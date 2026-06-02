నల్లమల అడవుల్లో 'ఎలివేటెడ్ కారిడార్' - వన్యప్రాణుల రక్షణే ధ్యేయంగా సరికొత్త మార్గం!

అనుమతుల కోసం డబ్ల్యూఐఐతో అధ్యయనం -శ్రీశైలం ఘాట్​ రోడ్డులో ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌ - వన్యప్రాణులకు ఎటువంటి హాని కలగకుండా చర్యలు - భారత వన్యప్రాణి సంస్థతో అధ్యాయనాలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 1:55 PM IST

Elevated Corridor In Ghat Road : నల్లమల కొండల నడుమ కొలువై ఉన్న శ్రీశైల మల్లన్న దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులకు, ఘాట్ రోడ్డు ఏకైక దారి. నిరంతరం పెరుగుతున్న భక్తుల రద్దీని తట్టుకుంటూనే, అభయారణ్యంలోని వన్యప్రాణుల మనుగడకు ఎలాంటి ముప్పు వాటిల్లకుండా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒక బృహత్తర ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టాయి. ఇందులో భాగంగా జాతీయ రహదారి-765 (NH-765) పై పెద్దా దోర్నాల నుంచి శ్రీశైలం వరకు ఒక అత్యాధునిక 'ఎలివేటెడ్ కారిడార్' (ఎత్తైన రహదారి) నిర్మించాలని నిర్ణయించారు.

ప్రస్తుత ఆంక్షలు - ఇబ్బందులు :

  • ఘాట్ రోడ్డులో వాహనాల రాకపోకలను ఉదయం 6:00 గంటల నుంచి రాత్రి 9:00 గంటల వరకు మాత్రమే అనుమతిస్తారు.
  • జంతువుల రక్షణ: ఇది నిర్దేశిత వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం (Wildlife Sanctuary) కావడంతో, రాత్రి వేళల్లో అటవీ జంతువుల సంచారానికి ఆటంకం కలగకుండా ఈ ఆంక్షలు అమలులో ఉన్నాయి.
  • భక్తుల అవస్థలు: రోజురోజుకూ ఆలయానికి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. రాత్రి వేళల్లో ప్రయాణించే వెసులుబాటు లేకపోవడంతో యాత్రికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
  • ఎలివేటెడ్ కారిడార్ - పరిష్కారం ద్వంద్వ ప్రయోజనం: వన్యప్రాణులకు గానీ, భక్తులకు గానీ ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండటమే ఈ ప్రాజెక్టు ముఖ్య లక్ష్యం.
  • నిరంతర ప్రయాణం: ఈ ఎత్తైన రహదారి నిర్మాణం పూర్తయితే వన్యప్రాణులు కింద స్వేచ్ఛగా తిరుగుతాయి. భక్తులు పైనుంచి సురక్షితంగా ప్రయాణించవచ్చు.
  • రాత్రి ప్రయాణాలకు వీలు: భవిష్యత్తులో రాత్రి వేళల్లో కూడా భక్తులు శ్రీశైలానికి చేరుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.
  • అనుమతులు - తదుపరి చర్యలు : ఇటువంటి పర్యావరణ సున్నిత ప్రాంతంలో ప్రాజెక్టు చేపట్టడానికి 'జాతీయ వన్యప్రాణి మండలి' (National Board for Wildlife - NBWL) అనుమతి తప్పనిసరి.
  • WII అధ్యయనం: ప్రాజెక్టు సాధ్యాసాధ్యాలపై, పర్యావరణంపై చూపే ప్రభావంపై సమగ్ర అధ్యయనం నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వాలు 'భారత వన్యప్రాణి సంస్థ' (Wildlife Institute of India - WII) సహాయాన్ని కోరాయి. వారి నివేదిక ఆధారంగా తదుపరి అడుగులు పడనున్నాయి.

వన్యప్రాణులకు ఎటువంటి హాని కలగకుండా : నల్లమల వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల సరిహద్దుల గుండా విస్తరించి ఉంది. ఈ సంరక్షణ కేంద్రం పరిధిలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపున పెద్దా దోర్నాల నుంచి శ్రీశైలం వరకు 41.39 కి.మీ మేర, తెలంగాణ వైపున బ్రహ్మణపల్లి నుంచి శ్రీశైలం జలాశయం వరకు 45.35 కి.మీ మేర రహదారి విస్తరించి ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు విభాగాలను కలుపుతూ మొత్తం 86.74 కి.మీ దూరంతో కూడిన ఒక ఎలివేటెడ్ కారిడార్‌ను నిర్మించడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ఇటువంటి ఎత్తైన వంతెన నిర్మాణానికి చాలా తక్కువ అటవీ భూమి అవసరమవుతుంది, ఎందుకంటే ఈ నిర్మాణం ప్రధానంగా స్తంభాల (Pillars) పై ఆధారపడి ఉంటుంది.

పెద్దా దోర్నాల మార్గంలో ముఖ్యంగా తుమ్మల బైలు ,చిన్నారుట్ల ప్రాంతాలలో పులుల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో వన్యప్రాణుల సంరక్షణకు అవసరమైన చర్యలపై అధ్యయనం నిర్వహించేందుకు ఒక 'భారత వన్యప్రాణి సంస్థ'(WII) బృందం సిద్ధమైంది. ఈ బృందం రూపొందించిన నివేదికను 'జాతీయ వన్యప్రాణి మండలి'కి సమర్పిస్తారు. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా అవసరమైన అనుమతులు వేగంగా లభిస్తాయని జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (NHAI) అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వంతెన నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత వాహనాలు శ్రీశైలం పుణ్యక్షేత్రానికి ఏ సమయంలోనైనా చేరుకునే వెసులుబాటు కలుగుతుంది.

