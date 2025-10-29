ETV Bharat / state

వన భోజనాలకు వేళాయే - బంధుమిత్రులతో కలిసి ఈ ప్రదేశాలు ట్రై చేయండి

ఉద్యానాల్లో కార్తీక మాస సందడి - ప్రకృతి ఒడిలో గడిపేందుకు వన భోజనాలు - ఈ ఏడాది వన భోజనాలకు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు?

Karthika Masam Vanabhojanalu
Karthika Masam Vanabhojanalu (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 29, 2025 at 10:36 AM IST

2 Min Read
Karthika Masam Vanabhojanalu : కార్తీక మాసంలో చేసే వన భోజనాలకు ఓ ప్రాముఖ్యత ఉంది. అసలు కార్తీక మాసమంటే ఉద్యానాల్లో వన భోజనాలు స్నేహితులు, కుటుంబసభ్యులు, బంధుమిత్రులతో కలిసి చెట్ల కింద, ముఖ్యంగా ఉసిరి చెట్ల నీడలో భోజనం చేస్తుంటారు. ఈ ఆచారం ప్రకృతితో మనకున్న బంధాన్ని గుర్తు చేసుకునేలా చేస్తుంది. ఇది కేవలం భోజనం చేయడమే కాకుండా, అందరితో ఉత్సాహంగా గడిపే ఓ మంచి వేడుక.

ప్రతి ఏడాది కార్తీక మాసంలో వన భోజనాలు చేసేందుకు ఎక్కడెక్కడికో వెళ్తుంటారు. మరి హైదరాబాద్​, శివారు ప్రాంతాల్లోనూ కొన్ని ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. వారాంతాల్లోనూ ప్రశాంతంగా గడిపేందుకు వెళ్లొచ్చు. అవి ఎక్కడున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Ayush Vanam
Ayush Vanam (Eenadu)

ఆయుష్​ వనం : హైదరాబాద్​ నుంచి 23 కి.మీ దూరంలోని బహుదూర్​పల్లిలో 50 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఇది విస్తరించి ఉంది. చెట్లు, పచ్చదనంతో ఎంతో ఆహ్లాదకంగా అభివృద్ధి చేశారు.

నందనవనం : నగరం నుంచి 23 కి.మీ దూరంలో వరంగల్​ రహదారిపై నారపల్లిలో భాగ్యనగర్​ నందనవనం ప్రకృతి ప్రేమికులను ఆహ్వానిస్తోంది.

Mrigawani National Deer Park
Mrigawani National Deer Park (Eenadu)

దూలపల్లి ప్రాంతం : నగరం నుంచి 22 కిలోమీటర్ల దూరంలోని దూలపల్లిలో వందల ఎకరాల్లో ప్రకృతి ప్రసాదించిన అడవులు ఉంటాయి. అక్కడే దూలపల్లి ఫారెస్ట్​ అకాడమీ ఉంది. ఆ పక్కనే ఖాళీ ప్రదేశంలో కార్తీకవనం అభివృద్ధి చేశారు. ఆ ప్రదేశానికి వెళ్లి ప్రకృతి ఒడిలో ఆనందంగా గడిపేయొచ్చు.

సంజీవని వనం : నాగార్జున సాగర్​​ హైవే మార్గంలోని గుర్రంగూడ ప్రాంతంలో ఉంది. వనాల మధ్య భోజనాలు చేయవచ్చు.

Mahavir harina vanasthali
Mahavir harina vanasthali (Eenadu)

హరిణ వనస్థలి : హైదరాబాద్​- విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వనస్థలిపురంలో ఈ పార్కు ఉంది. ఇక్కడ జింకలు, ఇతర జంతువులను వీక్షించొచ్చు. కుటుంబంతో కలిసి భోజనాలు చేయవచ్చు. పిల్లలు ఆడుకునేందుకు కూడా ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. ఈ పార్క్​కు వీకెండ్​లో, కార్తీక మాసంలో ఎక్కువ మంది వచ్చేందుకు ఆసక్తి చూపుతారు.

బొటానికల్‌ గార్డెన్‌ : ఈ గార్డెన్​ కొండాపుర్​లో ఉంది. ఔషధ మొక్కలకు నిలయం. ఇక్కడకు కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు అందరూ కలిసి వెళ్లాలంటే మాత్రం అనుమతి తప్పనిసరి.

సంజీవయ్య పార్కు : హైదరాబాద్​లోని సంజీవయ్య పార్కు వన భోజనాలకు వేదికగా నిలుస్తుంది. చుట్టూ ఉన్న ట్యాంక్​ బ్యాండ్​పై సాయంత్రం సమయంలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా గడపొచ్చు.

మీర్‌ ఆలం : మొఘల్‌ కళాత్మకత ఆధారంగా వనాలు అభివృద్ధి చేశారు. అక్కడి నుంచి నెహ్రూ జూ పార్కు వెళ్లొచ్చు.

పంచతత్వ ఉద్యానం : ఈ ఉద్యానం లోయర్​ ట్యాంక్​బండ్​ ఇందిరా పార్కు వద్ద ఉంది. పంచభూతాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని పంచతత్వ థీమ్​ ఏర్పాటు చేశారు. నగరవాసులకు అనువుగా ఉంటుంది.

మృగవని జాతీయ జింకల పార్కు : ఓఆర్​ఆర్​ అప్పా కూడలికి సమీపంలో 1211 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉంది. సోమవారం మినహా మిగతా అన్ని రోజులు తెరచి ఉంటుంది. అక్కడి జంతువులు, చెట్లు కనువిందు చేస్తాయి. అలాగే కండ్లకోయ ఆక్సిజన్​ పార్కు, కీసరలోని రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం వనాల వద్ద, శామీర్​పేట, మేడ్చల్​, గుండ్లపోచంపల్లి ప్రాంతాల్లోని అటవీ ప్రాంతాల్లోనూ వనభోజనాల సందడి ఉంటుంది.

