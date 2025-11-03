మేమూ మీలాంటి మనుషులమే - గుర్తింపునకు ఎదురుచూస్తున్న 'గొత్తికోయ'
జనన ధ్రువపత్రాలు లేకపోవడంతో ఆధార్ లేని పరిస్థితి - గర్భిణులను డోలిల్లో మోసుకుని కిలోమీటర్ల కొద్దీ నడవాల్సిన దుస్థితి - కుల ధ్రువపత్రాలు లేకపోవడంతో పదో తరగతి వరకే చదువులు
Published : November 3, 2025 at 5:09 PM IST
Gothi Koya Tribe In Telangana : ఛత్తిస్గఢ్ నుంచి తెలంగాణలోని భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాకు వలస వచ్చిన గొత్తికోయల జీవనం దుర్భరంగా తయారైంది. వారు నివసిస్తున్న ప్రాంతంలో సరైన విద్య, వైద్యం, మౌలిక వసతులు లేకపోవడంతో ఈ ఆదివాసీ తెగ అభివృద్ధికి ఆమడదూరంలో జీవనం సాగిస్తోంది. సుమారు 130 గూడేల్లో 15 వేల మందికిపైగా గొత్తి కోయలు భద్రాద్రి జిల్లా వ్యాప్తంగా జీవనం సాగిస్తున్నారు.
ఇవీ వీరి ప్రధాన సమస్యలు : గొత్తికోయలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యల్లో ఆధార్ ఒకటి. చాలా మందికి జనన ధ్రువపత్రాలు లేకపోవడంతో ఆధార్ అందటం లేదు. దీంతో వారు పాఠశాలల చిరునామాపైనే విద్యాభ్యాసం కొనసాగిస్తున్నారు. కుల ధ్రువపత్రాలు లేకపోవడంతో అతి కొద్దిమంది మాత్రమే పదో తరగతి దాటి చదువుతున్నారు. వీరికి గతంలో ఎస్టీ కుల ధ్రువపత్రాలు జారీ చేసిన అధికారులు, కొన్నేళ్లుగా ఆ ప్రక్రియను నిలిపివేశారు. దీనిపై వారు న్యాయస్థానంలో పోరాటం చేస్తున్నారు. అనేక మందికి ఆధార్ నవీకరణ పెద్ద సమస్యగా మారింది.
మాతాశిశు మరణాలు అధికం : గిరిజన గూడేలకు రోడ్డు సౌకర్యాలు లేకపోవటం మరో ప్రధాన సమస్య. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో కాలిబాటలు, అడవి దారులే దిక్కు. గర్భిణులను డోలిల్లో మోసుకుని కిలోమీటర్ల కొద్దీ నడవాల్సిన దుస్థితి వస్తోంది. అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా గర్భిణులు, బాలింతలకు పౌష్టికాహారం అందించాల్సి ఉన్నా, ముఖ గుర్తింపు హాజరు అనివార్యం కావటం, అటవీ ప్రాంతాల్లో సిగ్నల్ సమస్యతో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. పౌష్టికాహార లోపంతో మాతాశిశు మరణాలు అధికంగా సంభవిస్తున్నాయి. ఎనీమియా, న్యూమోనియాతో ఏటా పదుల సంఖ్యలో పిల్లలు మరణిస్తున్నారు.
ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరైనా నిర్మించుకోలేని స్థితి : ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు నామమాత్రంగానే పని చేస్తున్నాయి. సరైన వైద్యులు, సిబ్బంది లేక గిరిజనులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. స్వచ్ఛంద సంస్థలు అందిస్తున్న వైద్యమే వారికి దిక్కవుతోంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వీరికి ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మంజూరు చేసింది. అయితే అటవీ శాఖ అనుమతులు మంజూరు చేయకపోవటంతో ఇళ్లు నిర్మించుకోలేకపోతున్నట్లు ఈ ఆదివాసీలు చెబుతున్నారు.
"చదువు, వైద్యం తదితర మౌలిక వసతులకు దూరంగా ఉండటంతో బయటి ప్రపంచానికి మేం తెలియకుండా పోతున్నాం. అన్ని రంగాల్లో వెనుకబడి ఉన్నాం. ఎన్నికలప్పుడు ఓట్ల కోసం వచ్చే నాయకులు, ఆ తర్వాత మా సమస్యలను పట్టించుకోకపోవడం బాధాకరం." - వెట్టి భద్రయ్య, రాజీనగర్, బూర్గంపాడు మండలం
మాకూ గుర్తింపు ఇవ్వండి : ఛత్తీస్గఢ్కు తిరిగి వెళ్లే పరిస్థితి లేదని ఇక్కడి గిరిజనులు అంటున్నారు. బతికినంత కాలం ఇక్కడే జీవిస్తామని చెబుతున్నారు. రాష్ట్రంలోని గిరిజనులకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గుర్తింపును తమకూ ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. విద్యుత్తు, రోడ్లు, తాగునీటి సౌకర్యం కల్పించి ప్రతిచోటా పాఠశాల ఏర్పాటు చేస్తే తమ బతుకులు మెరుగుపడతాయని వేడుకుంటున్నారు.
"మేం తిరిగి ఛత్తీస్గఢ్ వెళ్లే పరిస్థితి లేదు. బతికినంత కాలం ఇక్కడే జీవిస్తాం. ఇక్కడి గిరిజనులకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గుర్తింపును మాకూ ఇవ్వాలని కోరుతున్నాం. విద్యుత్తు, రోడ్లు, తాగునీటి సౌకర్యం కల్పించి ప్రతిచోటా పాఠశాల ఏర్పాటు చేస్తే మా బతుకులు మెరుగుపడతాయి." - లక్ష్మణ్, క్రాంతినగర్, లక్ష్మీదేవిపల్లి మండలం
ఈ మాస్కులకు 700 ఏళ్ల చరిత్ర - కేవలం ఆ ప్రాంతాల వారు మాత్రమే ధరిస్తారు!!
రోగిని 5 కి.మీ భుజాలపై మోసిన హెల్త్ సూపర్వైజర్- అధికారి చొరవపై ప్రశంసలు