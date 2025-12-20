ఉదయం 10 దాటుతున్నా చలి పులి వదలట్లేదు! - మరో 3 రోజులు ఈ గజగజలు తప్పవు
తెలంగాణలో పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు - అడుగు తీసి బయటపెట్టడానికి భయపడుతున్న జనాలు - ఆదివారం 22 జిల్లాలకు, సోమవారం 12 జిల్లాలకు ఆరెంజ్, పసుపు హెచ్చరికలు - సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్లో 6.1 డిగ్రీలు
Published : December 20, 2025 at 10:13 AM IST
Cold is Increasing in Telangana : రాష్ట్రంలో చలి పులి పంజా విసురుతోంది. దీంతో జనాలు గజగజ వణుకుతున్నారు. సాయంత్రం 3 గంటలు దాటిందంటే చాలు ఉష్ణోగ్రతలు అమాంతం పడిపోతున్నాయి. మళ్లీ ఉదయం 10 గంటల వరకూ చలి అలాగే ఉంటుంది. రాత్రిపూట అయితే ఉష్ణోగ్రతలు దారుణంగా పడిపోతున్నాయి. అర్ధరాత్రులు రెండేసి దుప్పట్లు కప్పుకున్నా, చలి ఇరగదీసేస్తుంది. ఈశాన్య భారతం నుంచి వస్తున్న గాలులతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. గురువారం రాత్రి నుంచి శుక్రవారం ఉదయం వరకు అన్ని జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 11.9 డిగ్రీలకు దిగువన నమోదవుతున్నాయి. అడుగు తీసి అడుగు వేయాలంటేనే గడ్డ కట్టేస్తామా అన్నట్లు బయట పరిస్థితులు ఉంటున్నాయి.
పలు జిల్లాల్లో నమోదవుతున్న చలి తీవ్రత : సంగారెడ్డి, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, రంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లోని పలు మండలాల్లో ఏకంగా 6.1 - 6.9 డిగ్రీల మధ్య చలి తీవ్రత ఉంటుంది. 19 జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 10 డిగ్రీలలోపే ఉంటున్నాయి.
- సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్లో 6.1 : సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్ను ఈ ఏడాది చలి వీడటం లేదు. ఇక్కడ 6.1 డిగ్రీలు నమోదు అయింది. ఈ జిల్లాలోని 14 మండలాల్లో తీవ్రత ఎక్కువగానే ఉంది. జహీరాబాద్, మొగ్దుంపల్లి, న్యాలకల్, ఝరాసంగం, కంది, సదాశివపేట, కొండాపూర్, హత్నూర, పటాన్చెరు తదితర మండలాల్లోనూ అదే పరిస్థితి నెలకొంది.
- కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని సిర్పూర్(యు)తో పాటు ఎనిమిది మండలాల్లో తీవ్రమైన చలి ఉంటుంది. తిర్యాణీ, వాంకిడి, కెరమెరి, ఆసిఫాబాద్, జైనూర్, లింగాపూర్లలోనూ అధికంగా ఉంది.
- రంగారెడ్డి జిల్లాలోని 18 మండలాల్లో తీవ్రంగా చలి ఉంది. మొయినాబాద్తో పాటు శేరిలింగంపల్లి, గండిపేట, శంకర్పల్లి, షాబాద్, చేవెళ్ల, మహేశ్వరం, శంషాబాద్, నందిగాం, కొత్తూరు, యాచారం, ఇబ్రహీంపట్నం తదితర మండలాల్లో చలిని వణికించేస్తుంది.
- వికారాబాద్ జిల్లాలోని నవాబ్పేట, మోమిన్పేట, మర్పల్లి, కోటిపల్లి, ధారూర్, పెద్దేముల్, తాండూరు, బంట్వారం తదితర మండలాల్లో చలి ఎక్కువగా ఉంది. దీంతో జనాలు బయటకు రావడానికి వణికిపోతున్నారు.
నేడు, రేపు, ఎల్లుండికి హెచ్చరికలు : రాష్ట్రంలో శని, ఆది, సోమ వారాల్లో చలి తీవ్రత అధికంగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. చలి గాలులు వీస్తాయని చెప్పింది. చాలా చోట్ల 6 డిగ్రీలకు దిగువన కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని తెలిపింది. శనివారం జనగామ మినహా అన్ని జిల్లాలకు, ఆదివారం 22 జిల్లాలకు, సోమవారం 12 జిల్లాలకు ఆరెంజ్, మిగిలిన జిల్లాలకు పసుపు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
రాష్ట్రంలోనే అత్యల్పంగా ఉష్ణోగ్రతలు : గత వారం రోజులుగా మెదక్, సిద్దిపేట కంటే సంగారెడ్డి జిల్లాలో చలి తీవ్రత అధికంగా ఉంది. రాత్రి పూటే కాదు, మిట్ట మధ్యాహ్నమూ ఈదురు గాలులు వీస్తున్నాయి. శుక్రవారం సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్లో రాష్ట్రంలోనే అత్యల్పంగా 6.1 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవ్వడమే దీనికి నిదర్శనం. జహీరాబాద్ డివిజన్లోని అల్గోల్లో 6.4, సిద్దిపేట జిల్లాలోని కుకునూరుపల్లి మండలంలోని తిప్పారంలో 8.6, మెదక్ జిల్లాలో కాగజ్ మద్దూర్లో 8.8, వికారాబాద్ జిల్లా నవాబ్పేటలో 6.9 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి. ఈ ప్రాంతంలో రానున్న మరో మూడు రోజులు చలి తీవ్రత అధికంగా ఉంటుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.
ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :
- వృద్ధులు, పిల్లలు, శ్వాసకోశ వ్యాధుల బాధితులు, హృద్రోగులు, అస్తమా రోగులు చలికి తట్టుకోలేక పోతున్నారు. జలుబు, దగ్గు, ఆయాసంతో ఆసుపత్రుల బాట పడుతున్నారు.
- ప్రజలు ప్రధానంగా రాత్రి వేళల్లో వెచ్చని ఉన్న దుస్తులు ధరించాలి. నిల్వ చేసిన ఆహారాన్ని అసలు తినవద్దు. అనారోగ్యానికి గురైతే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి.
"సాధారణంగా దట్టమైన అడవులు ఉన్న ప్రాంతాల్లో చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. సంగారెడ్డి జిల్లా పరిసర ప్రాంతాల్లో దట్టమైన అడవులు లేనప్పటికీ చలి తీవ్రత రోజు రోజుకూ పెరుగుతోంది. పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి వీచే చలిగాలుల కారణంగానే ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో చలి తీవ్రత పెరిగింది." - డాక్టర్. సురేశ్కుమార్, సహాయ సంచాలకుడు, తెలంగాణ ఉద్యాన వర్సిటీ
చలిపులికి దొర్కకుండా ఉదయం ఇలా వ్యాయామాలు చేయండి!
చలి చంపేస్తోంది భయ్యా! - 28 జిల్లాల్లో 10 డిగ్రీలలోపు కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు