తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మేఘావృతమైన ఆకాశం - హైదరాబాద్కు భారీ వర్ష సూచన
హైదరాబాద్కు నేడు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసిన వాతావరణశాఖ - సోమవారం ఉత్తర తెలంగాణతో పాటు హైదరాబాద్లో భారీ వర్షం - క్యుములోనింబస్ మేఘాల ప్రభావంతో పలుచోట్ల భారీ వర్షం
YELLOW RAIN ALERT FOR HYDERABAD (ETV Bharat)
Published : August 4, 2026 at 11:11 AM IST
Rain Alert for Telangana : నైరుతి రుతుపవనాలు కదులికలు చురుగ్గా ఉన్నాయి. వీటి ప్రభావంతో హైదరాబాద్లో ఇవాళ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశముందని భారత వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. అంతేకాకుండా ఎల్లో అలర్ట్ కూడా జారీ చేసింది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుందని, అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది. క్యూములోనింబస్ మేఘాల ప్రభావంతో సోమవారం ఉత్తర తెలంగాణతో పాటు హైదరాబాద్లో కుండపోత వర్షం కురిసింది. కామారెడ్డిలో అత్యధికంగా 18.2 సెంటీ మీటర్లు, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి వంటి జిల్లాల్లో భారీ వర్షపాతం నమోదైనట్టు అధికారులు ప్రకటించారు.