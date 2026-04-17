26 ఎంపీ సీట్లు - అందులో 9 మహిళలకు : డీలిమిటేషన్​ తర్వాత తెలంగాణలో జరిగేది ఇదే!

పునర్విభజనతో రాష్ట్రంలో పెరగనున్న లోక్‌సభ సీట్లు - రాష్ట్రంలో 26కు చేరనున్న లోక్‌సభ స్థానాల సంఖ్య - మొత్తం సీట్లలో తొమ్మిది స్థానాలు మహిళలకు రిజర్వ్

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 17, 2026 at 7:32 AM IST

TG Set to Gain more MP Seats in Delimitation : పునర్విభజన అనంతరం రాష్ట్రం నుంచి లోక్​సభకు ప్రాతినిథ్యం వహించే సభ్యుల సంఖ్య 26కు చేరనుంది. ఆ మొత్తంలో తొమ్మిది స్థానాలు మహిళలకు రిజర్వ్ కానున్నాయి. ఎస్సీ, ఎస్టీ స్థానాల సంఖ్య ఎనిమిది వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో లోక్‌సభ స్థానాలు అధికంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.

మహిళా రిజర్వేషన్లతో పాటు నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియ చేపట్టనున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి సంబంధించిన లోక్ సభ స్థానాల సంఖ్య విషయంలో స్పష్టత ఇచ్చింది. రాష్ట్రం యూనిట్​గా 50 శాతం సీట్లను పెంచనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ మేరకు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా వివరాలు వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 17 లోక్​సభ స్థానాలు ఉండగా, మొత్తం సీట్లలో 3.13 శాతమని చెప్పారు. సీట్ల పెంపు తర్వాత తెలంగాణలో లోక్‌సభ స్థానాల సంఖ్య 26కు పెరుగుతుందని, అది మొత్తం సీట్లలో 3.19గా ఉంటుందని వివరించారు. ప్రస్తుతం కేంద్రం తీసుకొచ్చిన బిల్లు ఆమోదం పొంది చట్టమైతే 2029లో జరగనున్న లోక్ సభ ఎన్నికల్లో రాష్ట్రం నుంచి 26 మంది ఎన్నికవుతారు.

ఆ రెండు జిల్లాల్లో మరో మూడు లోక్​సభ స్థానాలు : 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం లోక్‌సభ సీట్లను పునర్విభజన చేస్తారు. అప్పటి లెక్కల ప్రకారం ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో అత్యధికంగా 52 లక్షలకు పైగా జనాభా ఉంది. మహబూబ్​నగర్ జిల్లా జనాభా 40 లక్షలకు పైగా ఉండగా, హైదరాబాద్ జిల్లా జనాభా 39 లక్షలకు పైగా ఉంది. కరీంనగర్ జిల్లా జనాభా 37 లక్షలకు పైగా, వరంగల్ జిల్లా జనాభా 35 లక్షలకు పైగా, నల్గొండ జనాభా 34 లక్షలకు పైగా ఉంది. ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా జనాభా 30 లక్షలకు పైగా, ఖమ్మంలో 27 లక్షలకు పైగా, నిజామాబాద్​లో 25 లక్షలకు పైగా, ఆదిలాబాద్​లో 19 లక్షలకు పైగా జనాభా ఉంది.

హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల జనాభా 92 లక్షలకు పైగా ఉంది. ప్రస్తుతం రెండు ఉమ్మడి జిల్లాలకు కలిపి నాలుగు లోక్‌సభ స్థానాలున్నాయి. ఇబ్రహీంపట్నం నియోజకవర్గం భువనగిరి లోక్‌సభ పరిధిలో ఉంది. దీంతో హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో మరో మూడు నుంచి నాలుగు లోక్​సభ స్థానాలు కొత్తగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. మల్కాజిగిరి లోక్‌సభ స్థానంలో ప్రస్తుతం దేశంలోనే అత్యధికంగా 37 లక్షలకు పైగా ఓటర్లున్నారు. దీంతో కచ్చితంగా ఆ పరిధి రెండు లేదా మూడుగా విభజన అయ్యే అవకాశం స్పష్టంగా ఉంది.

పెరగనున్న మహిళా ప్రాతినిథ్యం : ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలో ప్రస్తుతం రెండు లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలు ఉండగా, అక్కడ మరో నియోజకవర్గం వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఖమ్మం, వరంగల్, నల్గొండ జిల్లాల మధ్య ఒకటి లేదా రెండు నియోజకవర్గాలు అదనంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్, మెదక్ జిల్లాల మధ్య మూడు నుంచి నాలుగు స్థానాలు కొత్తగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రంలో మొత్తం 26 లోక్‌సభ నియోజకవర్గాలు కానుండగా, మహిళలకు తొమ్మిది స్థానాలు రిజర్వ్ కానున్నాయి. జనాభా ప్రాతిపదికన సీట్లను రిజర్వ్ చేస్తారు. అయితే రొటేషన్ విధానంలో మహిళా రిజర్వేషన్లు అమలు చేయనున్నందున అన్ని ప్రాంతాల నుంచి మహిళా ప్రాతినిథ్యం వహించేలా పునర్విభజన ప్రక్రియలో కసరత్తు చేసి కేటాయింపు చేస్తారు.

పెరగనున్న ఎస్సీ, ఎస్టీ లోక్​సభ సీట్లు : ఇక రాష్ట్రంలో ఎస్సీ, ఎస్టీ లోక్‌సభ సీట్లు కూడా పెరగనున్నాయి. ప్రస్తుతం ఎస్సీలకు మూడు, ఎస్టీలకు రెండు సీట్లు ఉన్నాయి. కొత్తగా రాష్ట్రంలో తొమ్మిది స్థానాలు పెరుగుతున్నందున మూడు సీట్లు ఎస్సీ, ఎస్టీలకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. దాంతో రాష్ట్రంలో లోక్ సభ స్థానాల్లో ఎస్సీలకు ఐదు, ఎస్టీలకు మూడు రిజర్వ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ స్థానాలను కూడా జనాభా ప్రాతిపదికన ఎక్కువ జనాభా ఉన్న నియోజకవర్గాలను రిజర్వ్ చేస్తారు. అదే సమయంలో అన్ని ప్రాంతాల నుంచి ప్రాతినిథ్యం ఉండేలా కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. ఇక ఎస్సీ, ఎస్టీ రిజర్వేషన్లలోనూ మహిళా కోటా ఉండనుంది. ఆ ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీలకు చెందిన ఎనిమిది స్థానాల్లో మూడు మహిళలకు రిజర్వ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అందులో ఎస్సీ మహిళ రెండు, ఎస్టీ మహిళకు ఒక స్థానం దక్కవచ్చు.

