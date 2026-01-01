కొత్త సర్పంచ్లా మజాకా - తొలి సంతకం చేసిన నుంచే ఇచ్చిన హామీలపై ప్రత్యేక దృష్టి
సమస్యల పరిష్కారంపై సర్పంచుల దృష్టి - డిసెంబరులో ఎన్నికైన గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్లు - పల్లెల్లో సౌకర్యాలపై ప్రత్యేక దృష్టి - లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్న కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచ్లు
Published : January 1, 2026 at 9:31 AM IST
New Village Sarpanches Village Works : దాదాపు రెండేళ్ల పాటు ప్రత్యేకాధికారుల పాలనలో ఉన్న తెలంగాణ పల్లెలు కొత్తరూపును సంతరించుకోనున్నాయి. అందుకు అవి సిద్ధమయ్యాయి. ఇటీవలే నూతన సర్పంచులు బాధ్యతలు చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. రిజిస్టర్లో తొలి సంతకం చేసిన నాటి నుంచే కొందరు ఎన్నికల సమయంలో ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీల అమలుపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. నూతన సంవత్సరంలోకి అడుగుపెడుతున్న వేళ పల్లెల్లో కొన్ని సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
హామీ నిలబెట్టుకుంటూ : ఈసారి గ్రామంలో నన్ను సర్పంచుగా ఎన్నుకుంటే ఊరికి ఉపకరించే పనులు చేస్తామంటూ పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచారంలో చాలా మంది హామీ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఆ హామీలను నేరవేర్చేందుకు కొందరు రంగంలోకి దిగారు.
- సూర్యాపేట జిల్లా నాగారం సర్పంచి గుంటకండ్ల రామచంద్రారెడ్డి రూ.3.50 లక్షలతో ఎస్సీ కాలనీవాసుల కోసం శుద్ధ జలప్లాంటును ఏర్పాటు చేశారు.
- ఇదే జిల్లా నడిగూడెం మండలం కరివిరాల గ్రామ సర్పంచి మారోజు పార్వతమ్మ ఇప్పటివరకూ రూ.2.10 లక్షల ఖర్చుతో కోతులను పట్టించారు. ఆవాస గ్రామం వెంకట్రాంపురంలో రెండు బోర్లకు మోటార్లు బిగించి ప్రజలకు నీటిని అందిస్తున్నారు.
- కోదాడ మండలం మంగళితండా సర్పంచి ధారవత్ బాబ్జీ ప్యాక్స్ గోదాం నిర్మాణం కోసం రెండు గుంటల భూమిని ఇచ్చారు.
- మహబూబాబాద్ జిల్లా గూడూరు మండలం మర్రిమిట్ట సర్పంచి బానోత్ పున్నంచందర్ గ్రామంలో ఆడబిడ్డ పుడితే ఇస్తానన్న రూ.5వేల ఆర్థిక సాయాన్ని అందిస్తున్నారు. ఎవరైనా చనిపోతే ఆ రోజు ఇంటి ముందు వేసే టెంటు, ఇతర సామగ్రి ఖర్చు భరిస్తానని చెప్పి ఇప్పుడు ఆచరిస్తున్నారు.
- తుంగతుర్తి మండలం అన్నారం సర్పంచి కుంచాల శ్రీనివాస్రెడ్డి ఇచ్చిన హామీ మేరకు జాతీయ రహదారి 365 నుంచి గ్రామానికి వెళ్లే పంచాయతీరాజ్శాఖ రహదారికి 4 కి.మీ. మేర ఇరువైపులా ఉన్న కంప చెట్లు, పిచ్చి మొక్కలను జేసీబీతో తొలగించి, బోరు మోటార్లు బాగు చేయించి కొత్త పైపు లైన్ వేయించి నీటిని అక్కడి గ్రామ వాసులకు అందిస్తున్నారు.
- వరంగల్ జిల్లా ఖానాపురం మండలం ధర్మారావుపేట సర్పంచి మాడ్రాజు వెంకన్న ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మహిళా సంఘ భవన నిర్మాణం కోసం 250 గజాల స్థలాన్ని వారికి అందజేశారు. గ్రామంలోని పైపులైన్ల లీకేజీలపై, ఊరంతటికీ ఉచిత వైఫై కనెక్షన్లపై కమిటీలు వేసి జనవరి 2 నుంచి ఆ పనులు ప్రారంభించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
సొంత డబ్బులతో పనులు : అభివృద్ధి పనులకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం నిధులే ఆధారం. అవి ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉన్నందున హామీలు ఇవ్వకపోయినప్పటికీ ప్రథమ పౌరులు తమ సొంత డబ్బులతోనే ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి రంగంలోకి దిగారు.
- సూర్యాపేట జిల్లా చిల్పకుంట్ల సర్పంచి అంజపల్లి నర్సమ్మ సుమారు రూ.3 లక్షలతో గ్రామం నుంచి మండల కేంద్రానికి వెళ్లే గుంతలరోడ్డుపై 3 కి.మీ. మేర క్రషర్ డస్టు పోయించారు. అలాగే నివాసాల మధ్య ఉన్న కట్టు కాలవను శుభ్రం చేయించి, మంచి పనులు చేస్తున్నారు.
- నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కోడేరు సర్పంచి మహేశ్వర్రెడ్డి ఊర్లో రెండేళ్లుగా మురుగుకాలువల్లో పేరుకుపోయిన పూడిక, రహదారుల వెంట కంప చెట్లను తొలగించే ఏర్పాట్లు చేశారు. కొన్ని వీధుల్లో అండర్ డ్రైనేజీ పనులు కూడా ప్రారంభించారు. ఇప్పటివరకూ సుమారు రూ.10 లక్షలు ఖర్చు చేసి ఈ పనులు ప్రారంభించారు.
- గానుగుబండ సర్పంచి వెంకటమ్మ ఆధ్వర్యంలో గ్రామాల్లో బోర్లకు ఫ్లషింగ్ చేయించారు. పాడైన విద్యుత్తు మోటార్లకు మరమ్మతు చేయించి వినియోగంలోకి తీసుకువచ్చారు.
- తుంగతుర్తి సర్పంచి మల్లెపాక సాయిబాబా గ్రామంలో నాలుగు బోర్లలో మోటార్లు వేయించారు. అవసరం ఉన్న చోట పైప్లైన్ వేయించి గ్రామస్థులకు నీటిని సరఫరా చేస్తున్నారు. మరో మూడు బోర్లను అద్దెకు తీసుకుని నీటిని గ్రామానికి అందిస్తున్నారు.
- ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలం కాటాపురం సర్పంచి మోహన్రావు తాగునీటి పైపులైన్కు, తాడ్వాయి సర్పంచి కొట్టెం ప్రవళిక రహదారి మరమ్మతులు చేయించారు.
- నూతనకల్ మండలం బక్కహేమళ్లతండా సర్పంచి గుగులోతు కృష్ణ బోరు వేయించి నీటిని సరఫరా చేస్తున్నారు. నూతనకల్ సర్పంచి మల్లికార్జున్ దేవాలయం సమీపంలో పైపు లైన్ ఏర్పాటు చేశారు.
- వరంగల్ జిల్లాలోని ధర్మారావుపేటలో తన 250 గజాల స్థలం పత్రాలను మహిళా సంఘ సభ్యులకు సర్పంచి మాడ్రాజు వెంకన్న ఇచ్చారు.
