ఐఐటీ హైదరాబాద్లో ‘విజ్ఞాన భాండాగారం’ - గ్రంథాలయంలో సూర్య కిరణాలు ప్రసరించేలా గదులు
ఐఐటీ హైదరాబాద్ లైబ్రరీలో 50 వేల సాధారణ, 3.50 లక్షల ఇ-పుస్తకాలు - ఇంటర్నెట్తో కూడిన డిజిటల్ గదులు - దిగుడుబావి నమూనాలో ‘నాలెడ్జ్ వెల్’ భవన నిర్మాణం
Published : January 22, 2026 at 3:16 PM IST
Unique Features in Stepwell Library in IITH : పుస్తకాలు మన అభివృద్ధికి ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తాయి. అందుకే వాటిని భద్రపరుచుకోవడం చాలా అవసరం. ఈ పుస్తక జ్ఞానాన్ని భద్రపరచటానికి కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా ఎన్నో గ్రంథాలయాలు కీలకంగా వ్యవహరించాయి. అయితే నేటి తరం పిల్లలకు పుస్తకాలపై శ్రద్ధ చాలా తక్కువ. ఈ మధ్య కాలంలో ఏదైనా విషయాలను తెలుసుకోవాలంటే సెల్ఫోన్, ల్యాప్టాప్, టీవీ వంటి వాటిపైనే ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతున్నారు. కానీ ఈ జనరేషన్లో ఎంతో మంది గ్రంథాలయానికి వెళ్లి చదువుకోడానికి ఇష్ట పడుతున్నారు. కానీ ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ విభాగానికి చెందిన లైబ్రరీలోకి వెళ్తే మళ్లీ బయటకి రావాలని అనిపించదు. అక్కడ అంత విశాలంగా ఉంటుంది. మనకు కావల్సిన అన్ని సదుపాయాలు అక్కడే ఉన్నాయి.
సాంకేతికతకు అద్భుత నిదర్శనంగా : అది కేవలం గ్రంథాలయం కాదు. అత్యాధునిక నిర్మాణ శైలితో కూడిన భవనం ఇది. ఇక్కడ సాంకేతికతకు అద్భుత నిదర్శనం, విద్యాసంస్థలతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో గ్రంథాలయాలంటే 2-3 అంతస్తులతో నిర్మాణాలుంటాయి. అంతేకాదు నిర్దేశించిన గదులలో ర్యాక్లు, బీరువాల్లో పుస్తకాలను అమర్చారు. పాఠకులు చదువుకునేందుకు వీలుగా కుర్చీలు, బెంచీలు అమర్చుతారు. ఈ కందిలోని ఐఐటీ హైదరాబాద్లో మాత్రం జపాన్కు చెందిన టోక్యో యూనివర్సిటీ ప్రోఫెసర్ వై.ఖవాజీ సహకారంతో దిగుడు బావుల నిర్మాణాన్ని పోలిన విధంగా లైబ్రరీని నిర్మించారు.
అంతస్తుల్లో హాళ్లు, దిగుడు బావి మధ్యలో పుస్తకాలు : ఈ గ్రంథాలయంలో దిగుడు బావి మధ్యలో పుస్తకాలు అమర్చారు. చుట్టూ అంతస్తుల వారీగా గదులు ఉండేలా ఈ భవనాన్ని మోడ్రన్ టెక్నాలజీని వినియోగించి నిర్మాణం చేశారు. పుస్తకాల అర చుట్టూ ఉండే అంతస్తుల్లో విద్యార్థులు కూర్చుని చదువుకునేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ భవనం జి+3గా ఉండే ఈ గ్రంథాలయంలో అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు ఇతర పేరొందిన ఐఐటీలతో పాటు విదేశాలలోని విద్యా సంస్థల ప్రతినిధులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్లు నిర్వహించే సాంకేతికత అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాదు ఇ-పుస్తకాలను చదువుకునేందుకు ఇంటర్నెట్తో కూడిన డిజిటల్ రూమ్స్ను సమకూర్చారు. అత్యాధునిక సెమినార్ హాళ్లు ఉన్నాయి.
సూర్య కిరణాలు ప్రసరించేలా : ఈ గ్రంథాలయం దిగుడుబావి నమూనాలో నాలెడ్జ్ వెల్ను ప్రామాణికంగా తీసుకుని ఈ భవనాన్ని నిర్మించారు. బయట సూర్యకిరణాలు అన్ని అంతస్తుల్లోకి ప్రసరింపజేయడం ద్వారా కరెంట్ బిల్లు తగ్గనుంది. అయితే ప్రస్తుతం ఈ లైబ్రరీలో 36 విదేశీ భాషలకు చెందిన 50 వేల సాధారణ పుస్తకాలు, 3.50 లక్షల ఇ-పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఆన్లైన్లో పాఠాలు : ఇక్కడ సీనియర్ అధ్యాపకుల పాఠాలు, చర్చోపచర్చలు రికార్డు చేసి భావి విద్యార్థులకు అందుబాటులో ఉండేలా ఆన్లైన్లో నిక్లిప్తం చేస్తున్నారు. ఇందులో ఉన్న 60 వేలకు పైగా రికార్డింగ్లను విద్యార్థులు ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇంటర్ వరకు మాతృభాషలో చదివిన విద్యార్థులు మొదటి సెమిస్టర్లో ఆయా పాఠాలు వేరువేరు భాషల్లోనే వినే సదుపాయం ఇక్కడ ఉంది.
సర్వం సాంకేతికమయం : బుక్స్ వెతుక్కొనేందుకు ప్రత్యేకంగా కియోస్క్లను ఏర్పాటు చేశారు. విద్యార్థి తన ఐడీ కార్డుతో లాగిన్ అయి కియోస్క్ ద్వారా వారికి కావల్సిన పుస్తకాన్ని సులువుగా వెతుక్కోవచ్చు. ఇక్కడ రాత్రి, పగలు అని తేడా లేకుండా 24 గంటలు తెరిచే పెడతారు.
ఈ లైబ్రరీ నిర్మాణంలో జపాన్కు చెందిన నిర్మాణశైలితో పాటు అత్యాధునిక టెక్నాలజీని వినియోగించారు. సంవత్సరంలో కేవలం 2-3 రోజులు మాత్రమే దీనికి సెలవులు. - మల్లికార్జున్, గ్రంథపాలకుడు, ఐఐటీహెచ్
