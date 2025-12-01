ETV Bharat / state

నెలకు 37 కొత్త కేసులు నమోదు, అధిక శాతం గర్భిణీలే!

నేడు ఎయిడ్స్​ డే - విపరీతంగా పెరుగుతున్న హెచ్​ఐవీ పాజిటివ్​ కేసుల సంఖ్య - ఏటా ఎయిడ్స్​ నివారణకు కృషి చేయాలని ఆరోగ్య శాఖకు ఆరోగ్య సంస్థ ఓవర్​ కమింగ్​ డిస్ట్రిబ్యూషన్​ సూచన

HIV Positive Cases is Increasing
HIV Positive Cases is Increasing (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 1, 2025 at 3:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

HIV Positive Cases is Increasing : రాష్ట్రంలో రోజురోజుకు హెచ్​ఐవీ పాజిటివ్​ కేసుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. వైద్యారోగ్య శాఖ పర్యవేక్షణలో నిర్వహిస్తున్న పరీక్షల్లో ప్రతి నెలా సగటున 37 కొత్త కేసులు నమోదు కావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. నేడు ప్రపంచ ఎయిడ్స్​ నియంత్రణ దినం. ఈ సంవత్సరం ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఓవర్​ కమింగ్​ డిస్ట్రిబ్యూషన్​, ట్రాన్స్​ ఫార్మింగ్​ ద ఎయిడ్స్ రెస్పాన్స్​ అనే గ్లోబల్ థీమ్​ను ప్రకటించి నివారణకు కృషి చేయాలని ఆరోగ్య శాఖకు సూచించింది.

7112 మంది హెచ్‌ఐవీ బాధితులు : ఖమ్మం జిల్లాలో 7112 మంది హెచ్​ఐవీ పాజిటీవి కేసులుగా ఉన్నట్లు సర్వజనాసుపత్రి ఏఆర్​టీ కేంద్రంలో నమోదైంది. వీరంతా ఆసుపత్రిలో మందులు వాడుతున్నట్లు గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఇందులో అర్హత కలిగిన 3415 మంది ఆసరా పింఛను తీసుకుంటున్నారు. ఎయిడ్స్​కు సంబంధించి ప్రతి నెల 37 కొత్త కేసులు నమోదవుతున్నట్లు వైద్య పరీక్షల నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఈ కేసుల్లో ఇద్దరికి పైగా గర్భిణులు ఉండటం ఆందోళన కలిగించే అంశం. ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటివరకు జిల్లావ్యాప్తంగా 258(0.5 శాతం) కొత్త కేసులు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

బాధితుల్లో హైరిస్క్​ కలిగినవారు 4865 మంది : ప్రస్తుత గణాంకాల ప్రకారం బాధితుల్లో హైరిస్క్​ ప్రవర్తన కలిగినవారు 4,865 మంది ఉన్నట్లు ఆరోగ్య శాఖ గుర్తించింది. అందులో 3686 మహిళా సెక్స్ వర్కర్లు, 1019 స్వలింగ సంపర్కులు, 10 మంది ట్రాన్స్​జెండర్లు ఉన్నారు. వీరిలో మార్పు కోసం జాగృతి అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రయత్నిస్తోంది. జనవాణి సంస్థ వలస కార్మికుల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. కేర్​ లింకు వర్కర్స్ స్కీం ద్వారా 58 గ్రామాల్లో సేవలందిస్తున్నారు.

పరీక్ష తప్పనిసరి : హెచ్​ఐవీ సోకినా చాలా కాలం వరకు ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపించవు. దీన్ని మొదట్లోనే గుర్తించటానికి ఏకైక మార్గం రక్త పరీక్ష మాత్రమే. వీలైనంత తొందరగా చేయించుకోవడం మంచిది.

''క్షేత్ర స్థాయిలో కళాజాతాలు, సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ విస్త్రత ప్రచారం చేస్తున్నాం. ఈ కేసులపై అనుమానితులకు నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. బాధితుల వివరాలను గోప్యంగా ఉంచి మందులు పంపిణీ చేస్తున్నాం. జిల్లా ఎయిడ్స్​ ప్రోగ్రాం కంట్రోల్​ యూనిట్​, స్వచ్ఛంద సంస్థల సమన్వయం, హెచ్​ఐవీ పాజిటివ్​ ఆర్గనైజేషన్​తో హైరిస్క్​ కేసులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాము. సెప్టెంబర్​, అక్టోబరు నెలలో సబ్​ సెంటర్లలో ప్రత్యేక పరీక్షలు నిర్వహించాం.'' -డాక్టర్‌ రామారావు, డీఎంహెచ్‌వో

లక్షణాలు ఏంటంటే :

  • హెచ్​ఐవీ దశ ఆధారంగా లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఎక్కువ శాతం మందికి మొదట్లో ఎలాంటి లక్షణాలు ఉండవు.
  • కొంతమందికి మాత్రమే జ్వరం, గొంతు నొప్పి, తలనొప్పి, జలుబు వంటి మామూలు వైరల్​ జ్వరంలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.
  • కొందరికి చర్మం మీద దద్దుర్లు రావొచ్చు. దీన్నే ఎక్యూట్​ రెట్రోవైరల్​ సిండ్రోమ్​గా పిలుస్తారు. ఇన్​ఫెక్షన్​ తీవ్రమవుతున్న కొద్దీ రోగనిరోధక వ్యవస్థ బలహీనపడుతూ వస్తుంది.
  • బరువు తగ్గడం, జ్వరం, విరేచనాలు, దగ్గు వంటివి విడవకుండా వేధించొచ్చు.
  • సరైన చికిత్స తీసుకోకపోతే క్షయ, మెదడు పొరల వాపు వంటి తీవ్రమైన జబ్బులకు దారితీసే అవకాశముంది.
  • తీవ్రమైన బ్యాక్టీరియా, ఫంగల్‌, వైరల్‌ ఇన్‌ఫెక్షన్లూ తలెత్తొచ్చు.

వరల్డ్​ ఎయిడ్స్ డే ​: హెచ్​ఐవీ ఎన్ని మార్గాల్లో సోకుతుందో మీకు తెలుసా?

'ఎయిడ్స్​ వల్ల నిమిషానికి ఒకరు మృతి - 4 కోట్ల మందికి HIV'

TAGGED:

HIV POSITIVE CASE
HIV POSITIVE CASE IN TELANGANA
INCREASING HIV POSITIVE CASES
హెచ్​ఐవీ పాజిటీవ్​ కేసులు
WORLD AIDS DAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.