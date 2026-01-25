ETV Bharat / state

సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతరకు పోటెత్తిన భక్తులు - జన సంద్రంగా మేడారం

ఆదివారం సెలవు కావడంతో భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు - సమ్మక్క, సారలమ్మ, గోవిందరాజు, పగిడిద్దరాజు గద్దెలకు తాళాలు వేసిన అధికారులు - గద్దెల బయట నుంచే మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్న భక్తులు

MEDARAM SAMMAKKA SARALAMMA JATARA
MEDARAM SAMMAKKA SARALAMMA JATARA (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 25, 2026 at 6:32 PM IST

Huge Rush in Medaram MahaJathara : మేడారం మహాజాతరకు భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. ఈ నెల 28 నుంచి జాతర ఘనంగా ప్రారంభం అవుతుండటంతో గద్దెలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఇవాళ ఆదివారం కావడంతో ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలం మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతరకు లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా పక్క రాష్ట్రాల నుంచి ఆర్టీసీ బస్సులు, ప్రైవేట్ వాహనాల్లో భక్తులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు.

జంపన్న వాగులో పుణ్య స్నానాలు ఆచరించి వన దేవతలకు చీర, సారె, పసుపు, కుంకుమలు సమర్పించి బంగారం మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన పార్కింగ్ స్థలంలోనే కాకుండా అడవుల్లో మేకలు, కోళ్లను కోసుకొని చెట్ల కింద విడిది ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. అటవీ ప్రాంతంలో స్వచ్ఛమైన ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదిస్తూ సంతోషంగా కుటుంబాలతో సేద తీరుతున్నారు. భక్తులు బస్సులు, కార్లు, డీసీఎంలు ఇలా ప్రైవేటు వాహనాల్లో ఒకేసారి రావడంతో తాడ్వాయి-మేడారం దారిలో ట్రాఫిక్​ ఏర్పడి నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి.

సమ్మక్క సారలమ్మ గద్దెల వద్ద పోటెత్తిన భక్తులు - జనసంద్రంగా మేడారం (ETV)

నీరు కలుషితం కాకుండా క్లోరినేషన్ : మరో రెండు రోజుల్లో వనదేవతల మహాజాతర వైభవంగా ప్రారంభం కానుంది. జాతరకు ముందే భక్తుల రద్దీ యధావిధిగా కొనసాగుతూనే ఉంది. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు అమ్మవారి గద్దెలను దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. మంత్రి సీతక్క, జిల్లా కలెక్టర్ దివాకర్‌, ఎస్పీ సుధీర్ రాంనాథ్ రేయింబవళ్లు అక్కడే ఉండి ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తున్నారు. క్యూలైన్లలో భక్తులు ఇబ్బందులు పడకుండా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. జాతరకు వచ్చే బాలింతలు పిల్లలకు పాలిచ్చేందుకు ప్రత్యేక గదులను ఏర్పాటు చేశారు. జంపన్నవాగు పొడువునా వాటర్‌ ట్యాపులు, మహిళలు దుస్తులు మార్చుకునేందుకు ప్రత్యేక గదులను ఏర్పాటు చేశారు. వాగులో జలాలు కలుషితం కాకుండా నిరంతరం క్లోరినేషన్ చేపడుతున్నారు.

ఇక మేడారంలో తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేసిన ఆర్టీసీ బస్టాండ్‌ను మంత్రి సీతక్కతో కలిసి రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రారంభించారు. మహా జాతరకు భక్తుల రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో 4 వేల స్పెషల్‌ బస్సులను రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచీ నడుపుతున్నట్లు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ తెలిపారు. అవసరాన్ని బట్టి బస్సులు సంఖ్యను పెంచేందుకు రవాణా శాఖ సిద్ధంగా ఉందని వెల్లడించారు. మహాజాతరకు వచ్చే మహిళలు ఉచిత బస్సులను వినియోగించుకోవాలని మంత్రి సీతక్క పిలుపునిచ్చారు. మహాజాతరకు మరో రెండు రోజులే సమయం ఉండడంతో అధికారులు తుది ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమయ్యారు. పారిశుధ్య నిర్వహణ నుంచి నిరంతర నీటి సరఫరా వరకూ ఎక్కడా ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు చేపట్టారు.

మేడారం జాతరలో చిన్నారులు, వృద్ధులు తప్పిపోకుండా పోలీసు శాఖ వినూత్నంగా చేపట్టిన మేడారం 2.0లో భాగంగా టీజీ క్వెస్ట్‌ విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది. కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ఆధారిత డ్రోన్ల వ్యవస్థ సహకారంతో దారి తప్పిపోయిన వారిని గుర్తించి కుటుంబ సభ్యుల చెంతకు చేర్చడం కోసం చిల్డ్రన్‌ ట్రాకింగ్‌ మానిటరింగ్‌ సిస్టమ్‌ (సీటీఎంఎస్‌) రూపొందించారు. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి మేడారం వచ్చే మార్గాల్లోనే రిస్ట్‌ బ్యాండ్‌ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. వాటిలో పిల్లలు, వృద్ధుల పేరు, సంరక్షకుడి పేరు, ఫోన్‌ నంబర్‌ నమోదు చేసుకొని క్యూఆర్‌ కోడ్‌ ముద్రించిన రిస్ట్‌ బ్యాండ్‌ను చేతికి వేస్తున్నారు. జాతరలో తప్పిపోతే దాన్ని స్కాన్‌ చేసి సులువుగా చిరునామా తెలియడంతో కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించే ప్రక్రియ చేపడతారు.

రిస్ట్‌ బ్యాండ్‌ వేసే కేంద్రాలు ఇవే : హనుమకొండలోని హయగ్రీవాచారి మైదానం, వరంగల్, కాజీపేట రైల్వే స్టేషన్లు, ఉప్పల్, హైదరాబాద్‌లోని ఎంజీబీఎస్, కరీంనగర్, పరకాల, పెద్దపల్లి, మంథని, ఏటూరునాగారం, కాటారం బస్టాండ్లు.

భక్తులతో కోలాహలంగా మేడారం జాతర - పిల్లల భద్రత కోసం రిస్ట్ బ్యాండ్‌లు

మేడారం మహాజాతరకు సర్వం సిద్ధం - ఈ రూట్లలో వెళితే మరింత సులువుగా చేరుకోవచ్చు!

