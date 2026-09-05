ETV Bharat / state

అంతా అయోమయమే 'సర్' - ఎన్యూమరేషన్ తరహాలోనే గందరగోళంగా నోటీసుల ప్రక్రియ

గందరగోళంగా సాగుతోన్న ఎస్​ఐఆర్​ నోటీసుల ప్రక్రియ - క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం, అవగాహన లోపంతో సమస్యలు - రెండు విడతల్లో అవగాహన కల్పించాలని ఈసీ నిర్ణయం - ఇవాళ, రేపు తొలి విడత క్యాంపులు

SIR Process And Notice Confusion
ఎస్​ఐఆర్​ నోటీసు ప్రక్రయలో గందరగోళం (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 5, 2026 at 8:16 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

SIR Process And Notice Confusion : ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ గందరగోళంగా సాగుతోంది. ఎన్యూమరేషన్‌ దశలో చుక్కలు చూపించగా, ఇప్పుడు నోటీసుల ప్రక్రియ కూడా అదేవిధంగా జరుగుతోంది. క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం, అవగాహన లోపం అడుగడుగునా కనిపిస్తోంది. అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్‌లు భారీగా వస్తుండగా నోటీసులు, హియరింగ్ మందకొడిగా సాగుతోంది. కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్‌ నిర్ణయించిన డాక్యుమెంట్లకు భిన్నంగా బీఎల్వోలు మరికొన్ని కూడా తీసుకొని అప్‌లోడ్ చేస్తున్నారు. ఓటర్లకు అవగాహన కల్పించడంతో పాటు దరఖాస్తుల స్వీకరణ కోసం ఇవాళ, రేపు ప్రత్యేక శిబిరాలు నిర్వహించనున్నారు.

ఇళ్లకు వెళ్లకుండానే షిఫ్ట్​ కేటగిరీలోకి! : రాష్ట్రంలో ఎస్‌ఐఆర్‌ ప్రక్రియ అయోమయంగా జరుగుతోంది. ఓటు ఉంటుందా? పోతుందా? అనే ఆందోళనలు కలిగించేలా కొనసాగుతోంది. ఎస్‌ఐఆర్‌లో భాగంగా జులై 25 నుంచి ఆగస్టు 10 వరకు జరిగిన ఎన్యూమరేషన్ ప్రక్రియ గందరగోళంగానే జరిగింది. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు ఇంటింటికీ ఇవ్వాలని ఈసీ చెప్పినప్పటికీ పలు ప్రాంతాల్లో తీవ్ర నిర్లక్ష్యం కనిపించింది. ఇళ్ల వద్దకు వెళ్లకుండా ఓటరు ఆ అడ్రస్ నుంచి షిఫ్ట్ అయ్యారని నమోదు చేశారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఎన్యూమరేషన్ దశలోనే 73.39 లక్షల ఓట్లు పోయాయి. అందులో సుమారు 62 శాతం అంటే 45 లక్షలకు పైగా ఓటర్లను షిఫ్ట్ కేటగిరీలోనే చేర్చారు.

ఎస్​ఐఆర్​ నోటీసు ప్రక్రయలో గందరగోళం (ETV Bharat)

ఓటు నమోదుకు కొత్తగా 4 లక్షల మంది : ప్రస్తుతం అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్‌లు, నోటీసుల దశ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే సుమారు 9.5 లక్షల మంది అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్‌లు నమోదు చేశారు. దాదాపు 4 లక్షల మంది కొత్తగా ఓటు కోసం నమోదు చేసుకున్న వారు కాగా, మరో నాలుగున్నర లక్షలకు పైగా అడ్రస్, ఇతర వివరాలు మార్పు చేయాలని కోరారు. అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్‌లు సమర్పించేందుకు ఈ నెల 15 వరకే గడువు ఉంది. గడువును పొడిగించాలని సీఎంతో పాటు వివిధ పార్టీల నేతలు రాష్ట్ర ఈసీని కోరుతున్నారు.

నోటీసులు జనరేట్ కావడానికే వారం రోజులు : ఎన్యూమరేషన్ తరహాలోనే నోటీసుల ప్రక్రియ కూడా గందరగోళంగా జరుగుతోంది. గతంలో 2002లో జరిగిన ఎస్‌ఐఆర్‌ వివరాలు ప్రస్తావించని వారితో పాటు పేరు, తండ్రి పేరు, వయసు తదితర వివరాల్లో తేడా ఉన్న 92.87 లక్షల మందికి నోటీసులు జనరేట్ అయ్యాయి. ముసాయిదా జాబితాలో పేరు ఉన్నప్పటికీ నోటీసులకు వివరణ ఇచ్చి, ఆధారాలు సమర్పిస్తేనే తుది జాబితాలో ఓటు ఉంటుంది. అయితే నోటీసుల జారీ, హియరింగ్ ప్రక్రియ నత్తనడకన సాగుతోంది. షెడ్యూల్ ప్రకారం ఆగస్టు 17 నుంచే నోటీసులు ఇవ్వాలి. కానీ పలు జిల్లాల్లో నోటీసులు జనరేట్ చేయడానికే వారం రోజులకు పైగా సమయం పట్టింది.

ఇప్పటికీ సుమారు 35 లక్షల మందికి నోటీసులు ఇవ్వగా, దాదాపు 2 లక్షల ఓటర్లకు మాత్రమే హియరింగ్ పూర్తయింది. ఓటర్లకు వ్యక్తిగతంగా నోటీసులు ఇవ్వాలని సీఈవో కార్యాలయం స్పష్టంగా ఆదేశించినా, క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్‌తో పాటు ఇతర నగరాలు, పట్టణాల్లో బీఎల్‌వోలు ఇళ్లకు వెళ్లకుండా ఓటర్లకు ఫోన్‌లు చేసి నోటీసులు తీసుకెళ్లాలని చెబుతున్నారు.

ఈ ధ్రువపత్రాలను ఈసీ ఆమోదిస్తుందా? : విచారణ ప్రక్రియ కూడా గందరగోళంగానే జరుగుతోంది. చాలా ప్రాంతాల్లో బీఎల్వోలే హియరింగ్ ప్రక్రియ నిర్వహిస్తున్నారు. ఓటు అర్హతను ధ్రువీకరించేందుకు 12 డాక్యుమెంట్లను ఈసీ నిర్ణయించింది. అయితే వాటిలో లేని రేషన్‌ కార్డు, ఆధార్‌ కార్డు, పాన్‌ కార్డు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, బ్యాంక్ పాస్‌బుక్‌ వంటివి కూడా తీసుకుంటున్నారు. బీఎల్వోలు అప్‌లోడ్ చేస్తున్నప్పటికీ చివరకు ఈసీ ఆమోదిస్తుందా? లేదా? అనే అయోమయం నెలకొంది. వృద్ధులు, రోగులు, కుటుంబ సభ్యులతో పంపించినా సరిపోతుందని సీఈవో కార్యాలయం చెబుతుండగా, కొందరు బీఎల్వోలు అంగీకరించడం లేదు.

మొక్కుబడిగా గ్రామసభలు : నోటీసుల్లో పేర్కొన్న సమయానికి హియరింగ్​కు వెళ్లలేకపోయిన వారు కూడా లక్షల్లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మళ్లీ నోటీసులు ఇస్తారా? లేదా అనే ఆందోళన ఆ ఓటర్లలో నెలకొంది. అసలు తమ పేరు అన్నీ సరిగ్గా ఉన్న సుమారు కోటీ 71 లక్షల ఓట్లలో ఉందా? లేక నోటీసుల జాబితాలో ఉందా? అనేది కూడా ఓటర్లకు అర్థం కావడం లేదు. గతంలో ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు చాలా మందికి అందలేదు. ఓటర్లలో అనుమానాల నివృత్తి కోసం గత నెల 27న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గ్రామ, వార్డు సభలు ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ, అవి మొక్కుబడిగా జరిగాయి.

బీఎల్వోలు సభల్లో ప్రజలకు ముసాయిదా జాబితా చదివి వినిపించాలని ఈసీ చెప్పినప్పటికీ పలు ప్రాంతాల్లో స్వయంగా చదువుకోవాలని జాబితా ఇవ్వడంతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలా మంది ఇబ్బందిపడ్డారు. దీంతో పాటు కొత్త ఓటు నమోదు, సవరణ కోసం ఫారాలను అందుబాటులో పెట్టలేదు.

రెండు విడతల్లో క్యాంపుల ఏర్పాటు : ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో భాగంగా ప్రత్యేక శిబిరాలు పెట్టాలని సీఈవో కార్యాలయం నిర్ణయించింది. ఇవాళ, రేపు మొదటి విడత, ఈ నెల 12, 13 తేదీల్లో రెండో విడత క్యాంపులు జరగనున్నాయి. శిబిరాల్లో ముసాయిదా జాబితా, తొలగించిన ఓటర్ల వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయని సీఈవో సుదర్శన్ రెడ్డి తెలిపారు. ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాపై అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్‌లను సమర్పించవచ్చునన్నారు. కొత్తగా ఓటు నమోదు, చిరునామా, ఇంటి పేరు, తదితర వివరణ, సవరణల కోసం కూడా ఫారం 6, 7, 8లు అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు.

SIR : ఫిర్యాదు చేయలేం - కొత్త ఓటరుగా నమోదు చేసుకోలేం - అందుబాటులో లేని 6, 7, 8 ఫారాలు

సర్‌పై అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్‌ల గడువు పొడిగించండి : సీఈసీకి రేవంత్ రెడ్డి లేఖ

TAGGED:

SIR PROCESS AND NOTICE CONFUSION
SIR UPDATES IN TELNAGANA
NOTICES IN SIR PROCESS IN TELANGANA
తెలంగాణలో ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియ
NOTICE PROCESS UNDER THE SIR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.