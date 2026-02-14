ETV Bharat / state

Municipal Results : ఛైర్‌పర్సన్లు, మేయర్ల ఎన్నిక ఎలా ఉంటుంది? - సమాన ఓట్లు వస్తే ఏం చేస్తారు?

Municipal Results: ప్రమాణస్వీకారం తర్వాత మున్సిపల్ ఛైర్‌పర్సన్లు, మేయర్ల ఎన్నిక -ఏకగ్రీవం కాని చోట చేయి ఎత్తే విధానం ద్వారా ఎన్నిక - ఎక్స్‌ అఫీషియో సభ్యులుగా నమోదు చేసుకునేందుకు మధ్యాహ్నం వరకు అవకాశం

Telangana Municipal Elections 2026
Telangana Municipal Elections 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 14, 2026 at 10:36 AM IST

Updated : February 14, 2026 at 10:45 AM IST

Choose ETV Bharat

Telangana Municipal Elections 2026 : పురపోరులో విజేతలైన కొత్త కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లు ఎల్లుండి (సోమవారం) ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత మున్సిపల్ ఛైర్‌పర్సన్లు, వైస్‌ ఛైర్‌పర్సన్లు, కార్పొరేషన్ల మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్ల ఎన్నిక జరగనుంది. ఏకగ్రీవం కాని చోట చేయి ఎత్తే విధానం ద్వారా ఎన్నిక జరగనుంది. ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎంపీలు ఎక్స్‌ అఫీషియో సభ్యులుగా ఇవాళ మధ్యాహ్నం వరకు నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఛైర్‌పర్సన్లు, మేయర్ల ఎన్నిక ఎలా ఉంటుంది? కోరం అంటే ఏంటి? సమాన ఓట్లు వస్తే ఏం చేస్తారు. తదితర అంశాల్ని ఈ కథనంలో చూద్దాం.

ఛైర్​పర్సన్లు, మేయర్ల ఎన్నిక ప్రక్రియ ప్రారంభం : కొత్తగా పట్టణాల్లో కౌన్సిలర్లు, నగరాల్లో కార్పొరేటర్లు వచ్చారు. ఇక మున్సిపల్ ఛైర్‌పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్‌పర్సన్లు, కార్పొరేషన్ మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్ల ఎన్నిక జరగాల్సి ఉంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 116 మున్సిపాలిటీల్లో 2,594 మంది కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేషన్లలో 414 మంది కార్పొరేటర్లుగా గెలిచారు. వీరు 16న ఉదయం 11 గంటలకు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు. ప్రమాణ స్వీకారం ముగిసిన తర్వాత మధ్యాహ్నం పన్నెండున్నర గంటలకు మున్సిపల్ ఛైర్‌పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్‌పర్సన్లు, కార్పొరేషన్ మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్ల ఎన్నిక ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది.

పరోక్ష ఎన్నిక ప్రక్రియపై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం విధివిధానాలను వెల్లడించింది. ఎన్నిక నిర్వహించడానికి మొత్తం కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లలో కనీసం సగం మంది ఉంటేనే కోరంగా పరిగణిస్తారు. ఒకవేళ కోరం లేకపోతే ఛైర్ పర్సన్, మేయర్ ఎన్నిక మరుసటి రోజుకు వాయిదా వేస్తారు. ఆ రోజు కూడా కోరం లేకపోతే రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి నివేదిస్తారు. ఆ తర్వాత మరో రోజును ఖరారు చేసి, అప్పుడు కోరం లేకపోయినప్పటికీ ఎన్నిక నిర్వహిస్తారు.

ఎలా ఎన్నుకుంటారంటే? : రిజర్వేషన్ల ప్రకారం ఛైర్‌పర్సన్‌లు, మేయర్‌లను ఎన్నుకుంటారు. వైస్ ఛైర్‌పర్సన్‌, డిప్యూటీ మేయర్లకు రిజర్వేషన్లు వర్తించవు. మున్సిపల్ ఛైర్‌పర్సన్లు, వైస్ ఛైర్‌పర్సన్లు, కార్పొరేషన్ మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్ల ఎన్నిక కోసం ఒకరే పోటీలో ఉంటే ఏకగ్రీవంగా ప్రకటిస్తారు. ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది పోటీలో ఉంటే ఎన్నిక నిర్వహిస్తారు. ముందుగా ఛైర్‌పర్సన్, మేయర్, ఆ తర్వాత వైస్ ఛైర్‌పర్సన్, డిప్యూటీ మేయర్‌ ఎన్నిక నిర్వహిస్తారు. ఒకవేళ ఏదైనా కారణంతో ఛైర్‌పర్సన్, మేయర్ ఎన్నిక నిర్వహించలేకపోతే, వైస్‌ ఛైర్‌పర్సన్, డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నిక కూడా వాయిదా వేస్తారు.

ఎక్స్‌ అఫీషియో సభ్యులకు ఈ రోజే అవకాశం : కౌన్సిలర్లు లేదా కార్పొరేటర్లు చేయి ఎత్తి ఓటు వేయాలి. ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, లోక్‌సభ, రాజ్యసభ సభ్యులకు ఎక్స్‌ అఫీషియో సభ్యులుగా ఓటు హక్కు ఉంటుంది. ఎక్స్‌అఫీషియో సభ్యులుగా నమోదు చేసుకునేందుకు ఇవాళ్టి వరకు అవకాశం ఉంది. ఎమ్మెల్యేలు, లోక్‌సభ సభ్యులు తమ నియోజకవర్గం పరిధిలోని ఏదైనా ఒక మున్సిపాలిటీలో ఎక్స్‌ అఫీషియో సభ్యుడిగా ఉండవచ్చు. ఎమ్మెల్సీలు, రాజ్యసభ సభ్యులు తమకు ఓటు ఉన్న మున్సిపాలిటీ లేదా కార్పొరేషన్‌లో మాత్రమే ఎక్స్‌ అఫీషియో సభ్యుడిగా నమోదు చేసుకొనే అవకాశం ఉంటుంది. కౌన్సిలర్లు లేదా కార్పొరేటర్లతో పాటు ఎక్స్‌అఫీషియో సభ్యులు ఓట్లు వేసిన తర్వాత సమానంగా ఓట్లు ఉన్నట్లయితే లాటరీ ద్వారా విజేతను ప్రకటిస్తారు. ఒక్కో అభ్యర్థి పేరు 5 పేపర్లపై రాసి, అన్నీ కలిపేసి స్థానిక ఎన్నికల అధికారి లాటరీ తీస్తారు. అందులో ఎవరి పేరు వస్తే వారే విజేత.
విప్​ జారీ చేస్తే ఎల్లుండి వరకు అవకాశం : రాజకీయ పార్టీలకు విప్ జారీ చేసే అధికారం ఉంటుంది. కాంగ్రెస్, బీఆర్‌ఎస్, బీజేపీ, సీపీఐ, సీపీఎం, ఎంఐఎం సహా 13 పార్టీలకు విప్ జారీ చేసే అవకాశం ఉంది. విప్ జారీ చేస్తే ఎల్లుండి ఉదయం 11 గంటల్లోపు స్థానిక ఎన్నికల అధికారికి ఆయా పార్టీలు సమాచారం ఇవ్వాలి. పార్టీల అభ్యర్థులుగా గెలిచిన వారు విప్‌ను కచ్చితంగా పాటించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ విప్ ధిక్కరిస్తే ఆ పార్టీ మూడు రోజుల్లోగా కలెక్టర్‌కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అభ్యర్థికి నోటీసులిచ్చి వివరణ కోసం వారం రోజులు గడువు ఇచ్చి ఆ తర్వాత రెండు రోజుల్లో తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఛైర్‌పర్సన్, వైస్ ఛైర్‌పర్సన్, మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్‌ అభ్యర్థికి ఆయా పార్టీలు బీ-ఫారం ఇవ్వాలి. ఎల్లుండి ఉదయం 10 గంటల్లోపు స్థానిక ఎన్నికల అధికారికి బీ-ఫారం ఇవ్వాలి.
