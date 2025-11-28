ETV Bharat / state

అయ్యప్పస్వాములకు శుభవార్త - ఇరుముడితో విమానంలో ప్రయాణానికి అనుమతి

విమానంలో శబరిమల వెళ్లే అయ్యప్పస్వామి భక్తులకు శుభవార్త - ఇరుముడిని తమతో పాటు విమానంలో తీసుకెళ్లేందుకు అనుమతి - ప్రకటన విడుదల చేసిన మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు

Sabarimala with Irumudi
Sabarimala Devotees (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 28, 2025 at 5:04 PM IST

Sabarimala Devotees to fly with Irumudi : విమానంలో శబరిమల వెళ్లే అయ్యప్పస్వామి భక్తులకు పౌరవిమానయాన శాఖ తీపికబురు అందించింది. శబరిమల దర్శనానికి వెళ్లే అయ్యప్ప స్వామి భక్తులు విమాన ప్రయాణం సమయంలో తమ పవిత్ర ఇరుముడిని (కొబ్బరికాయతో సహా) ఇప్పుడు చేతి సామానుగా తమతో పాటు తీసుకెళ్లే విధంగా ప్రత్యేక వెసులుబాటు కల్పిస్తూ కేంద్రప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు.

భక్తుల విశ్వాసాలను పరిగణలోకి తీసుకుని : ఇప్పటివరకు అమలులో ఉన్న భద్రతా నియమావళి ప్రకారం ఇరుముడిని తప్పనిసరిగా చెక్-ఇన్ లగేజీగా పంపాల్సిరావడం వల్ల భక్తులు కొంత అసౌకర్యానికి గురయ్యారని రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు. ఈ సమస్యపై తీవ్రంగా దృష్టి సారించిన ఆయన భక్తుల విశ్వాసాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ, సంబంధిత భద్రతా సంస్థలతో సమన్వయం చేసుకుని, అయ్యప్ప స్వాముల కోసం ప్రత్యేక మినహాయింపు అమలు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించారు.

ఇరుముడిని విమాన క్యాబిన్​లో : ఈ ప్రత్యేక సడలింపు ఈ రోజు (శుక్రవారం) నుంచి జనవరి 20 వరకు దేశవ్యాప్తంగా వర్తిస్తుందని తెలిపారు. ఈ కాలంలో శబరిమల యాత్రకు వెళ్లే భక్తులు, ఎయిర్‌పోర్టు భద్రతా తనిఖీలను పూర్తి చేసిన అనంతరం, తమ ఇరుముడిని చేతి సామానుగా విమాన క్యాబిన్‌లో తమతో పాటు తీసుకెళ్లవచ్చన్నారు.

అయ్యప్పస్వాములు సిబ్బందికి సహకరించాలి : అయితే భక్తులందరూ ఎయిర్‌పోర్టు భద్రతా సిబ్బందికి పూర్తిగా సహకరించి, వారు సూచించిన పలు మార్గదర్శకాలను సమయానికి పాటించాలని రామ్మోహన్ నాయుడు సూచించారు. ఇరుముడి స్క్రీనింగ్, తనిఖీ ప్రక్రియల విషయంలో అధికారుల సూచనలను కచ్చితంగా అనుసరించాలని, శబరిమల యాత్ర పవిత్రతకు ఏమాత్రం భంగం కలగకుండా ఈ సౌకర్యాన్ని సద్వినియోగపర్చుకోవాలని కోరారు.

అన్ని ప్రాంతాల నుంచి శబరిమలకు : అయ్యప్ప స్వామి భక్తుల దీక్ష, భక్తి, ఆచార వ్యవహారాల పట్ల గౌరవంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు. దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి విమాన మార్గం ద్వారా శబరిమల చేరే భక్తులకు ప్రయాణ సౌలభ్యం కల్పిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. భక్తులందరికీ అయ్యప్ప స్వామి ఆశీస్సులతో శాంతి, ఆరోగ్యం, సుఖసమృద్ధులు కలగాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.

41 రోజుల పాటు మండల పూజ : అయ్యప్పమాల వేసుకున్న భక్తుల కోసం శబరిమల ఆలయం ఈ నెల 15న తెరుచుకుంది. ఆలయ తలుపులు తెరవడంతో తీర్థయాత్ర సీజన్ ప్రారంభమైంది. ఆ రోజు నుంచే భక్తులను అయ్యప్పస్వామి దర్శనం కోసం అనుమతిస్తున్నారు. 41 రోజుల పాటు జరిగే మండల పూజను పూజారులు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. మండల పూజ డిసెంబర్ 27న ముగియనుంది. అదే రోజు రాత్రి 10 గంటలకు ఆలయాన్ని మూసివేస్తారు. మళ్లీ డిసెంబర్ 30న మకరవిలక్కు కోసం ఆలయాన్ని తెరుస్తారు. 2026 జనవరి 14న భక్తులకు మకర జ్యోతి దర్శనం ఉంటుంది. అదే నెల 20న శబరిమల ఆలయాన్ని మూసివేస్తారు. అప్పటిలోగా మాలధారులు స్వామివారిని దర్శించుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

