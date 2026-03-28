ఫుట్​బాల్​ మ్యాచ్​లో అదరగొట్టిన సీఎం - మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్​గా రేవంత్ రెడ్డి

ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు క్రీడా, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు - మొదటి ఎడిషన్ లెజిస్లేటర్స్ స్పోర్ట్స్‌, కల్చరల్‌ మీట్‌-2026 ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - క్రీడల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న సభ్యులు

The Legislators Sports and Cultural Meet 2026
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 28, 2026 at 9:20 PM IST

The Legislators Sports and Cultural Meet 2026 : తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభ్యులు, శాసనపరిషత్ సభ్యుల క్రీడా పోటీలకు సంబంధించిన మొదటి ఎడిషన్ లెజిస్లేటర్స్ స్పోర్ట్స్, కల్చరల్ మీట్ -2026ను ఎల్బీ స్టేడియంలో ప్రారంభమయ్యాయి. కార్యక్రమాన్ని శాసన పరిషత్ చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి, శాసన సభాపతి గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్​తో కలిసి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి, మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలు, సలహాదారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

మత్తు వదలి మైదానం బాట పట్టాలి : తెలంగాణ ప్రభుత్వం క్రీడలను పోత్సహిస్తోందని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులు చదువుతో పాటు ఆటల్లో కూడా ఆసక్తి పెంచుకోవాలని సూచించారు. సాకర్ సూపర్ స్టార్ మెస్సీని రాష్ట్రానికి పిలిస్తే ప్రతిపక్షాలు విమర్శించాయని పేర్కొన్నారు. యువతను మత్తు వదలి మైదానం బాట పట్టమని సీఎం విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రభుత్వం క్రీడా మైదానాలు అభివృద్ధి చేస్తుందని, క్రీడల్లో రాణించిన వారిని ప్రభుత్వం గౌరవిస్తుందని వెల్లడించారు. బేగంపేట హాకీ స్టేడియాన్ని ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తుందని హామీ ఇచ్చారు.

నెలకొన్న పండుగ వాతావరణం : ఈ సందర్భంగా స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ మాట్లాడారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు తరువాత మొదటి సారిగా శాసనమండలి సభ్యులకు, శాసనసభ్యులకు క్రీడలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరగడం సంతోషకరమని పేర్కొన్నారు. ఎప్పుడు ప్రజా సమస్యలు, రాజకీయాలతో బిజీగా, ఉండే నాయకులు క్రీడలలో, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్​లో పాల్గొనడం ద్వారా ఒత్తిడి తగ్గి రిలాక్స్ అవుతారని అన్నారు. అన్ని పక్షాల సభ్యులు కలిసి ఆడి, పాడడం ద్వారా పండుగ వాతావరణం ఏర్పడుతుందన్నారు. తద్వారా సమాజానికి మంచి సందేశం ఇచ్చిన వాళ్లం అవుతామని వెల్లడించారు.

అందరూ కలిసి మెలిసి ఉండాలి : పాఠశాలలో, కాలేజీలలో చదువుకునే సమయంలో మనం ఆడిన ఆటలలో ఇప్పుడు మరోసారి పాల్గొనాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. యువ శాసనసభ్యులతో పాటుగా వయసుతో సంబంధం లేకుండా అందరూ క్రీడలలో, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొనాలని ఆయన సూచించారు. ఎన్నికల సమయంలో మాత్రమే రాజకీయాలు మిగిలిన సమయంలో అందరూ కలిసి మెలిసి ఉండాలని సూచించారు. రాజకీయ నాయకులకు ప్రత్యేకంగా స్పోర్ట్స్, కల్చరల్ ప్రోగ్రాంను ఏర్పాటు చేసిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి శాసనసభ తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.

మ్యాన్​ ఆఫ్​ది మ్యాచ్​గా సీఎం : కార్యక్రమంలో అనేక క్రీడా కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఫుట్​బాల్​ ఆటలో సీఎం టీమ్ నుంచి నాగార్జునసాగర్ ఎంఎల్ఏ జైవీర్ గోల్ కొట్టారు. స్పీకర్ టీమ్​ను గెలిపించేందుకు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి జట్టు మారారు. ఎంఎల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు క్రీడా స్ఫూర్తిని చాటుకున్నారు. స్పీకర్ టీమ్ కోసం సీఎం గోల్ కొట్టారు. సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఫుట్ బాల్​లో 4 గోల్స్ సాధించి మ్యాన్​ ఆఫ్​ది మ్యాచ్​గా నిలిచినారు. శాసనసభ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ కబడ్డీ పోటీలను ప్రారంభించారు. కబడ్డీలో టీమ్ బీపై టీమ్ ఏ విజయం సాధించింది. స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ శ్రీహరి టీమ్​కు విజయం వరించింది.

"గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న మట్టిలో మాణిక్యాలను వెలికి తీయాలని గ్రామ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు సీఎం కప్​ పోటీలను నిర్వహించాం. విద్యార్థులు క్రీడల్లో ఆసక్తి పెంచుకోండి. వాటిలో రాణించండి. దేశ గుర్తింపును గౌరవాన్ని పెంచండి. మీ భవిష్యత్తును కూడా బాగు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రతిపక్షానికి సంబంధించి కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు క్రీడలను బహిష్కరిస్తున్నామని అన్నారు. వారు ఫామ్​ హౌస్​ పార్టీలపైనే ఆలోచన చేస్తున్నారు. మేము యువతను వాటి నుంచి దూరం చేస్తున్నాం. పబ్బుల్లో విందులకు, ఫామ్​ హౌస్​ పార్టీలకు, డ్రగ్స్​కు, గంజాయికి, మత్తుకు దూరం చేస్తున్నాం. 'మత్తు బాట వదలండి, మైదానాల బాట పట్టండి' అని రాష్ట్రంలోని యువత ఆదర్శంగా ఉంచాలని ఈ క్రీడలను ఏర్పాటు చేశాం" - రేవంత్​ రెడ్డి, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి

