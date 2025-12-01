నెలకు 37 కొత్త కేసులు నమోదు, అధిక శాతం గర్భిణీలే!
నేడు ఎయిడ్స్ డే - విపరీతంగా పెరుగుతున్న హెచ్ఐవీ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య - ఏటా ఎయిడ్స్ నివారణకు కృషి చేయాలని ఆరోగ్య శాఖకు ఆరోగ్య సంస్థ ఓవర్ కమింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సూచన
December 1, 2025
HIV Positive Cases is Increasing : రాష్ట్రంలో రోజురోజుకు హెచ్ఐవీ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. వైద్యారోగ్య శాఖ పర్యవేక్షణలో నిర్వహిస్తున్న పరీక్షల్లో ప్రతి నెలా సగటున 37 కొత్త కేసులు నమోదు కావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. నేడు ప్రపంచ ఎయిడ్స్ నియంత్రణ దినం. ఈ సంవత్సరం ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఓవర్ కమింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ట్రాన్స్ ఫార్మింగ్ ద ఎయిడ్స్ రెస్పాన్స్ అనే గ్లోబల్ థీమ్ను ప్రకటించి నివారణకు కృషి చేయాలని ఆరోగ్య శాఖకు సూచించింది.
7112 మంది హెచ్ఐవీ బాధితులు : ఖమ్మం జిల్లాలో 7112 మంది హెచ్ఐవీ పాజిటీవి కేసులుగా ఉన్నట్లు సర్వజనాసుపత్రి ఏఆర్టీ కేంద్రంలో నమోదైంది. వీరంతా ఆసుపత్రిలో మందులు వాడుతున్నట్లు గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఇందులో అర్హత కలిగిన 3415 మంది ఆసరా పింఛను తీసుకుంటున్నారు. ఎయిడ్స్కు సంబంధించి ప్రతి నెల 37 కొత్త కేసులు నమోదవుతున్నట్లు వైద్య పరీక్షల నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఈ కేసుల్లో ఇద్దరికి పైగా గర్భిణులు ఉండటం ఆందోళన కలిగించే అంశం. ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటివరకు జిల్లావ్యాప్తంగా 258(0.5 శాతం) కొత్త కేసులు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
బాధితుల్లో హైరిస్క్ కలిగినవారు 4865 మంది : ప్రస్తుత గణాంకాల ప్రకారం బాధితుల్లో హైరిస్క్ ప్రవర్తన కలిగినవారు 4,865 మంది ఉన్నట్లు ఆరోగ్య శాఖ గుర్తించింది. అందులో 3686 మహిళా సెక్స్ వర్కర్లు, 1019 స్వలింగ సంపర్కులు, 10 మంది ట్రాన్స్జెండర్లు ఉన్నారు. వీరిలో మార్పు కోసం జాగృతి అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రయత్నిస్తోంది. జనవాణి సంస్థ వలస కార్మికుల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. కేర్ లింకు వర్కర్స్ స్కీం ద్వారా 58 గ్రామాల్లో సేవలందిస్తున్నారు.
పరీక్ష తప్పనిసరి : హెచ్ఐవీ సోకినా చాలా కాలం వరకు ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపించవు. దీన్ని మొదట్లోనే గుర్తించటానికి ఏకైక మార్గం రక్త పరీక్ష మాత్రమే. వీలైనంత తొందరగా చేయించుకోవడం మంచిది.
''క్షేత్ర స్థాయిలో కళాజాతాలు, సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ విస్త్రత ప్రచారం చేస్తున్నాం. ఈ కేసులపై అనుమానితులకు నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. బాధితుల వివరాలను గోప్యంగా ఉంచి మందులు పంపిణీ చేస్తున్నాం. జిల్లా ఎయిడ్స్ ప్రోగ్రాం కంట్రోల్ యూనిట్, స్వచ్ఛంద సంస్థల సమన్వయం, హెచ్ఐవీ పాజిటివ్ ఆర్గనైజేషన్తో హైరిస్క్ కేసులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాము. సెప్టెంబర్, అక్టోబరు నెలలో సబ్ సెంటర్లలో ప్రత్యేక పరీక్షలు నిర్వహించాం.'' -డాక్టర్ రామారావు, డీఎంహెచ్వో
లక్షణాలు ఏంటంటే :
- హెచ్ఐవీ దశ ఆధారంగా లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఎక్కువ శాతం మందికి మొదట్లో ఎలాంటి లక్షణాలు ఉండవు.
- కొంతమందికి మాత్రమే జ్వరం, గొంతు నొప్పి, తలనొప్పి, జలుబు వంటి మామూలు వైరల్ జ్వరంలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.
- కొందరికి చర్మం మీద దద్దుర్లు రావొచ్చు. దీన్నే ఎక్యూట్ రెట్రోవైరల్ సిండ్రోమ్గా పిలుస్తారు. ఇన్ఫెక్షన్ తీవ్రమవుతున్న కొద్దీ రోగనిరోధక వ్యవస్థ బలహీనపడుతూ వస్తుంది.
- బరువు తగ్గడం, జ్వరం, విరేచనాలు, దగ్గు వంటివి విడవకుండా వేధించొచ్చు.
- సరైన చికిత్స తీసుకోకపోతే క్షయ, మెదడు పొరల వాపు వంటి తీవ్రమైన జబ్బులకు దారితీసే అవకాశముంది.
- తీవ్రమైన బ్యాక్టీరియా, ఫంగల్, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లూ తలెత్తొచ్చు.
