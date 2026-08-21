రోడ్డు పక్కనే నూతి, ఆదమరిస్తే అంతే సంగతి - రహదారి వెంట బావులతో పొంచి ఉన్న ముప్పు
కనిపించని రోడ్డు మలుపు సూచిక బోర్డులు - పొదల మాటున రహదారిని ఆనుకొని ఉంటున్న బావులు - తరచూ అదుపుతప్పి నూతుల్లో పడుతున్న వాహనదారులు - ఇటీవల సిద్దిపేటలో ఒకే కుటుంబంలో నలుగురి మృతి
Published : August 21, 2026 at 4:33 PM IST
Danger Of Wells Along The Roadside : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు ప్రధాన రహదారులపై గుంతలు, సూచిక బోర్డులు లేక ప్రమాదకర మలుపుల వల్ల నిత్యం ఎక్కడో ఓ చోట ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. వీటికి తోడు రహదారిని ఆనుకొని ఉన్న బావులతో మరింత ముప్పు పొంచి ఉంటోంది. చుట్టూ రక్షణ కంచెలు లేని బావులు పొదల చాటున నోరు తెరుచుకొని కాపు కాస్తున్నాయి. వాహనదారులు ఏ మాత్రం అప్రమత్తంగా లేకపోయినా వాటికి బలి కావాల్సిందే! గతంలో ఇలాంటి బావుల్లో పడి పలువురు మరణించిన ఘటనలూ ఎన్నో ఉన్నాయి. రెండు రోజుల కింద సిద్దిపేట జిల్లాలోని దుబ్బాక మండలం అప్పన్నపల్లి గ్రామ శివారులో ఓ కారు అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కనున్న బావిలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు చిన్నారులు సహా దంపతులు మృతి చెందడం అందరినీ కలచివేసింది.
పదిలో మూడింటికే రక్షణ కంచె : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఈ తరహా బావులు కోకొల్లలుగా ఉన్నాయి. పైన కనిపిస్తున్నది మహబూబాబాద్ నుంచి నర్సింహులపేటకు వెళ్లే ప్రధాన రహదారి. రామన్నగూడెం నుంచి ముంగిమడుగు గ్రామాలకు మధ్యలో ఉంది. ఈ ప్రమాదకరమైన బావికి చుట్టూ గోడలు కానీ, రక్షణ కంచెలు గానీ ఏమీ లేవు. ఇలాంటి బావులు ఈ రహదారి వెంట దాదాపు పది వరకు ఉండగా కేవలం మూడింటికి మాత్రమే కంచెలున్నాయి.
పొదలతో కనిపించని బావులు : వరంగల్ నుంచి ఖమ్మం వెళ్లే నేషనల్ హైవేపై దంతాలపల్లి మండలంలో పోలీస్ స్టేషన్కు ఎదురుగా రోడ్డును ఆనుకొని ఓ వ్యవసాయ బావి ఉంది. చుట్టూ రక్షణ లేకపోవడంతో పాటు బావి కనిపించకుండా పొదలతో నిండిపోయింది. వాహనాలు అదుపుతప్పినా, డ్రైవర్ ఆదమరిచినా ప్రాణనష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంది. అలాగే మొగిలిచెర్ల నుంచి కురవికి వెళ్లే రోడ్డు వెడల్పు తక్కువగా ఉంది. పలు చోట్ల ప్రమాదకరంగా మూలమలుపులు ఉన్నాయి. వీటికి తోడు రహదారిని ఆనుకొని అక్కడక్కడ వ్యవసాయ బావులతో ముప్పు పొంచి ఉంది.
ఇటీవల అక్కడక్కడ జరిగిన పలు సంఘనలు
- మహబూబాబాద్ నుంచి డోర్నకల్ వెళ్లే రహదారిపై బలపాల సమీపంలో రెండు వ్యవసాయ బావులు ఉన్నాయి. ఇటీవల పశువులు పోట్లాడుకుంటూ ఓ నూతిలో పడి రెండు మూగజీవులు మృత్యువాతపడ్డాయి.
- కురవి నుంచి తట్టుపల్లి, నేరడను కలిపే రహదారి పక్కన ఒక వ్యవసాయ బావి ఉంది. అక్కడ ఉన్న మూలములుపు కారణంగా ఆ బావి చాలా దగ్గరకు వెళ్తేగానీ కనిపించదు. రాయినిపట్నం క్రాస్రోడ్, తట్టుపల్లి మధ్య ఉన్న రోడ్డు పక్కన కూడా ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన ఓ పాత బావి ఉంది.
- సుమారు ఏడాది కిందట నెల్లికుదురు మండలానికి చెందిన మల్లయ్య అనే రైతు ట్రాక్టర్పై రాత్రిపూట ఇంటికి తిరిగి వెళ్తున్నాడు. ఇనుగుర్తి మండలం చిన్ననాగారం సమీపంలో రహదారి పక్కన ఉన్న వ్యవసాయ బావిలో ట్రాక్టర్ అదుపు తప్పి పడిపోవడంతో అన్నదాత తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు. అయినా ఇప్పటికీ అక్కడ ఎటువంటి భద్రతా చర్యలూ చేపట్టలేదు.
- ముత్యాలమ్మ చెరువు కట్ట వెంబడి ఉన్న రహదారి కోతకు గురై ప్రమాదకరంగా మారింది. ఎదురుగా వాహనం వస్తే తప్పనిసరిగా ఆగాల్సి వస్తోంది. ఒక్క క్షణం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా వాహనం చెరువులో పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
- కురవి నుంచి నల్లెల్లకు వెళ్లే రహదారి పక్కన పూడ్చకుండా వదిలేసిన ఒక పాత బావి ఉంది. ప్రస్తుతం దాన్ని కప్పుకుంటూ చుట్టూ పిచ్చి మొక్కలు పెరిగిపోయాయి.
పాటించాల్సిన భద్రతా చర్యలు :
- రహదారుల పక్కన ఉన్న బావుల వద్ద రేడియంతో హెచ్చరిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేయాలి
- ప్రమాదకరమైన బావుల చుట్టూ కంచెలు, రక్షణ గోడలను నిర్మించాలి
- బావుల చుట్టూ పెరిగిన పొదలను తొలగించి హెచ్చరిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేయాలి
- ప్రమాదకరమైన మలుపుల వద్ద డ్రైవర్లు అతివేగంతో వాహనాలు నడపకూడదు
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