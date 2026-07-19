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పేదరికం పీడించినా పట్టువదలని ప్రయత్నం - ప్రేరణ కలిగిస్తున్న ట్రైనీ డిప్యూటీ కలెక్టర్ నేపథ్యం

స్ఫూర్తి కలిగిస్తున్న గ్రూప్​1 విజేత విలాయత్​ అలీ నేపథ్యం - అద్దె ఇంట్లో ఉంటూ చదివించిన తల్లిదండ్రులు - కలెక్టర్ కావాలన్న లక్ష్యంతో రెండు ఉద్యోగాల నిరాకరణ - సివిల్స్ సాధించేవరకు శ్రమిస్తానంటున్న యువాధికారి

డిప్యూటీ కలెక్టర్ విలాయత్ అలీ స్ఫూర్తి కథనం
Trainee Deputy Collector Vilayat Ali inspiring story (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 19, 2026 at 7:40 PM IST

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Trainee Deputy Collector Vilayat Ali inspiring story : ఆయనదో నిరుపేద కుటుంబం. ఉండటానికీ సొంత గూడు లేదు. తల్లిదండ్రులు వ్యవసాయం చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించారు. అయిదుగురు సంతానంలో ఈయనొక్కడే కుమారుడు కాగా, మిగతా నలుగురు ఆడపిల్లలే. 'చదువు తప్ప మీకు నేను ఇంక ఏమివ్వగలను' అని తండ్రి చెప్పిన మాటలు ఆయనలో బలంగా నాటుకుపోయాయి. అప్పుడప్పుడు గ్రామంలోకి వచ్చి వెళ్లే ఉన్నతాధికారులను చూసి వారిలా తానూ కావాలని తలచాడు. ఎనిమిదో తరగతిలోనే కలెక్టర్ అయిపోవాలని గట్టిగా నిశ్చయించుకున్నాడు.

ఎన్ని ఇబ్బందులెదురైనా ఒక్కో అడుగు తన లక్ష్యం దిశగా ముందుకేస్తూ వచ్చాడు. తొలి ప్రయత్నంలోనే గ్రూప్​ -1 ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యాడు. ప్రస్తుతం మంచిర్యాల జిల్లా డిప్యూటీ కలెక్టర్​గా శిక్షణ పొందుతున్నారా, ఈ యువ అధికారి విలాయత్ అలీ. తన ప్రయాణాన్ని ఇంతటితో ఆపబోనని, సివిల్స్ సాధించి కలెక్టర్​ కావడంతోనే తన కల సాకారమవుతుందని చెబుతున్నారు.

స్కూల్ ఫీజు కోసం వాహనం విక్రయం : విలాయాత్ అలీ హనుమకొండ జిల్లాలోని ఐనవోలు మండలం పున్నేల్ గ్రామానికి చెందినవారు. ఈయన తండ్రి మహబూబ్​ అలీ ఓ సాధారణ రైతు. తల్లి షమీమ్ గృహిణి. తమ పిల్లలను గొప్పగా చదివించాలని జిల్లా కేంద్రంలో అద్దెకుంటూ ప్రైవేట్ స్కూల్​లో చదివించారు. ఈ క్రమంలో ఒకసారి స్కూల్​ ఫీజు చెల్లించలేని పరిస్థితిలో మహబూబ్​ అలీ తన వాహనాన్ని అమ్మేశారు. తమ చదువు కోసం నాన్న పడుతున్న కష్టం చూసిన విలాయత్​ నిత్యం గ్రంథాలయానికి వెళ్లేవాడు. ఇతని కష్టానికి ఫలితంగా పాలిటెక్నిక్​లో అత్యుత్తమ ర్యాంకు వచ్చింది. దీంతో ప్రభుత్వ కళాశాలలో సీటు లభించింది.

ఎన్​ఐటీ సూరత్​లో అవకాశం వచ్చినా : సివిల్స్​కు సన్నద్ధమయ్యేందుకు విలాయత్​ అలీ ఇక్కడి నుంచే తన ప్రయత్నం మొదలు పెట్టారు. పాలిటెక్నిక్ తర్వాత బీటెక్ అర్హత పరీక్షలోనూ ప్రతిభ చాటడంతో టాప్​ కాలేజ్​లో సీటు వచ్చింది. మూడు సంవత్సరాల కాలంలో కాలేజీలోని సివిల్స్​ సర్వీసెస్​ ఆస్పిరెంట్స్ క్లబ్ (సీఎస్ఏసీ)ను సద్వినియోగం చేసుకున్నారు. స్కాలర్​షిప్​తోనే తనకు కావాల్సిన పుస్తకాలు కొనుగోలు చేసేవారు. బీటెక్​ తర్వాత సూరత్​లో ఎన్​ఐటీ చేసేందుకు అవకాశం వచ్చినా కుటుంబ పరిస్థితుల కారణంగా వెళ్లలేకపోయారు. ఈ సమయంలోనే టాటా కన్సల్టెన్సీ​ సర్వీసెస్​ (టీసీఎస్)లో కొలువు సాధించారు.

జాబ్​కు గుడ్​బై చెప్పి మళ్లీ పుస్తకం పట్టి : సాఫ్ట్​వేర్ సంస్థల్లో ఉత్తమ కంపెనీ అయిన టీఎస్​సీలో ఉద్యోగం, మంచి జీతం అయినా విలాయత్​ అలీ ఇంతటితో సంతృప్తి చెందలేదు. తన లక్ష్యానికి ఉద్యోగం అడ్డుగా ఉందని భావించారు. ఇదే విషయం తల్లిదండ్రులతో వివరించారు. కొలువుకు రాజీనామా చేసి, హైదరాబాద్​లోని అశోక్​నగర్​కు తమ మకాం మార్చుకొని పూర్తిగా సివిల్స్​కు సన్నద్ధమయ్యేందుకే సమయాన్ని కేటాయించారు. అదే సమయంలో గ్రూప్​ -1 పరీక్ష కూడా రాశారు. కానీ, రెండు సార్లు పరీక్ష రద్దయింది.

కేటగిరీ పరంగా స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ : అప్పుడే జరుగుతున్న పోలీస్​ రిక్రూట్​మెంట్​లో విలాయత్​ కానిస్టేబుల్​గా ఎంపికయ్యారు. తెల్లారితే శిక్షణకు వెళ్లే ముందురోజు గ్రూప్​ -1 నోటిఫికేషన్​ రిలీజైంది. ఈ క్రమంలో చాలా సందిగ్ధంలో పడిపోయానని ఆయన తెలిపారు. తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడుకొని ఈ ఉద్యోగాన్ని కూడా వదులుకున్నానన్నారు. తన చదువును కొనసాగించి గ్రూప్​ -1 పరీక్ష రాశారు. ఫలితాల్లో 489.5 మార్కులు సాధించడంతో 86వ ర్యాంకు లభించింది. కేటగిరి వారీగా చూస్తే ఫస్ట్​ ర్యాంకును కైవసం చేసుకొని డిప్యూటి కలెక్టర్​గా ఎంపికయ్యారు.

నా విజయం వెనుక మా అమ్మానాన్న, మా స్కూల్​ టీచర్ మధుసూదన్​ల ఎనలేని సహాయం ఉంది. బీటెక్​ చేస్తుండగా రోహిత్, ఇతర స్నేహితులూ ఎంతో సహకరించారు. సివిల్స్​కు కావాల్సిన మెటీరియల్స్, సలహాలను 2017లో జాతీయస్థాయి ఫస్ట్​ ర్యాంక్ సాధించిన అనుదీప్​ దురిశెట్టి ఆన్​లైన్ బ్లాగ్​ ద్వారా తీసుకున్నాను. పలువురు ఐఏఎస్​ అధికారులను ప్రేరణగా తీసుకొని, కోచింగ్ సెంటర్​లకు వెళ్లకుండా సొంతంగా సన్నద్ధమయ్యాను - విలాయాత్ అలీ, ట్రైనీ డిప్యూటీ కలెక్టర్

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