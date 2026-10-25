ఈ 'సారు' పిల్లల కోసమే పుట్టారు! - 'కోటి'కొక్కరే రామకృష్ణాచార్యులు!
వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు విద్యార్థుల హాజరు శాతం పెంచేందుకు ప్రశంసాపత్రంతో పాటు నగదు ప్రోత్సాహం అందిస్తున్నారు. అలాగే సొంత డబ్బు ఖర్చుచేసి పాఠశాలలో మౌలిక సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
Published : October 25, 2026 at 10:49 AM IST
Special Story on Narsampeta Headmaster : ఉపాధ్యాయ వృత్తి అంటే కేవలం పాఠాలు చెప్పి వెళ్లిపోవడం కాదు. భావిభారత పౌరుల జీవితాలను తీర్చిదిద్దే మహోన్నత బాధ్యత అని నిరూపిస్తున్నారు వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు. పాఠశాల అభివృద్ధి కోసం తన సొంత డబ్బులు ఖర్చు చేస్తున్నారు. క్రమం తప్పకుండా పాఠశాలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులకు ప్రత్యేక నగదు ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా విద్యార్థుల ఆహ్లాదం కోసం పాఠశాల రూపురేఖలే మార్చేశారు.
సొంత ఖర్చుతో పాఠశాలలో మౌలిక సదుపాయాలు
వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు రామకృష్ణాచార్యులు. ఈయన టీచర్ కొలువు సాధించి 19 ఏళ్లు అవుతోంది. సర్వీస్ మొత్తంలో జీతం కోసం కాకుండా విద్యార్థుల జీవితాలు మార్చేందుకు అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నారు. వృత్తికే తలమానికంగా, తోటి టీచర్లకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. విద్యార్థుల్లో క్రమశిక్షణ, నిరంతర హాజరు పెంచి, తద్వారా చదువుపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించేలా చేస్తున్నారు. కేవలం హాజరు శాతానికే పరిమితం కాకుండా పాఠశాల మౌలిక వసతుల కల్పనలోనూ రామకృష్ణాచార్యులు ఉదారతను చాటుకుంటున్నారు.
రూ.వేల సొంత ఖర్చుతో పాఠశాలలో ప్రత్యేకంగా బటర్ఫ్లై గార్డెన్ ఏర్పాటు చేసి, వివిధ రకాల పూల మొక్కలను నాటించారు. కార్యాలయ నిర్వహణకు కంప్యూటర్తో పాటు విద్యార్థుల కోసం అదనపు కుర్చీలు, ఫర్నీచర్ సమకూర్చారు. ఆగస్టు నెల నుంచే పదో తరగతి విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేకంగా సాయంత్రం తరగతులు నిర్వహిస్తూ, ఉత్తమ ఫలితాల సాధనకు నిరంతరం శ్రమిస్తున్నారు.
"మా పాఠశాలలో పేద విద్యార్థులు అధికంగా ఉన్నారు. వీరిలో చాలా మంది హాస్టళ్లలో ఉంటారు. అందుకే ఇళ్లకు వెళ్తే ఎక్కువ రోజులు సెలవు పెట్టేవారు. దీంతో చదువుపై ప్రభావం పడుతుందని, వారి హాజరు శాతం పెంచాలని నిర్ణయించాను. అందుకోసం నెల మొత్తం 100 శాతం హాజరైన వారికి ప్రశంసాపత్రంతో పాటు ప్రోత్సాహకంగా రూ.100 ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాను. ఇది మంచి ఫలితాన్నిచ్చింది. నాకు విద్యార్థులతో గడపడం అంటే చాలా ఇష్టమైన వ్యాపకం. అందుకే 19 ఏళ్లుగా ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు." - రామకృష్ణాచార్యులు, నర్సంపేట ప్రధానోపాధ్యాయుడు
3 సార్లు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడిగా అవార్డు
రామకృష్ణాచార్యులు మూడుసార్లు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడి అవార్డు అందుకున్నారు. 19 ఏళ్ల సుదీర్ఘ సర్వీసులో ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోకపోవడం ఆయన నిబద్ధతకు నిదర్శనం. తమకు ఏ లోటూ లేకుండా కన్న తండ్రిలా చూసుకుంటున్నారని విద్యార్థులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రామకృష్ణాచార్యుల నుంచి ఎన్నో మంచి విషయలు నేర్చుకున్నామని ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు.
"ఈ పాఠశాలకు మా హెడ్మాస్టర్ 2023 సెప్టెంబర్లో వచ్చారు. మొదట్లో విద్యార్థులందరూ రోజూ హాజరయ్యేవారు కాదు. సర్ వచ్చిన తర్వాత స్టూడెంట్స్తో పాటు టీచర్లు కూడా సెలవులు పెట్టడం లేదు. వేరే స్కూళ్లలో జనవరి నుంచి పదో తరగతికి ప్రత్యేక తరగతులు మొదలవుతాయి. కానీ మా ప్రధానోపాధ్యాయులు ఆగస్టులోనే ప్రారంభించారు. మమ్మల్ని కన్నబిడ్డల్లా చూసుకుంటున్నారు. మా కోసం బటర్ఫ్లై పార్కు ఏర్పాటు చేయడం, చెట్లు నాటించడం వంటి ఎన్నో పనులు చేయించారు" - విద్యార్థులు
తమ ప్రధానోపాధ్యాయుడిని చూసి సమయ పాలన ఎలా ఉండాలో నేర్చుకున్నామని తోటి ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు. అలాగే పనులకు తగినట్లు ముందు జాగ్రత్తలు చెప్పడం, భవిష్యత్ విద్యా వ్యవస్థ గురించి కూడా ఆయన నిరంతరం అప్రమత్తం చేస్తుంటారని చెబుతున్నారు. రామకృష్ణాచార్యులు లాంటి ఉపాధ్యాయులుంటే ప్రభుత్వ బడుల రూపురేఖలే మారుతాయని స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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