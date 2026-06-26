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రాష్ట్రంలో మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం - పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్

రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాల్లో ఇవాళ, రేపు, ఎల్లుండి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న ఐఎండీ - ఆయా జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ - మిగిలిన ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వానలు పడే అవకాశముందని వెల్లడి

తెలంగాణలో వాతావరణ పరిస్థితులు
TELANGANA WEATHER CONDITIONS (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 26, 2026 at 8:32 PM IST

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Weather Report Of Telangana : నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో రాష్ర్టంలో మూడు రోజులు పాటు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురవొచ్చని భారత వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. ఇవాళ, రేపు, ఎల్లుండి పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కూడా కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో ఈ ప్రభావం ఉండనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ సమయంలో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వివరించింది. దీంతో ఆయా ప్రాంతాలకు ఆరెంజ్, ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

ఇవాళ ఈ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు! : ఇవాళ ప్రధానంగా మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్‌, పెద్దపల్లి, జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్‌, వికారాబాద్‌, సంగారెడ్డి, మెదక్‌, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఆయా జిల్లాలకు భారత వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్‌ హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. ఉత్తర తెలంగాణలో రేపు, ఎల్లుండి కొన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు గంటకు 30 నుంచి 40 కి.మీ వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని తెలిపింది.

దంచి కొట్టిన వర్షం : పలు జిల్లాల్లో గురువారం వానలు దంచి కొట్టాయి. అత్యధికంగా నిర్మల్​ జిల్లా నర్సాపూర్​ మండలంలో 5.1 సెంటీమీటర్ల వర్షాపాతం నమోదైంది. యాదాద్రి భువనగిరిలోని రామన్నపేటలో 3.1 సెంటిమీటర్లు, నిజాంసాగర్​ మండలంలోని హసన్​ పల్లిలో 2.7 సెంటిమీటర్ల మేర కురిసింది. సంగారెడ్డి, మెదక్, మహబూబ్​నగర్, నల్గొండ, సిద్దిపేట తదితర జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు కురిశాయి. కాగా, హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో వాన పడింది. మాదాపూర్, మియాపూర్, చార్మినార్, చందానగర్, లింగంపల్లి ప్రాంతాల్లో మోస్తరు జల్లులు కురిశాయి.

రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కురిసే అవకాశం : రేపు ఆదిలాబాద్‌, కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్‌, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్‌, వరంగల్‌, హన్మకొండ, జనగాం, సిద్ధిపేట, యాదాద్రి భువనగిరి, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్‌, మేడ్చల్‌ మల్కాజ్​గిరి, మహబూబ్‌నగర్‌, నాగర్‌ కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఈ జిల్లాలకు ఐఎమ్​డీ ఎల్లో హెచ్చరికలను జారీ చేసింది.

పలు రాష్ట్రాలకు విస్తరిస్తున్న నైరుతి : దేశ వ్యాప్తంగా నైరుతి రుతుపవనాలు చురుకుగా కదిలే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌, తమిళనాడు, కర్ణాటక, కేరళలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. వాతావరణ శాఖ అంచనా ప్రకారం, రానున్న మూడు నుంచి నాలుగు రోజుల్లో మధ్యప్రదేశ్​, గుజరాత్​, ఛత్తీస్​గఢ్​ నుంచి మిగిలిన ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తాయని తెలిపింది. అలాగే క్రమంగా ఝార్ఖండ్‌ మీదుగా బిహార్‌, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌, ఉత్తరాఖండ్‌ రాష్ట్రాల వరకు నైరుతి రుతుపవనాలు విస్తరించే అవకాశముందని అంచనా వేసింది.

ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన : ఈ వర్ష ప్రభావంతో దేశవ్యాప్తంగా కొద్ది మేరకు వర్షాల తీవ్రత పెరగనుంది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రానున్న మూడు రోజుల్లో విస్తారంగా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ ప్రకటించింది. ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు గంటకు 40 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని స్పష్టం చేసింది. అయితే, కర్ణాటకలో బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశముందనీ, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఐఎండీ సూచించింది.

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