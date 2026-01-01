ETV Bharat / state

రూ.85 వేల కోట్లకు పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు - నీటిపారుదల శాఖ తాజా అంచనా

2015లో రూ.32,250 కోట్లతో పాలమూరు-రంగారెడ్డి పథకాన్ని చేపట్టిన బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వం - 2023లో రూ.55,086 కోట్లకు సవరణ - మరో రూ.29 వేల కోట్లకు పైగా అవసరమంటున్న ప్రాజెక్టు వర్గాలు

Palamuru Rangareddy Project
శ్రీశైలం నుంచి నీటిని ఎత్తిపోసే ప్రాంతం (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 1, 2026 at 4:39 PM IST

Palamuru Rangareddy Project Latest Estimated Cost : ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాలోని పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం తాజా అంచనా ప్రకారం సుమారు రూ.85 వేల కోట్లకు చేరుతుందని నీటిపారుదల శాఖ అంచనా వేసింది. 2015లో ఈ ప్రాజెక్టును రూ.35,250 కోట్ల అంచనాతో చేపట్టారు. 2023లో సవరించిన అంచనా ప్రకారం రూ.55,086 కోట్లకు చేరింది. ఈ రెండు అంచనాల వ్యయం కూడా 2015-16 నాటి ధరల ప్రకారం లెక్కగట్టిందే. దీని ప్రకారమే ఇంతవరకు చేసిన ఖర్చు పోనూ సుమారు రూ.25 వేల కోట్లు ఖర్చు చేయాల్సి ఉండగా ఇంకా మిగిలిన పనులకు తాజా అంచనా వర్తింపజేయడం, పాత పనులకు పెరిగిన ధరలను చెల్లించడం, డిస్ట్రిబ్యూటరీ పనులకు భూసేకరణ ఇలా అన్నీ ఖర్చులు కలిపి మొత్తం వ్యయం రూ.85 వేల కోట్లవుతుందని తాజాగా నీటిపారుదలశాఖ ఓ అంచనాకు వచ్చింది. మిగిలిన పనులను నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేయకపోతే ప్రాజెక్టు వ్యయం రానున్న రోజుల్లో మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.

లిఫ్టుల్లో సగం వరకే పంపులు, మోటార్లు : శ్రీశైలం రిజర్వాయర్‌ నుంచి నీటిని ఎత్తిపోసి కేపీ లక్ష్మిదేవిపల్లి రిజర్వాయర్‌ వరకు పనులు పూర్తి చేసి 12.3 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు నీరందించడం పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు ప్రధాన లక్ష్యం. దీనిలో భాగంగా ప్రధాన పనులను 21 ప్యాకేజీలుగా విభజించారు. ఇందులో లిఫ్టులు, రిజర్వాయర్లు, ప్రధాన కాలువ మార్గంలో వచ్చే సొరంగాలు సైతం ఉన్నాయి. మొత్తం పనులను 21 ప్యాకేజీలుగా విభజించినా, ఉద్దండాపూర్‌ వరకు 18 ప్యాకేజీల పనులకు టెక్నికల్ అనుమతి ఇచ్చి టెండర్లు ఖరారు చేసి పనులు చేపట్టారు. లిఫ్టుల్లో సగం వరకు మాత్రమే పంపులు, మోటార్లను బిగించారు. మిగిలినవి అమర్చాల్సిన అవసరం ఉంది. రిజర్వాయర్లు, ప్రధాన కాలువ పనుల్లో ఎక్కువ భాగమే పూర్తయ్యాయి. 2023 డిసెంబరు వరకు రూ.26,472 కోట్లు ఖర్చు చేయగా, గత రెండేళ్లలో కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం రూ.5,595 కోట్లు కలిపి ఇప్పటివరకు రూ.32,067 కోట్లు వెచ్చించారు.

ఇంకా ప్రారంభం కాని డిస్ట్రిబ్యూటరీల పనులు : 2016లో ఒప్పందం చేసుకున్న ప్యాకేజీల్లోనూ ఇంకా చాలా పనులు చేయాల్సిన ప్రాధాన్యత ఉంది. 18వ ప్యాకేజీలో రూ.2,665.64 కోట్లకు ఒప్పందం జరగ్గా ఇప్పటివరకు చేసిన ఖర్చు రూ.1,527 కోట్లుగానే ఉంది. పలు ప్యాకేజీల్లో 25 శాతం పనులకు ఇంకా ఖర్చు చేయాల్సి ఉంది. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు డిస్ట్రిబ్యూటరీల టెండర్లు ఖరారు చేసినా ఇంకా వాటి పనులు ప్రారంభించలేదు. వీటిని అధికారికంగా అటు రద్దు కూడా చేయలేదు. ఈ పనులన్నీ 2015-16 నాటి ధరల ప్రకారం ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నవే. 2023లో అంచనాలను సవరించినపుడు కూడా ఈ ధరల్లో మార్పు చేయలేదని సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఉద్దండాపూర్‌ నుంచి కేపీ లక్ష్మీదేవిపల్లి వరకు తాజా అంచనాలతో పనులు చేపట్టాల్సి ఉంది. పెరిగిన ధరలు చెల్లించే నిబంధన ఉన్నందున ఈ అదనపు మొత్తమే సుమారు రూ.10 వేల కోట్ల వరకు ఉంటుందని అధికారుల అంచనా.

కేవలం భూసేకరణకే రూ.7 వేల కోట్లు : ఉద్దండాపూర్‌ నుంచి కేపీ లక్ష్మిదేవిపల్లి వరకు ప్రధాన కాలువ పనులు, రిజర్వాయర్‌ నిర్మాణానికి 3,500 ఎకరాలు భూమిని సేకరించాల్సి ఉంటుంది. ఆయకట్టుకు నీటిని సరఫరా చేసే డిస్ట్రిబ్యూటరీలు, వీటి అనుబంధ పనులకు 30 వేల ఎకరాల భూసేకరణ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా భూసేకరణకే రూ.7 వేల కోట్లు అవసరమని నిపుణుల అంచనా. ప్రాజెక్టు వ్యయ అంచనాను రూ.55,086 కోట్లకు సవరించినపుడు భూసేకరణ, పునరావాసానికి రూ.3,100 కోట్లుగా చూపించారు. ఇందులో రూ.1,800 కోట్లు భూమిని సేకరించడానికి, రూ.900 కోట్లు పునరావాసం కల్పించడానికి ఖర్చు చేశారు. అంచనాలో పేర్కొన్న మొత్తంలో రూ.400 కోట్లు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయని 19, 20, 21 ప్యాకేజీలకు, డిస్ట్రిబ్యూటరీల పనులకు అవసరమైన 33,500 ఎకరాల భూమికి ప్రస్తుతమున్న మార్కెట్‌ ధర, రైతుల డిమాండ్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకొని చెల్లించాల్సి ఉంటుందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.

డిస్ట్రిబ్యూటరీలు, కాలువలకు రూ.15 వేల కోట్లు : డిస్ట్రిబ్యూటరీలు, ఉప కాలువలు, పిల్ల కాలువల వ్యయానికి రూ.1,107 కోట్లు ప్రతిపాదించారు. వారబందీ పద్ధతిలో ఆయకట్టుకు నీటిని సరఫరా చేసేలా గతంలో ప్రతిపాదించారని, అది ఆచరణలో ఇప్పుడు సాధ్యం కాదని, తాజా అంచనాల ప్రకారం 12.3 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు నీటిని సరఫరా చేసేలా పూర్తిస్థాయిలో పనులు చేయడానికి రూ.15 వేల కోట్లకు పైగా అవసరం ఉంటుందని, ఈ పనులతో పాటు భూసేకరణ కలిపి రూ.22 వేల కోట్ల వరకు డబ్బు ఖర్చు కావచ్చన్నది తాజా అంచనా అని పాలమూరు ప్రాజెక్టు వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. భూసేకరణ, డిస్ట్రిబ్యూటరీలు, ఉప కాలువలు, పిల్ల కాలువల నిర్మాణం, పెరిగిన ధరల వర్తింపునకు గత అంచనాలో కేటాయించిన మొత్తం మినహాయిస్తే రూ.29 వేల కోట్లకు పైగా అవసరమని, మొత్తమ్మీద ఈ ప్రాజెక్టు తాజా అంచనా వ్యయం సుమారు రూ.85 వేల కోట్లకు చేరిందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.

'పాలమూరు-రంగారెడ్డి'కి మరో రూ.25 వేల కోట్లు అవసరం! - ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యేలోగా మరింత పెరిగే ఛాన్స్

ప్రతిపక్ష పార్టీల వైఖరిని ఎండగట్టాలని నిర్ణయం - వ్యూహా ప్రతివ్యూహాలను సిద్ధం చేసిన సర్కార్

IRRIGATION DEPARTMENT
PALAMURU RANGAREDDY PROJECT
WATER FROM THE SRISAILAM RESERVOIR
పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం
PALAMURU RANGAREDDY PROJECT

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

