ఇవాళ, రేపు వడగండ్ల వర్షం కురిసే అవకాశం - ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ
ఇవాళ, రేపు ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వడగండ్ల వర్షం కురిసే అవకాశం - రేపు కామారెడ్డి, సంగారెడ్డి, మెదక్, వికారాబాద్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు - రాత్రివేళల్లో ఉక్కపోత వాతావరణం ఉంటుందన్న వాతావరణ శాఖ
Telangana Weather Report (ETV Bharat)
Published : March 31, 2026 at 2:58 PM IST
Telangana Weather Report : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇవాళ, రేపు ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వడగండ్ల వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఇవాళ ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, సంగారెడ్డి, మెదక్, సిద్దిపేట జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు, రేపు కామారెడ్డి, సంగారెడ్డి, మెదక్, వికారాబాద్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఇవాళ, రేపు హైదరాబాద్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందన్న వాతావరణ శాఖ రాత్రి వేళల్లో ఉక్కపోత వాతావరణం ఉంటుందని పేర్కొంది.