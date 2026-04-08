అగ్నివీర్ నియామకాల ప్రకటన విడుదల - శాశ్వత ఉద్యోగాలతో పాటు పలు ప్రయోజనాలు
ఇండియన్ ఆర్మీ అగ్నివీర్ నియామకాలకు ప్రకటనలు విడుదల చేసింది - రాత పరీక్షతో పాటు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్లో క్వాలిఫై - ఎంపికైన వారికి శిక్షణతో పాటు నాలుగేళ్లు ఆర్మీలో సేవలు చేసే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 11:29 AM IST
Indian Army Released Notifications For Agniveer: ఇండియన్ ఆర్మీ యువత కోసం కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది. అగ్నివీర్ విభాగాల్లో ఖాళీలు ఉన్న కారణంగా పది, ఇంటర్, డిగ్రీ మాత్రమే కాకుండా, 8వ తరగతి విద్యార్హత కలిగినవారూ పోటీ పడవచ్చని తెలిపింది. దీనికోసం రాత పరీక్షతో పాటు అనేక టెస్టులు నిర్వహించి ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపికైన వారు శిక్షణతో పాటు నాలుగేళ్లు ఆర్మీలో సేవలు అందిస్తారు. తర్వాత వీరిలో 25 శాతం అగ్నివీర్లను పర్మనెంట్ ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకుంటారు. మిగిలిన వారికి సర్టిఫికేట్, ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలు అందజేస్తారు.
పోస్టులు, అర్హతలు: ఈ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే కింద ఇచ్చిన వివరాల ప్రకారం తప్పని సరిగా అర్హతలు ఉండాలి. అవేంటంటే
- అగ్నివీర్ జనరల్ డ్యూటీ: పదో తరగతి, కనీసం 45% మార్కులు, ఎత్తు 166 సెం.మీ.
- అగ్నివీర్ టెక్నికల్: ఇంటర్ ఉత్తీర్ణులు లేదా ఐటీఐ/డిప్లొమా, ఎత్తు 165 సెం.మీ.
- అగ్నివీర్ క్లర్క్/స్టోర్ కీపర్ టెక్నికల్: ఇంటర్ 60% మార్కులు, ఎత్తు 162 సెం.మీ.
- అగ్నివీర్ ట్రేడ్స్మెన్: 8వ తరగతి లేదా 10వ తరగతి (ట్రేడ్ ఆధారంగా), ఎత్తు 166 సెం.మీ.
- సిపాయ్ ఫార్మా: డీఫార్మసీ/బీఫార్మసీ, ఎత్తు 165 సెం.మీ.
- నర్సింగ్ అసిస్టెంట్: ఇంటర్లో 50% మార్కులు, ఎత్తు 165 సెం.మీ.
- విమెన్ మిలటరీ పోలీస్: కేవలం మహిళలకు మాత్రమే, పదో తరగతిలో 45% మార్కులు, ఎత్తు 162 సెం.మీ.
వయసు పరిమితులు: ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు వయసు పరిమితి తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. 17.5 ఏళ్ల నుంచి దాదాపు 25 ఏళ్ల వయసు వరకు తప్పకుండా ఉండి తీరాలి.
- సిపాయ్ ఫార్మా: 19-25 సంవత్సరాలు
- నర్సింగ్ అసిస్టెంట్: 23 సంవత్సరాలు వరకు
- మిగతా పోస్టులు: 17.5 నుంచి 22 సంవత్సరాల మధ్య (జులై 1, 2005 - జులై 1, 2009 మధ్య జన్మించిన వారు).
పరీక్షలు: అగ్నివీర్లో నియామకాలు పొందాలంటే ముందుగా రాత పరీక్షను క్లియర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో 50 నుంచి 100 ప్రశ్నల దాకా ఉంటాయి. అందులో ఏఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయంటే
- ఆన్లైన్ పరీక్ష (తెలుగు లేదా ఇతర భాషల్లో), ప్రశ్నలు: జనరల్ నాలెడ్జ్, సైన్స్, మ్యాథ్స్, రీజనింగ్, కంప్యూటర్ సైన్స్,కంప్యూటర్ సైన్స్, జనరల్ ఇంగ్లిష్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ (పోస్టు ఆధారంగా).
- క్లర్క్/స్టోర్ కీపర్ టెక్నికల్ పోస్టులకు టైప్ పరీక్ష (నిమిషానికి 30 పదాలు).
- బోనస్ మార్కులు: ఎక్స్ సర్వీస్ పిల్లలు (20), క్రీడాకారులు (20), ఎన్సీసీ A(5) B(10) C (20), ఐటీఐ (20), డిప్లొమాలు (30) ఉన్నవారికి.
ఫిజికల్ పరీక్ష: రాత పరీక్ష పూర్తైన తర్వాత ఫిజికల్ పరీక్షలో క్వాలిఫై అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అయితే అందులో ఎలాంటి టెస్టులు నిర్వహిస్తారంటే
- 1.6 కి.మీ. రన్ 5:30 నిమిషాల్లో పూర్తి చేయాలి.
- కనీసం 6 పుల్ అప్స్.
- జిగ్ జాగ్ బ్యాలెన్స్, జంపులు, ఛాతీ విస్తీర్ణం 77 సెం.మీ.
- ఫిజికల్, మెడికల్ పరీక్షలు తప్పనిసరి.
ముఖ్య గమనిక : పరీక్షలు, ఫిజికల్ టెస్టులు తెలంగాణకు సికింద్రాబాద్, ఆంధ్రప్రదేశ్కు గుంటూరు, విశాఖపట్నం కేంద్రాల్లో నిర్వహిస్తారు.
వేతనం, ఇతర ప్రయోజనాలు: రాత పరీక్ష, ఫిజికల్ పరిక్షల్లో పాస్ అయిన వారు నియామకాలకు అర్హులు. వారికి సంబంధించిన వేతనాలు, అలానే ఇతర ప్రయోజనాలు ఎలా ఉన్నాయంటే
- మొదటి సంవత్సరం నెలకు రూ.30,000,రెండో సంవత్సరం రూ.33,000, మూడో సంవత్సరం రూ.36,500, నాలుగో ఏడాది రూ.40,000.
- వేతనం నుంచి 30% కార్పస్ ఫండ్కు జమ.
- నాలుగు సంవత్సరాల సేవకు రూ.10.04 లక్షల సేవానిధి (ప్రభుత్వం + అగ్నివీర్ భాగస్వామ్యం).
- అగ్నివీర్ స్కిల్ సర్టిఫికెట్.
- బ్యాంకుల నుంచి రుణాల ఏర్పాటు.
శాశ్వత ఉద్యోగం: అగ్నివీరులకు ఇందులో నాలుగేళ్లు సర్వీస్ కాలం ఉంటుంది. ఈ కాలం పూర్తి చేసిన వారిలో 25 శాతం మందిని శాశ్వత ఉద్యోగంలోకి ఎంపిక చేసుకుంటారు. మిగిలిన వారికి ఆర్మీ నుంచి కొంత ఆర్థిక సహాయం, ఇతర ప్రయోజనాలు అందుతాయి.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు: ఏప్రిల్ 10 వరకూ స్వీకరిస్తారు.
ఫీజు: రూ.250.
ఆన్లైన్ పరీక్షలు: జూన్ 1 నుంచి జులై 15 వరకు నిర్వహిస్తారు.
వెబ్సైట్: https://joinindianarmy.nic.in/
