కీలక సాక్షులుగా విశ్రాంత డీజీపీ, మరో డీజీ! - ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మరో ఆసక్తికర పరిణామం
అభియోగపత్రం దాఖలు చేసేందుకు సిద్దమైన సిట్ - సాక్షులుగా విశ్రాంత డీజీపీ, డీజీని చేర్చేందుకు సిద్ధం - గతంలో వీరిద్దరి వాంగ్మూలాల సేకరణలో జాప్యం - కేసులో నిందితులుగా ముగ్గురు బీఆర్ఎస్ ప్రముఖులు
Published : August 8, 2026 at 8:22 AM IST
Phone Tapping Case Update : రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు దర్యాప్తు తుదిదశకు చేరుకుంది. కేసులో అనుబంధ అభియోగపత్రం దాఖలు చేసేందుకు సిట్ అధికారులు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో ఓ విశ్రాంత డీజీపీతో పాటు డీజీని కీలక సాక్షులుగా చేర్చేందుకు అడుగులు వేస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఇప్పటికే ముగ్గురు బీఆర్ఎస్ ప్రముఖులను కేసులో నిందితులుగా చేర్చాలని సిట్ నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తుండగా, వారిపై అభియోగాలు మోపేందుకు వీరి వాంగ్మూలాలు తప్పనిసరి అని సిట్ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
వారి వాంగ్మూలంతో కేసు మలుపు : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మరో ఆసక్తికరమైన పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కేసులో అనుబంధ అభియోగపత్రం దాఖలు చేసేందుకు సిట్ సిద్దమైన తరుణంలో ఓ విశ్రాంత డీజీపీతో పాటు మరో డీజీని కీలక సాక్షులుగా చేర్చే దిశగా అడుగులు పడుతున్నట్లు తెలిసింది. కోర్టు విచారణ సమయంలో వీరిద్దరి వాంగ్మూలాలే కేసును మలుపు తిప్పే అవకాశంగా భావిస్తున్న సిట్, ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. వీరిలో ఒకరు సుదీర్ఘకాలం డీజీపీగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించి ఉద్యోగ విరమణ పొందగా, మరొకరు ఓ కీలక విభాగానికి అధిపతిగా ఉన్నారని తెలిపింది.
ముగ్గురు ప్రముఖులపై అభియోగాలు మోపేందుకు : గత ప్రభుత్వంలో వీరిద్దరు కీలక బాధ్యతల్లో ఉండటంతో పాటు ప్రధాన నిందితుడు ప్రభాకర్ రావు వీరిద్దరి వైపే వేలెత్తి చూపిస్తున్న నేపథ్యంలోనే సిట్ వీరిని సాక్షులుగా చేర్చడం అవశ్యమని భావిస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఇప్పటికే ముగ్గురు బీఆర్ఎస్ ప్రముఖుల్ని కేసులో నిందితులుగా చేర్చాలని సిట్ నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తుండగా, తాజా పరిణామానికి మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ముగ్గురు ప్రముఖులపై అభియోగాలు మోపేందుకు వీరిద్దరి వాంగ్మూలాలు తప్పనిసరి అని సిట్ భావిస్తున్నట్లు తెలిసింది. వాస్తవానికి ఫోన్ ట్యాపింగ్లో వీరి ప్రమేయం పెద్దగా లేకపోగా, ప్రభాకర్ రావు బృందమే పూర్తిగా నడిపించిందనే విషయం సిట్ గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది.
గత ప్రభుత్వంలో కీలక నేతల నుంచి నేరుగా ప్రభాకర్ రావు బృందానికే ఆదేశాలు అందేవని, అందుకు అనుగుణంగానే ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగిందని సిట్ భావిస్తున్నట్లు తెలిసింది. అందుకే వీరిద్దరి విషయంలో పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు వాంగ్మూలాల సేకరణకు అనుమతించడంలో జాప్యం నెలకొన్నట్లు తెలిసింది. అయితే ప్రభాకర్రావును లీగల్ ఇంటర్ సెప్షన్కు డిజిగ్నేటెడ్ అథారిటీగా నియమించడంలో నిబంధనల ఉల్లంఘన జరిగినట్లు సమాచారం.
ఉన్నతాధికారులు విఫలమయ్యారు : అంతేకాకుండా ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్కు పాల్పడినా, నియంత్రించడంలో ఈ ఇద్దరు ఉన్నతాధికారులు విఫలమయ్యారనే వాదన తెరపైకి వచ్చింది. అప్పటి ప్రభుత్వ పెద్దల నిర్ణయానికి అడ్డు చెప్పలేక వీరిద్దరు మిన్నుకుండి పోవడంతోనే విచ్చలవిడిగా అక్రమ ట్యాపింగ్ చోటు చేసుకుందనే అంశం చర్చకు వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో వీరి వాంగ్మూలాలు నమోదు చేసేందుకు సిట్ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఆయన పదే పదే చెప్పడంతో : సిట్ విచారణ సమయంలో ప్రభాకర్రావు పదే పదే ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలతోనే ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ జరిగిందని చెప్పినట్లు సిట్ పేర్కొంది. ఈ తరుణంలో బీఆర్ఎస్ ముఖ్యుల పాత్రను నిర్ధారించడంలో వీరి వాంగ్మూలాలు కీలకమవుతాయని నిర్ధరణకు వచ్చిన సిట్, అనంతరం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
ఫోన్ అక్రమ ట్యాపింగ్ కేసులో బీఆర్ఎస్ ముఖ్యనేతలు!
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు - అదనపు ఛార్జిషీట్కు సిద్ధమవుతున్న సిట్