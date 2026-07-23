'ఇందిరమ్మ' రెండో విడత : ఈసారి గుడిసెల్లో నివసిస్తున్న వారికే ఇళ్లు - మరో పది రోజుల్లో మంజూరు!
పూరిళ్లలో నివసిస్తున్న కుటుంబాలపై క్షేత్ర స్థాయిలో సర్వే -43 వేల కుటుంబాలను గుర్తించిన అధికారులు - ఇందిరమ్మ ఇళ్ల రెండో విడతలో వీరికే తొలి కేటాయింపులు - పది రోజుల్లోగా మంజూరు ప్రక్రియ పూర్తి!
Published : July 23, 2026 at 10:52 AM IST
Indiramma Houses First Priority In Second Phase : ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు సంబంధించి రెండో విడతలో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పూరి గుడిసెల్లో నివసిస్తున్న 43 వేల కుటుంబాలకు ఇళ్లను మంజూరు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇటీవల నిర్వహించిన సర్వే, అందిన దరఖాస్తుల ఆధారంగా మొత్తం 82,890 కుటుంబాలు పూరిళ్లలో నివాసం ఉన్నట్లు అధికారుల దృష్టికి వచ్చింది. ఈ సమాచారం ఆధారంగా నిజంగానే అక్కడ పూరిళ్లు ఉన్నాయా? వాటిలోనే పేదలు జీవనం సాగిస్తున్నారా? అని క్షేత్రస్థాయిలో తెలుసుకోవడానికి ఒక సమగ్ర సర్వే నిర్వహించారు.
పది రోజుల్లోపు అర్హులకు ఇళ్ల మంజూరు : క్షేత్రస్థాయిలో చేపట్టిన ఈ సర్వేలో 43 వేల కుటుంబాలు ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు అర్హులుగా అధికారులు గుర్తించారు. వారి జాబితా, వివరాలను ఎంపీడీవోలకు పంపించనున్నారు. అక్కడి నుంచి అవి కలెక్టర్ ఆమోదం కోసం వెళ్తాయి. చివరగా జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి ఆమోదిస్తే పూరిళ్ల నివాసితులకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మంజూరు చేసి, అనుమతి పత్రాన్ని జారీ చేస్తారు. ఈ ప్రక్రియను వారం లేదా పది రోజుల్లో పూర్తి చేయాలని గృహ నిర్మాణ శాఖ ఆశిస్తోంది.
పూరిళ్లలో నివసిస్తున్న ఆయా ప్రాంతాల వివరాలు
- భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో అత్యధికంగా 5,421 కుటుంబాలు పూరి గుడిసెల్లో నివసిస్తున్నట్లు సర్వేలో వెల్లడైంది. జయశంకర్ భూపాలపల్లిలో 3,328 కుటుంబాలు, నల్గొండలో 3,142, మెదక్ జిల్లాలో 2,955 కుటుంబాలు పూరిళ్లలో నివసిస్తున్నాయి.
- కోర్ అర్బన్ రీజియన్ (క్యూర్) ఏరియాను మినహాయించి, రంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలో 318 కుటుంబాలు, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరిలో 58 కుటుంబాలు, గుడిసెల్లో నివసిస్తున్నట్లు సర్వేలో తేలింది.
- కరీంనగర్ జిల్లాలో 359 కుటుంబాలు, తర్వాత జగిత్యాలలో 356 కుటుంబాలు, రాజన్న సిరిసిల్లలో 399 కుటుంబాలు పూరి గుడిసెల్లో జీవనం సాగిస్తున్నాయి.
వారికే మొదటి ప్రాధాన్యత : ప్రస్తుతం రెండవ దశలో క్యూర్ ఏరియాను మినహాయించి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2.50 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్లను పేదలకు అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందులో తొలుత పూరిళ్లలో నివసిస్తున్నట్లు గుర్తించిన పేదలకే మంజూరు పత్రాలు ఇవ్వాలని భావిస్తోంది. వారికి నియోజకవర్గాల వారీగా కేటాయించిన తర్వాత మిగిలిన లబ్ధిదారుల్లో అత్యంత పేదవారిని (ఎల్-1) గుర్తించి, వారికి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కేటాయింపునకు అధికారులు సన్నాహాలు చేయనున్నారు.
షీర్ వాల్ టెక్నాలజీ వినియోగించేలా : ప్రస్తుతం ఇళ్లు మంజూరైన లబ్ధిదారుడు దశల వారీగా ఇంటిని కట్టుకుంటే, దానికి అనుగుణంగా బిల్లులు మంజూరు అవుతున్నాయి. అయితే పూరి గుడిసెల్లో నివసించే వారు ముందుగా తమ సొంత డబ్బు వెచ్చించి ఇల్లు నిర్మించుకునేంత స్తోమత ఉండదు. అటువంటి వారికి గృహ నిర్మాణ శాఖే స్వయంగా ఇళ్లు నిర్మించే అంశం పట్ల ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. షీర్ వాల్ టెక్నాలజీ ద్వారా 43 వేల కుటుంబాలకు ఇళ్లు నిర్మిస్తే, వారిపై ఎలాంటి ఆర్థిక భారం ఉండదని అధికారులు చెబుతున్నారు. దీని కోసం అంకుర సంస్థలు, కాంట్రాక్టర్ల సహాయంతో ఈ ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.
గ్రేటర్ మినహా 1.50 లక్షల ఇళ్లు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చేపట్టిన మొదటి విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్లు దాదాపుగా పూర్తి కావొస్తున్నాయి. దీంతో రెండో విడత పంపిణీకి ప్రభుత్వం వేగంగా కార్యాచరణ రూపొందిస్తోంది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 2.50 లక్షల ఇళ్ల మంజూరు కోసం రూ.10,400 కోట్లు కేటాయించాలని తెలంగాణ మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధి (ఓఆర్ఆర్ లోపలి ప్రాంతం) మినహా మిగిలిన 100 నియోజకవర్గాల్లో మొత్తం 1.50 లక్షల ఇళ్లను ఒక్కో సెగ్మెంట్కు 1,500 చొప్పున నిర్మించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.
పూరి గుడిసెలు లేని రాష్ట్రంగా : ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు చేపట్టిన ఇందిరమ్మ ఇళ్లపైనా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఆయా ఇళ్ల నిర్మాణం ప్రారంభించి ఇప్పటికీ గోడలు, స్లాబు దశలోనే నిలిచిపోయిన వాటిని కూడా పూర్తి చేయాలని భావించింది. పునాది పూర్తయి గోడలు, రూఫ్ పడని ఇళ్లకు రూ.3 లక్షలు, గోడలు పూర్తయి స్లాబు దగ్గర నిలిచిపోయిన ఇళ్లకు రూ.2 లక్షల మేరకు సాయం చేస్తామని గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి తెలిపారు.
అర్బన్ ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిందే : మంత్రి పొంగులేటి
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