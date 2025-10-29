వన భోజనాలకు వేళాయే - బంధుమిత్రులతో కలిసి ఈ ప్రదేశాలు ట్రై చేయండి
ఉద్యానాల్లో కార్తీక మాస సందడి - ప్రకృతి ఒడిలో గడిపేందుకు వన భోజనాలు - ఈ ఏడాది వన భోజనాలకు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు?
Karthika Masam Vanabhojanalu : కార్తీక మాసంలో చేసే వన భోజనాలకు ఓ ప్రాముఖ్యత ఉంది. అసలు కార్తీక మాసమంటే ఉద్యానాల్లో వన భోజనాలు స్నేహితులు, కుటుంబసభ్యులు, బంధుమిత్రులతో కలిసి చెట్ల కింద, ముఖ్యంగా ఉసిరి చెట్ల నీడలో భోజనం చేస్తుంటారు. ఈ ఆచారం ప్రకృతితో మనకున్న బంధాన్ని గుర్తు చేసుకునేలా చేస్తుంది. ఇది కేవలం భోజనం చేయడమే కాకుండా, అందరితో ఉత్సాహంగా గడిపే ఓ మంచి వేడుక.
ప్రతి ఏడాది కార్తీక మాసంలో వన భోజనాలు చేసేందుకు ఎక్కడెక్కడికో వెళ్తుంటారు. మరి హైదరాబాద్, శివారు ప్రాంతాల్లోనూ కొన్ని ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. వారాంతాల్లోనూ ప్రశాంతంగా గడిపేందుకు వెళ్లొచ్చు. అవి ఎక్కడున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఆయుష్ వనం : హైదరాబాద్ నుంచి 23 కి.మీ దూరంలోని బహుదూర్పల్లిలో 50 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఇది విస్తరించి ఉంది. చెట్లు, పచ్చదనంతో ఎంతో ఆహ్లాదకంగా అభివృద్ధి చేశారు.
నందనవనం : నగరం నుంచి 23 కి.మీ దూరంలో వరంగల్ రహదారిపై నారపల్లిలో భాగ్యనగర్ నందనవనం ప్రకృతి ప్రేమికులను ఆహ్వానిస్తోంది.
దూలపల్లి ప్రాంతం : నగరం నుంచి 22 కిలోమీటర్ల దూరంలోని దూలపల్లిలో వందల ఎకరాల్లో ప్రకృతి ప్రసాదించిన అడవులు ఉంటాయి. అక్కడే దూలపల్లి ఫారెస్ట్ అకాడమీ ఉంది. ఆ పక్కనే ఖాళీ ప్రదేశంలో కార్తీకవనం అభివృద్ధి చేశారు. ఆ ప్రదేశానికి వెళ్లి ప్రకృతి ఒడిలో ఆనందంగా గడిపేయొచ్చు.
సంజీవని వనం : నాగార్జున సాగర్ హైవే మార్గంలోని గుర్రంగూడ ప్రాంతంలో ఉంది. వనాల మధ్య భోజనాలు చేయవచ్చు.
హరిణ వనస్థలి : హైదరాబాద్- విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వనస్థలిపురంలో ఈ పార్కు ఉంది. ఇక్కడ జింకలు, ఇతర జంతువులను వీక్షించొచ్చు. కుటుంబంతో కలిసి భోజనాలు చేయవచ్చు. పిల్లలు ఆడుకునేందుకు కూడా ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. ఈ పార్క్కు వీకెండ్లో, కార్తీక మాసంలో ఎక్కువ మంది వచ్చేందుకు ఆసక్తి చూపుతారు.
బొటానికల్ గార్డెన్ : ఈ గార్డెన్ కొండాపుర్లో ఉంది. ఔషధ మొక్కలకు నిలయం. ఇక్కడకు కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు అందరూ కలిసి వెళ్లాలంటే మాత్రం అనుమతి తప్పనిసరి.
సంజీవయ్య పార్కు : హైదరాబాద్లోని సంజీవయ్య పార్కు వన భోజనాలకు వేదికగా నిలుస్తుంది. చుట్టూ ఉన్న ట్యాంక్ బ్యాండ్పై సాయంత్రం సమయంలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా గడపొచ్చు.
మీర్ ఆలం : మొఘల్ కళాత్మకత ఆధారంగా వనాలు అభివృద్ధి చేశారు. అక్కడి నుంచి నెహ్రూ జూ పార్కు వెళ్లొచ్చు.
పంచతత్వ ఉద్యానం : ఈ ఉద్యానం లోయర్ ట్యాంక్బండ్ ఇందిరా పార్కు వద్ద ఉంది. పంచభూతాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని పంచతత్వ థీమ్ ఏర్పాటు చేశారు. నగరవాసులకు అనువుగా ఉంటుంది.
మృగవని జాతీయ జింకల పార్కు : ఓఆర్ఆర్ అప్పా కూడలికి సమీపంలో 1211 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉంది. సోమవారం మినహా మిగతా అన్ని రోజులు తెరచి ఉంటుంది. అక్కడి జంతువులు, చెట్లు కనువిందు చేస్తాయి. అలాగే కండ్లకోయ ఆక్సిజన్ పార్కు, కీసరలోని రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం వనాల వద్ద, శామీర్పేట, మేడ్చల్, గుండ్లపోచంపల్లి ప్రాంతాల్లోని అటవీ ప్రాంతాల్లోనూ వనభోజనాల సందడి ఉంటుంది.
