వారం రోజుల పాటు మేడారం మహా జాతర - ఏ రోజు ఏ పూజలు చేస్తారో తెలుసా?

జాతరకు రెండు వారాల ముందే మేడారంలో పూజలు - పొరపాట్లు జరిగితే మన్నించాలంటూ దేవతలను వేడుకుంటూ ప్రార్థన - జాతర ప్రారంభమైన వారానికి తిరుగువారం పండుగతో ఈ ఉత్సవాలు ముగింపు

Special Prayers at Medaram Jatara 2026
Special Prayers at Medaram Jatara 2026 (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 12, 2026 at 2:08 PM IST

Special Prayers at Medaram Jathara 2026 : ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలంలోని మేడారంలో వన దేవతలు సమ్మక్క, సారలమ్మ మహా జాతర సమీపిస్తోంది. నాలుగు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాలకు ఆరు నెలల కిందటే పూజారులు మూహూర్తం ఖరారు చేశారు. మహా జాతరకు రెండు వారాల ముందే మేడారంలోని సమ్మక్క గుడిలో కన్నెపల్లిలోని సారలమ్మ గుడిలో పూజారులు గోప్యంగా పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఇవి వారం రోజుల పాటు కొనసాగుతాయి.

ఉత్సవాల ప్రారంభం ఇలా : మహా జాతరకు సరిగ్గా రెండు వారాల ముందుగానే అంటే జనవరి 14న గుడిమెలిగే పండుగను నిర్వహిస్తారు. దేవతలకు ధూపదీపాలతో పూజలు చేసి, నైవేద్యాలు సమర్పిస్తారు. జనవరి 21న మండమెలిగే పండుగ నిర్వహించి, మహా జాతరను విజయవంతంగా నిర్వహించే శక్తిని ప్రసాదించాలంటూ పూజారులు దేవతలను ప్రార్థిస్తారు. ఈ రెండు పండుగలతో ఉత్సవాలు మొదలైనట్లు భావిస్తారు.

మహా జాతర ప్రారంభమైన సరిగ్గా వారానికి అంటే ఫిబ్రవరి 4న నిర్వహించే తిరుగువారం పండుగతో ఈ ఉత్సవాలు ముగుస్తాయి. ఇది పూర్తిగా పూజారుల పండుగ. మహా జాతర పూజల విషయంలో పొరపాట్లు జరిగితే మన్నించాలంటూ దేవతలను వేడుకుంటారు. పూజారులందరూ కుటుంబాల సమేతంగా మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. ఆదివాసీలు, గ్రామ పెద్దలు, బంధుమిత్రులకు దేవతల దర్శనం చేయిస్తారు.

ముఖ్యమైన తేదీలు:

  • జనవరి 14 : గుడిమేలిగే పండుగ
  • జనవరి 21 : మండమెలిగే పండుగ
  • జనవరి 27 : మహబూబాబాద్ జిల్లా గంగారం మండలం పూనుగొండ్ల నుంచి పగిడిద్దరాజు మేడారానికి పయనం.
  • అదే రోజు తాడ్వాయి మండలం కన్నెపల్లి నుంచి జంపన్న బయలుదేరి మేడారంలోని గద్దెకు చేరుకుంటారు.
  • జనవరి 28 : కన్నెపల్లి నుంచి సారలమ్మ దేవత, ఏటూరు నాగాగరం మండలం కొండాయి నుంచి గోవిందరాజులు, మహబూబాబాద్ జిల్లా నుంచి బయలుదేరిన పగిడిద్దరాజులు గద్దెకు చేరుకుంటారు.
  • జనవరి 29 : సమ్మక్క దేవత చిలుకలగుట్ట నుంచి బయలుదేరి గద్దెపైకి చేరుకుంటారు.
  • జనవరి 30 : భక్తుల ప్రత్యేక పూజలు, మొక్కులు తీర్చుకోవడం.
  • జనవరి 31 : దేవతల వన ప్రవేశం.
  • ఫిబ్రవరి 4 : తిరుగువారం పండుగ, మహా జాతర ఉత్సవాల ముగింపు.

తెలంగాణ ప్రజల గుండే చప్పుడు : మేడారం సమ్మక్క, సారలమ్మ మహా జాతర ఆదివాసీల ఉత్సవమే కాదని తెలంగాణ ప్రజల గుండే చప్పుడు అని ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టివిక్రమార్క పేర్కొన్నారు. దీన్ని తమ ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావించి ఎన్నడూ లేనంత వైభవంగా నిర్వహించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోందని అన్నారు. మహా జాతర విజయవంతానికి అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పని చేయాలని సూచించారు.ఈ విషయాలనను హరిత హోటల్​లో నిర్వహించిన ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష సమావేశంలో తెలిపారు. ములుగు జిల్లాలోని మేడారంలో నిర్వహించిన ఉన్నతస్థాయి సమీక్షలో మాట్లాడారు.

మహా జాతరకు గత ప్రభుత్వం రూ. 75 కోట్లు నుంచి రూ.100 కోట్లు కేటాయిస్తే తాము గద్దెల ప్రాంగణం పునర్నిర్మాణానికే రూ. 101 కోట్లు, ఇతర ఏర్పాట్లకు రూ.150 కోట్లు మంజూరు చేశాం అన్నారు. రెండు రోజుల్లో మిగిలి ఉన్న నిర్మాణ పనులన్నింటినీ పూర్తి చేసి జాతరకు సిద్ధం చేయాలన్నారు. వైద్య, విద్యుత్తు, పంచాయతీ అధికారులు జాతర పూర్తయ్యేవరకు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. ఈ నెల 18న ముఖ్యమంత్రి మేడారం రానున్న విషయాన్ని ఆయన అధికారుల దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.

సౌకర్యాలపై దృష్టిసారించాలి : మంత్రి శ్రీధర్ బాబు మాట్లాడుతూ గద్దెల ప్రాంగణం వద్ద తొక్కిసలాట ఘటనలు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిస్తామన్నారు. మంత్రి శ్రీనివాస రెడ్డి మాట్లాడుతూ గద్దెల ప్రాంగణం, క్యూలైన్లకు సంబంధించిన పనులు త్వరిగతగతిన పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మంత్రి సీతక్క మాట్లాడుతూ సెలవు దినాల్లో దేవతల దర్శనానికి భక్తులు లక్షల్లో వస్తున్నారని, సౌకర్యాలపై అధికారుల దృష్టిసారించాలన్నారు. ఈ సమావేశంలో ఆర్థికశాఖ కార్యదర్శి సందీప్​కుమార్​ సుల్తానియా, దేవాదాయశాఖ కమిషనర్ హరీశ్​​, ములుగు కలెక్టర్ టీఎస్​ దివాకర, ఎస్పీ సుధీర్ రామ్​నాథ్​ కేకన్​, ఏటూరునాగారం ఐటీడీఏ పీవో చిత్రామిశ్రా, అదనపు కలెక్టర్లు మహేందర్​జీ, సంపత్​రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

మేడారం జాతర తేదీలు
MADARAM JATARA TELANGANA
SPECIAL PRAYERS AT MEDARAM
SAMMAKKA SARAKKA JATARA 2026
MEDARAM JATARA 2026

