మేం చదువుకున్న స్కూల్ను ఆక్రమిస్తానంటే ఊరుకోం - పోరుబాట పట్టిన పూర్వవిద్యార్థులు
Palwancha School Land Misused for Community Hall : ఒకప్పుడు 20ఎకరాల్లో తమకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పిన పాఠశాల రోజురోజుకు తగ్గిపోతుంటే ఆ పూర్వవిద్యార్థుల మనసొప్పలేదు. అందుకే స్కూల్ స్థలం కోసం పోరాటం ప్రారంభించారు.
Published : November 28, 2026 at 3:55 PM IST
ఆ పాఠశాలలో ఒకప్పుడు విశాలమైన ప్రాంగణం ఉండేది. విద్యార్థులు ఆటలు ఆడుతూ పాటలు పాడుతూ ఉల్లాసంగా విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకునేవారు. కాలక్రమైనా ఆ ఆటస్థలం కొంచెం కొంచెంగా ఇతర అవసరాలకు మళ్లింది. ఫలితంగా నాడు 20 ఎకరాలతో విశాలంగా ఉండే పాఠశాల నేడు 3.45 ఎకరాలకే పరిమితమైంది. మిగిలిన స్థలంలోనూ మరిన్ని నిర్మాణాలు చేపట్టేందుకు ప్రతిపాదనలు రావడం పాఠశాల పూర్వ విద్యార్థులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
20 ఎకరాలు కాస్త 3 ఎకరాలకైంది!
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచ పట్టణంలోని బొల్లోరు గూడెం జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల 1963లో ప్రారంభమైంది. అప్పట్లో పాఠశాల అవసరాలకు 20 ఎకరాలతో సువిశాలమైన భూమిని కేటాయించారు. భవిష్యత్తులో తరగతి గదులు, క్రీడా మైదానాలు ఇతర విద్యా అవసరాలకు ఉపయోగపడేలా విశాలమైన ప్రాంగణం ఉండేది. రాను రాను ఆ పాఠశాల భూమిలో టీటీడీ కల్యాణమండపం, షాదీఖానా, బంజారా భవన్, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ వసతి గృహాలు, తాగునీటి ట్యాంకు, మున్సిపల్ పార్కు, గ్రంథాలయం, ఇతర నివాస గృహ నిర్మాణాలు వెలిశాయి. ఫలితంగా 20 ఎకరాలు విస్తీర్ణంతో ఉంటే పాఠశాల ప్రాంగణం క్రమంగా తగ్గుతూ నేడు 3.45 ఎకరాలకు పరిమితమైంది.
''నేను పాల్వంచ జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్లో చదువుకున్న పూర్వ విద్యార్థిని. ఒకప్పుడు పాఠశాలకి 20 ఎకరాల భూమి ఉంది. ప్రభుత్వ పరం గానీ ఇతరత్రా గానీ చాలా భూమిని ఇతర అవసరాల కోసం కల్యాణమండపం, షాదీఖానా, బంజారా భవన్, శివాలయం, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ వసతి గృహాలు కోసం భూమిని దానం చేశారు. ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా ప్రభుత్వ పరంగా ఎవరు యాక్షన్ తీసుకోలేదు. పూర్వ విద్యార్థులందరూ కలిసి ఇక ముందైనా ఆ భూమి పోకుండా ఉండటం కోసం పోరాటం చేస్తున్నాం'' - కిలారు నాగేశ్వరరావు, పూర్వ విద్యార్థి
పాఠశాల భూమి పరిరక్షణ కోసం రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం
తాజాగా కమ్యూనిటీ హాల్, అంగన్వాడీ కేంద్రం నిర్మాణానికి పాఠశాల స్థలం కేటాయింపునకు ప్రతిపాదనలు రావడంతో పూర్వ విద్యార్థులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దశాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన పాఠశాల భూమి పరిరక్షణ కోసం ఇటీవల రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించి కార్యాచరణను రూపొందించుకున్నారు. విద్యాసంస్థ భూమిని ఇతర అవసరాలకు కేటాయించడం వల్ల విద్యార్థులకు ఆటస్థలం లేక ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉందని వాపోతున్నారు.
''ఈ పాఠశాలను 1963లో స్థాపించడం జరిగింది. ఇక్కడ చదివిన అనేక మంది విద్యార్థులు ప్రముఖులుగా, డాక్టర్లు, ఇంజినీర్లు, రాజకీయ నాయకులు అయ్యారు. అలాగే భవిష్యత్తులో కూడా అనేక మందిని డాక్టర్లు, ఇంజినీర్లను తయారు చేయడానికి ఈ స్కూల్ వేదికగా ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ పాఠశాల భూమిని కమిటీ హాల్ పేరు మీదు కొందరు దుర్వినియోగం చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఈ పాఠశాల చరిత్ర చూసైనా ఈ స్థలాన్ని అన్యాక్రాంతం చేయకూడదని పూర్వ విద్యార్థులందరూ కలిసి రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్ నిర్వహించాం. ఈ స్కూల్లో స్థలాన్ని ఇంచు కూడా అన్యక్రాంత కానివ్వద్దని నిర్ణయం తీసుకున్నాం'' - కొండపల్లి శ్రీధర్, పూర్వ విద్యార్థి
ఎంతో మందిని ఉన్నత స్థానాల్లో నిలిపిన పాఠశాల ప్రస్తుతం శిథిలావస్థకు చేరుకొని అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డాగా మారడంపై ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొద్దిరోజుల కిందట జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ను, జిల్లా పరిషత్ సీఈవోను కలిసి వినతి పత్రాలను సమర్పించారు. పాఠశాలలో సరిహద్దులను గుర్తించి హద్దులు ఏర్పాటు చేయాలని పూర్వ విద్యార్థులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు
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