెట్టింపైంది. ఈ నేపథ్యంలో పలువురు డబ్బు లేకపోయినా అప్పు చేసి తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించుకుని తిరిగి రెన్యువల్‌ చేసుకుంటున్నారు. మరికొందరు 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛత కలిగిన బిస్కెట్లు, డాలర్లు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. తిరిగి విక్రయించేందుకు వీలుగా ఈ రకం పెట్టుబడులను పెడుతున్నారు.

ధరలు పెరగేందుకు కారణాలు: ఇంతవరకు ఎప్పుడూ లేనంతగా ధరలు విపరీతంగా పెరగడంతో ఆభరణాల కొనుగోలుదారులు, వివాహ శుభకార్యాల కోసం బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత వారం వరకు ఉన్న ధరలతో పోలిస్తే కేవలం కొన్ని రోజుల్లోనే వేల రూపాయల వరకు ధరలు పెరిగాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న రాజకీయ, ఆర్థిక అనిశ్చితి నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షిత పెట్టుబడిగా బంగారాన్ని ఆశ్రయించడంతో బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగాయి.

బంగారం@రూ.1.61లక్షలు, కిలో వెండి@రూ.3.30లక్షలు - లోహాల ధరలు పరుగో పరుగు

పసిడికి ప్రత్యామ్నాయంగా 'వన్‌ గ్రామ్‌' గోల్డ్ - వీధికో దుకాణం, రూ. లక్షల్లో వ్యాపారం

TAGGED:

బ్యాంకుల్లో పెరిగిన నగల తాకట్టు
LATEST GOLD PRICES INCREASE
PLEDGING GOLD ORNAMENTS AT THE BANK
PLEDGING GOLD INCREASE IN AP
PLEDGING GOLD INCREASE IN KURNOOL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.