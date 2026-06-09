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కర్నూలులో అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠా గుట్టురట్టు - నలుగురి అరెస్ట్, నగలు స్వాధీనం

మహిళా ప్రయాణికురాలికి నుంచి అపహరించిన సొత్తు స్వాధీనం - నిందితులు హరియాణాకు చెందిన వారిగా గుర్తింపు

Fourth Town Police Arrested Haryana Gang
Fourth Town Police Arrested Haryana Gang (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 11:22 AM IST

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Fourth Town Police Arrested Haryana Gang : సహాయం చేస్తున్నట్లు నటిస్తూ మహిళా ప్రయాణికురాలి నగలు దోచేసిన హరియాణా అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠాను కర్నూలు నాలుగో పట్టణ పోలీసులు చాకచక్యంగా అరెస్టు చేశారు. రైల్వే/ఆర్టీసీ బస్టాండ్లలో అమాయక ప్రయాణికులను లక్ష్యంగా చేసుకుని మోసాలకు పాల్పడుతున్న నలుగురు పాత నేరస్థులను పట్టుకుని, వారి నుంచి భారీగా బంగారు, వెండి ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

అసలేం జరిగిందంటే ? ప్రయాణికులకు సహాయం చేస్తున్నట్లు నటిస్తూ విలువైన సొత్తును దోచుకోవడంలో సిద్ధహస్తులైన సందీప్, సునీల్ కుమార్, రాజేష్, ప్రవీణ్ అనే నలుగురు పాత నేరస్థులు ఒక ముఠాగా ఏర్పడి ఈ దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ ఏడాది మే 14వ తేదీన కర్నూలుకు చెందిన సావిత్రమ్మ అనే మహిళ తన కుమార్తె శ్రీలతతో కలిసి స్థానిక ఆర్టీసీ బస్టాండులో హైదరాబాద్ వెళ్లే బస్సు ఎక్కుతుండగా, ఈ నలుగురు దొంగలు తోటి ప్రయాణికుల్లా నటిస్తూ వారికి సహాయం చేస్తున్నట్లు నటించారు.

ఆ రద్దీని ఆసరాగా చేసుకుని వారి సూట్‌కేస్ జిప్ తీసి, అందులోని ఆరున్నర తులాల బంగారు ఆభరణాలు, 12 తులాల వెండి నగలను అత్యంత చాకచక్యంగా దొంగిలించారు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, సీఐ విక్రమసింహా నేతృత్వంలో బస్టాండ్‌లోని సీసీ కెమెరాల పుటేజీలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి నిందితులను గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి నుంచి దొంగిలించిన పూర్తి సొత్తును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సీఐ వెల్లడించారు. ఈ ముఠాకు నాయకుడిగా వ్యవహరిస్తున్న సందీప్‌పై ఇప్పటికే 30 పాత కేసులు ఉన్నాయని, వీరు తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్, మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విజయవాడ, వైజాగ్, శ్రీకాకుళం వంటి ప్రధాన నగరాల్లో కూడా అనేక చోరీలకు పాల్పడినట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది.

రాష్ట్రంలో మరెన్నో కేసులు: రాష్ట్రంలో వివిధ రకాల ముఠాలతో దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి. కొన్ని రోజుల క్రితం ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో చెడ్డీ గ్యాంగ్ కలకలం రేపింది. అర్ధరాత్రి ఒంగోలు నగరంలో చెడ్డీ గ్యాంగ్ తిరుగుతున్న దృశ్యాలు ఓ ఇంటి సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి. చెడ్డీ గ్యాంగ్ సంచారం వీడియో చూసి స్థానికులు భయాందోళనకు గురైయ్యారు. ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా ఇటీవల వరుస చోరీలు జరుగుతున్నాయి. తాళం వేసిన ఇళ్లే లక్ష్యంగా దొంగలు చెలరేగిపోతున్నారు. అదే సమయంలో రాత్రుళ్లు ఒంగోలు నగరంలో చెడ్డి గ్యాంగ్ సంచారం స్థానికులను ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది. ఒంగోలు నగరంలోని ఇందుర్తి నగర్​లో ఆరుగురు ముఠా సభ్యుల చెడ్డీ గ్యాంగ్ సంచరించింది. చెడ్డీ గ్యాంగ్ తిరుగుతున్న దృశ్యాలు స్థానికంగా ఉన్న ఓ ఇంటి సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి. ఇలాంటి ఘటనలు ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. రాత్రుళ్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ పోలీసులు ప్రజలను హెచ్చరిస్తున్నారు.

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FOURTH TOWN POLICE
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దొంగల ముఠాను పట్టుకున్న పోలీసులు
POLICE ARRESTED HARYANA GANG

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