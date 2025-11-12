డేంజర్ బెల్స్ ఈ బ్లాక్స్పాట్స్ - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎన్ని ఉన్నాయో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!
రోడ్డు ప్రమాదాలకు నిలయంగా బ్లాక్స్పాట్స్ - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 936 బ్లాక్స్పాట్స్ గుర్తింపు - జాతీయ రహదారుల్లోనే ప్రమాదాలు అధికం - రోడ్డు నిర్మాణ లోపాలే ప్రమాదాలకు కారణం
Published : November 12, 2025 at 4:36 PM IST
Special Story on Road Accidents : ప్రమాదాలు! ఈ పేరు వినిపించని రోజంటూ లేదు. రోడ్డెక్కితే చాలు సురక్షితంగా గమ్యం చేరతామా? లేదా అనేది ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది. ఏ వైపు నుంచి మృత్యువు వెంబడిస్తుందో తెలియని దుస్థితి. కారణం రహదారుల అస్తవ్యస్త నిర్మాణం. పొంచిఉన్న ప్రమాద ప్రాంతాలు. దీనికి తోడు అతివేగం సహా ఇంకెన్నో కారణాలు క్షణాల్లో ప్రాణాలను హరిస్తున్నాయి. దీంతో రాష్ట్రంలోని రహదారులు నిత్యం రక్తమోడుతున్నాయి. వాటిల్లో ఎక్కువ ప్రమాదాలు కొన్ని ప్రాంతాల్లోనే చోటుచేసుకుంటున్నాయి. అవే డేంజర్ జోన్లు ఆ డేంజర్ జోన్లే డెత్ స్పాట్లుగా మారుతున్నాయి. మరి ఒకేచోట ఎక్కువ ప్రమాదాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? వాటిని బ్లాక్ స్పాట్స్గా గుర్తించడానికి కారణాలేంటి? రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్ని బ్లాక్ స్పాట్స్ ఉన్నాయి? బ్లాక్స్పాట్లో వాహనదారులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటి?
వివిధ కారణాలతో ప్రమాదాలు : బ్లాక్స్పాట్స్ అంటేనే ప్రమాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్. 3 ఏళ్లలో కనీసం 5 రోడ్డు ప్రమాదాలు లేదా 10 మరణాలు సంభవిస్తే ఆ ప్రాంతాన్ని బ్లాక్ స్పాట్గా గుర్తిస్తారు. దీనికి ఘటనాస్థలి నుంచి 500 మీటర్ల దూరాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. ఇందులో జాతీయ రహదారులు అత్యంత కీలకం. ఇలాంటి ప్రదేశాల్లో స్పీడ్ బ్రేకర్స్, మూలమలుపుల వద్ద హెచ్చరిక బోర్డులు, సిగ్నల్స్ వంటివి లేకపోవడం ప్రమాదాల సంఖ్య, తీవ్రత, మరణాల్ని పెంచుతోంది. ఇక్కడ వాహనదారుల నిర్లక్ష్యం కూడా అంతే ఉంది. సూచికలపై అవగాహన లేకపోవడం, అతివేగం, మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపడం, నియమ నిబంధనలు పాటించకపోవడం వంటివి ప్రమాదాల్ని పెంచుతున్నాయి.
ఎన్హెచ్-65లోనే అత్యధిక ప్రమాదాలు : నిత్యం రోడ్డు ప్రమాదాల్లో వందలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. అందులోనూ ఒక సారి ప్రమాదం జరిగిన చోటే తరచూ ప్రమాదాలు సంభవిస్తుండటం ఆందోళనకరం. ఈ తరహా ప్రమాదాలు జరిగిన ప్రాంతాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 936 ఉన్నాయి. వీటి వల్ల ఏటా వందల మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. రాష్ట్రంలోని రహదారుల విస్తీర్ణంలో జాతీయ రహదారులు 2.1% ఉన్నాయి. వాటిల్లో మూడింట 2వ వంతు బ్లాక్ స్పాట్లు ఉన్నాయి. జాతీయ రహదారుల్లో పుణే-విజయవాడ వయా హైదరాబాద్, సూర్యాపేట మార్గం ఎన్హెచ్-65లోనే అత్యధిక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఇందుకు వాహనదారుల నిర్లక్ష్యం, రోడ్డు నిర్మాణ లోపాలే ప్రధానకారణాలు. ఎన్హెచ్-65లో మొత్తం 17 బ్లాక్స్పాట్లు ఉండగా రాష్ట్రంలో అత్యధిక రహదారి ప్రమాదాలు, మరణాలు సంభవిస్తున్న 10 బ్లాక్స్పాట్లలో 8 బ్లాక్ స్పాట్లు ఎన్హెచ్-65 లోనే ఉన్నాయి.
"రోడ్డు ప్రమాదాల గురించి చాలా వింటున్నాం. 2023లో దేశంలో 1,73,000 మంది మరణించారు. ఇందుకు ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా డ్రైవర్లకు డ్రైవింగ్ సరిగా రాదు. ఇందుకోసం డ్రైవర్ ఎడ్యుకేషన్ కోర్స్ తీసుకోవాలి. క్లాస్లో ట్రాఫిక్ రూల్స్ నేర్పించాలి. అప్పుడే రహదారి భద్రత మెరుగుపడుతోంది."- నరేశ్ రాఘవన్, టాప్ డ్రైవర్ ఇండియా సంస్థ ఎండీ.
112 మంది మృతి : ఎన్హెచ్-65లో సంగారెడ్డి జిల్లా పోతిరెడ్డిపల్లి క్రాస్రోడ్స్, ఇస్నాపూర్ క్రాస్రోడ్స్, పటాన్చెరు బస్టాండ్ రోడ్, కంది క్రాస్రోడ్స్, దురాజ్ పల్లి క్రాస్ రోడ్స్, ముత్తంగి, దిగ్వాల్, స్వీట్హార్ట్ హోటల్ ముత్తంగి ప్రాంతాలను బ్లాక్ స్పాట్స్గా గుర్తించారు. ఈ 8 బ్లాక్ స్పాట్లు ఎన్హెచ్-65 మీదే ఉన్నాయి. ఐతే 2022నుంచి 2024 మధ్య 286 ప్రమాదాలు జరగ్గా 112 మంది ప్రాణాలు ఎన్హెచ్-65 రహదారే బలిగొంది. ఇక టాప్-10 బ్లాక్ స్పాట్లలో ఎన్హెచ్-8లో ఒకటి ఉంది. గుమలాపూర్ క్రాస్రోడ్స్ వద్ద ఈ బ్లాక్ స్పాట్లో 35 ప్రమాదాలు జరగ్గా 13 మంది మృతి చెందారు. ఎన్హెచ్-44లోని మరో బ్లాక్స్పాట్ బాలా నగర్ క్రాస్ రోడ్స్ వద్ద 33 ప్రమాదాలు జరగ్గా 20 మంది మరణించారు.
4% పెరిగిన మరణాల సంఖ్య : 2023తో పోలిస్తే 2024లో ప్రమాదాల సంఖ్య 13%, మరణాలు సంఖ్య 4% పెరిగినట్లు నివేదికల్లో వెల్లడైంది. 2023లో రాష్ట్రంలోని అన్నీ రహదారుల్లో 22,903 ప్రమాదాలు జరగ్గా 7,660 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అదే 2024లో 25,986 ప్రమాదాలు సంభవిస్తే 7,949 మంది మరణించారు. అలాగే 2025 జులై వరకు జరిగిన 16,09 ఘటనల్లో 4,630 మంది మృత్యువాతపడ్డారు.
వేగ నియంత్రికలు లేకపోవడంతో ప్రమాదాలు : ఎన్హెచ్-65 ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోని 33 గ్రామాల మీదుగా కూడా వెళ్తుంది. ఈ జిల్లాలో దాదాపు 180 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉంది. ఐతే ఈ మార్గంలోని 17 ప్రాంతాల్లో అధిక రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ప్రమాదాల నివారణకు చర్యలు చేపట్టినా అది 20 గ్రామాలకే పరిమితమైంది. ఇదిలా ఉంటే ఎన్హెచ్-65ని 4 లేన్ల రహదారిగా విస్తరించి దశాబ్దం దాటింది. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా వాహనాల సంఖ్య పెరగడంతో నిత్యం రద్దీగా ఉంటుంది. దీంతో రోడ్డు విస్తీర్ణం తక్కువగా ఉండడం, ప్రమాద సూచికలు, వేగ నియంత్రికలు లేకపోవడంతో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు.
ఆర్ఓబీ నిర్మించాలని కోరిన స్థానికులు : దేశంలో ప్రధాన జాతీయ రహదారి ఎన్హెచ్-44. తెలంగాణలో ఇది సుమారు 533 కిమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉంది. ఐతే 4 లేన్లుగా ఉన్న ఈ మార్గం నిత్యం రద్దీగా ఉంటోంది. మెదక్ జిల్లాలోని వల్లూరు సమీపంలోని ఈ రహదారి ప్రమాదాలకు నిలయంగా మారింది. ఇక్కడ గతంలో జరిగిన ఒకే ప్రమాదంలో 29 మంది మృతిచెందారు. 2006 నుంచి ఇప్పటి వరకు కేవలం వల్లూరుకు చెందిన వారే 12 మంది రోడ్డు ప్రమాదాలకు గురయ్యారు. మొత్తంగా వల్లూరు ప్రాంతంలోనే గడిచిన 3 దశాబ్దాల్లో సుమారు 150 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరికొందరు క్షతగాత్రులు అయ్యారు. హైదరాబాద్ నుంచి నిజామాబాద్ వెళ్లే మార్గంలో హాల్దీవాగు బ్రడ్జి, చేగుంట బైపాస్ సర్కిల్, నార్సింగి ప్రాంతాల్లో కూడా ప్రమాదాలు అధికమే. ఆర్ఓబీ నిర్మించాలని అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులకు విన్నవించినా ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదని స్థానికులు వాపోతున్నారు.
ప్రమాదాలు తీవ్రత ఎక్కువ : హైదరాబాద్ శివారు గండి మైసమ్మ చౌరస్తా నుంచి మెదక్ వరకు 63 కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్న జాతీయ రహదారి 765-డీ కూడా ప్రమాదాలకు కేంద్రంగా మారింది. పట్టణాలు, గ్రామాలు మినహా మిగతా దారంతా 2 లేన్లు మాత్రమే ఉంది. మూలమలుపులు, అతివేగం, డీవైడర్ల లేమితో తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. బాలానగర్ నుంచి నర్సాపూర్ మార్గంలో ప్రమాదాలు తీవ్రత ఎక్కువే. నర్సాపూర్ మండలంలోని చిన్న చింతకుంట, పెద్ద చింతకుంట, కౌడిపల్లి మండలంలోని పలు ప్రాంతాలు డేంజర్ స్పాట్లుగా మారాయి. సంగారెడ్డి జిల్లా మీదుగా వెళ్లే నాందేడ్ జాతీయ రహదారి 161పై తరచూ రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. వాహనదారులు రాంగ్ రూట్లో వెళ్లడం, రోడ్డు క్రాస్ చేసేటప్పుడు ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు.
"విజయవాడ హైదరాబాద్కు మధ్యలో చిట్యాల ఉంది. భువనగిరి, వరంగల్ వెళ్లే రహదారి మధ్యలో కూడా ఉంది. దీంతో రద్దీ తీవ్రంగా ఉంటుంది. రోడ్డు విస్తరణ పనులు జరుగుతున్న సందర్భంగా బ్రిడ్జి పూర్తి చేస్తే ప్రజలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వం వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి."- వాహనదారుడు
అసంపూర్తి పనులే అసలు సమస్య : రోడ్డు ప్రమాదాలు అధికం అవుతుండడం వాహనదారుల నిర్లక్ష్యమే కాదు. రోడ్డు నిర్వహణ అధికారులు, కాంట్రాక్టర్లు, ప్రభుత్వాల వైఫల్యం కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. పదేపదే ఒకేచోట ప్రమాదాలు జరుగుతున్న తగిన చర్యలు తీసుకోకపోవడం ఫలితంగా ఎంతో మంది అమాయకులు ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు. భారీ వాహనాలు, బస్సులు, కార్లు మితిమీరిన వేగంతో డ్రైవింగ్ చేయడం, రోడ్డు నిబంధనలు పాటించకపోవడం వంటి మరెన్నో కారణాలు ప్రమాదాలను మరింత తీవ్రం చేస్తున్నాయి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే రోడ్డు విస్తరణ పేరిట ఏళ్లకేళ్లు అభివృద్ధి పనులు నత్తనడకన సాగుతుంటాయి. ఇటువంటి ప్రదేశాల్లో రోడ్డు డైవర్షన్ బోర్డులు ఏర్పాటు చేయకపోవడం వంటివి రోడ్డు ప్రమాదాలను మరింత పెంచుతున్నాయి. ఇలా అసంపూర్తి పనుల వల్ల ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు. రోడ్డు క్రాస్ చేసే సమయంలో సరైన సిగ్నల్స్ లేకపోవడం, రద్దీ ప్రాంతాల్లో పైవంతెనలు నిర్మించకపోవడంతో ప్రమాదాలు ఎక్కువ అవుతున్నాయని రహదారి భద్రత నిపుణులు చెబుతున్నారు.
